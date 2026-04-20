Ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών του Ιράν, Ισμαήλ Μπακαΐ, υπογράμμισε ότι απομάκρυνση των πυρηνικών του Ιράν δεν αποτελεί επιλογή στις διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

Το ιρανικό ΥΠΕΞ επιβεβαίωσε την άρνηση της Τεχεράνης να συμμετάσχει σε έναν προτεινόμενο δεύτερο γύρο άμεσων ειρηνευτικών συνομιλιών με τις ΗΠΑ.

Την ίδια ώρα, σημείωσε ότι «οι ΗΠΑ δεν αντλούν διδάγματα από τις εμπειρίες τους, και αυτό δεν θα οδηγήσει ποτέ σε θετικά αποτελέσματα».

Το καθεστώς «δεν έχει σχέδιο για τον επόμενο γύρο διαπραγματεύσεων», δήλωσε ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών σε συνέντευξη Τύπου, σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Mehr.

«Οι ΗΠΑ δεν δείχνουν ότι θέλουν τη διπλωματική οδό»

Ο Μπακαΐ πρόσθεσε ότι οι ΗΠΑ επιδίδονται σε συμπεριφορά που υποδηλώνει ότι δεν αντιμετωπίζουν σοβαρά τη διπλωματική διαδικασία, αναφέροντας την επιβολή ναυτικού αποκλεισμού από την Ουάσινγκτον και τις φερόμενες παραβιάσεις της εκεχειρίας στον Λίβανο. Το Ιράν θα λάβει «την κατάλληλη απόφαση σχετικά με τη συνέχιση της διαπραγματευτικής διαδικασίας», δήλωσε ο Μπακαΐ.

Ο Μπακαΐ απέρριψε τα αμερικανικά αιτήματα προς το Ιράν να παραδώσει το εμπλουτισμένο ουράνιό του, δηλώνοντας ότι αυτό δεν ήταν ποτέ επιλογή.

Ένα άλλο αδιαπραγμάτευτο σημείο είναι ότι οι «αμυντικές δυνατότητες» της Τεχεράνης και το πυραυλικό της πρόγραμμα δεν αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης, πρόσθεσε.

«Οι Αμερικανοί παίζουν το παιχνίδι του να ρίχνουν το φταίξιμο στο Ιράν», συμπλήρωσε. «Αυτό το παιχνίδι συνεχίζεται, αντί να διαδραματίζουν θετικό ρόλο. Όμως δεν μπορούμε να περιμένουμε από τους Αμερικανούς να πουν την αλήθεια, αφού μας κατηγορούν συνεχώς. Φαίνεται ότι η Αμερική δεν είναι καθόλου σοβαρή», κατέληξε.

Ertnews / Με πληροφορίες από Skynews, Reuters, skynewsarabia