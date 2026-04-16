Μυστήριο με τις προαναγγελθείσες από τον Ντόναλντ Τραμπ συνομιλίες μεταξύ Λιβάνου και Ισραήλ, με την Βηρυτό να διαψεύδει.

Στον Λίβανο, όπου το Ισραήλ υποστήριξε πως δεν είχε εφαρμογή η κατάπαυση του πυρός που συμφώνησαν οι ΗΠΑ και το Ιράν, οι εχθροπραξίες του ισραηλινού στρατού και του σιιτικού κινήματος Χεζμπολάχ μαίνονταν, παρά τις συνομιλίες μεταξύ των πρεσβευτών των δυο χωρών στην Ουάσιγκτον την Τρίτη, ενόψει της έναρξης απευθείας διαπραγματεύσεων.

Το κίνημα, που χαρακτήρισε τη συνάντηση «παράδοση» της κυβέρνησης, ανέλαβε σήμερα την ευθύνη για νέες επιθέσεις εναντίον στρατιωτικών θέσεων στο βόρειο Ισραήλ. Από την άλλη, ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε πως έπληξε πάνω από 200 στόχους -θέσεις ή μαχητές του λιβανικού κινήματος- σε 24 ώρες.

Για τον ισραηλινό πρωθυπουργό Νετανιάχου, ο βασικός σκοπός των διαπραγματεύσεων ανάμεσα στην κυβέρνησή του και αυτή τη Λιβάνου δεν είναι άλλος παρά η «διάλυση» της Χεζμπολάχ.

Τραμπ: Ευπρόσδεκτο το τέλος των συνομιλιών στον Λίβανο

Ο Ντόναλντ Τραμπ, που είπε χθες πως θα θεωρούσε «ευπρόσδεκτο» το τέλος -ή την παύση- των εχθροπραξιών στον Λίβανο, διαβεβαίωσε το βράδυ (τοπική ώρα) πως οι «ηγέτες» του Ισραήλ και του Λιβάνου θα μιλήσουν εντός της ημέρας.

«Προσπαθώ να δημιουργήσω λίγο χώρο για να ανασάνουν το Ισραήλ και ο Λίβανος. Έχει περάσει πολύς καιρός που οι δυο ηγέτες δεν έχουν μιλήσει, κάπου 34 χρόνια. Αυτό θα γίνει αύριο. Ωραία!», ανέφερε ο πρόεδρος των ΗΠΑ μέσω Truth Social.

Εμείς δεν ξέρουμε τίποτα λέει ο Λίβανος

Ωστόσο, πηγή του Γαλλικού Πρακτορείου στη λιβανική κυβέρνηση δήλωσε πως «δεν είμαστε ενήμεροι για καμιά επαφή με την ισραηλινή πλευρά» και «δεν έχουμε ενημερωθεί από επίσημους διαύλους» σχετικά με την αναγγελία του Αμερικανού προέδρου.

Από τη 2η Μαρτίου, στους βομβαρδισμούς και στις επιχειρήσεις του Ισραήλ στον Λίβανο έχουν σκοτωθεί πάνω από 2.000 άνθρωποι κι έχουν ξεριζωθεί πάνω από ένα εκατομμύριο κάτοικοι.

iefimerida.gr