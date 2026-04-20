Σε περαιτέρω κλιμάκωση οδηγούνται οι σχέσεις μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ, καθώς η Τεχεράνη ξεκαθαρίζει ότι δεν πρόκειται να συνεχίσει τις διαπραγματεύσεις εάν δεν αρθεί ο αμερικανικός ναυτικός αποκλεισμός, την ώρα που η ένταση αυξάνεται μετά την κατάσχεση ιρανικού εμπορικού πλοίου από τις ΗΠΑ.

Το Ιράν δεν σκοπεύει να συμμετάσχει σε αυτό το στάδιο σε νέες διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ, μετέδωσε το βράδυ της Κυριακής η κρατική τηλεόραση IRIB, παρά το γεγονός ότι ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε πως στέλνει αντιπροσωπεία στο Πακιστάν για συνέχιση των συνομιλιών για την αποκατάσταση της ειρήνης, τρεις ημέρες πριν από τη λήξη της κατάπαυσης του πυρός.

Το πρακτορείο IRNA ανέφερε ότι δεν υπάρχει «καμιά καθαρή προοπτική καρποφόρων διαπραγματεύσεων», ενώ ιρανικά μέσα υπογραμμίζουν ότι η άρση του ναυτικού αποκλεισμού αποτελεί βασική προϋπόθεση για επανέναρξη των συνομιλιών. Ο πρόεδρος του ιρανικού κοινοβουλίου Μοχαμάντ Μπαγέρ Γκαλιμπάφ έκανε λόγο για «πολλές διαφωνίες» μεταξύ των δύο πλευρών.

Από την πλευρά των ΗΠΑ, ο Τραμπ ανακοίνωσε ότι στο Πακιστάν θα μεταβεί ο αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς, μαζί με τον ειδικό απεσταλμένο Στιβ Γουίτκοφ και τον Τζάρεντ Κούσνερ. Παράλληλα, διαβεβαίωσε ότι προτείνει «πολύ δίκαιη και λογική συμφωνία», προειδοποιώντας όμως ότι σε περίπτωση άρνησης οι ΗΠΑ «θα καταστρέψουν όλες τις ηλεκτροπαραγωγικές εγκαταστάσεις και όλες τις γέφυρες στο Ιράν».

Η απόσταση μεταξύ των δύο πλευρών παραμένει μεγάλη, ιδίως στο ζήτημα του πυρηνικού προγράμματος, που βρίσκεται στο επίκεντρο της αντιπαράθεσης. Ο Τραμπ υποστήριξε ότι το Ιράν αποδέχθηκε να παραδώσει εμπλουτισμένο ουράνιο, κάτι που η Τεχεράνη διέψευσε.

Την ίδια ώρα, η ένταση ενισχύεται από τις εξελίξεις στη θάλασσα. Το Ιράν ανακοίνωσε ότι επαναφέρει «αυστηρό έλεγχο» στα Στενά του Ορμούζ, αφού κατηγόρησε τις ΗΠΑ για «παράνομο και εγκληματικό» αποκλεισμό, εκφράζοντας την υποψία ότι οι συνομιλίες ενδέχεται να αποτελούν προσχηματική κίνηση πριν από νέα στρατιωτική επίθεση.

Παράλληλα, η Τεχεράνη προειδοποίησε ότι «θα ανταποδώσει σύντομα» μετά την κατάσχεση του ιρανικού φορτηγού πλοίου TOUSKA από τις ΗΠΑ. Σύμφωνα με την ιρανική στρατιωτική διοίκηση, οι αμερικανικές δυνάμεις παραβίασαν την εκεχειρία των δύο εβδομάδων, ανοίγοντας πυρ κατά του πλοίου, χαρακτηρίζοντας την ενέργεια «ναυτική και ένοπλη ληστεία».

Όπως ανέφερε ο Τραμπ, το αντιτορπιλικό USS Spruance αναχαίτισε το πλοίο στον Κόλπο του Ομάν, όταν αυτό επιχείρησε να παραβιάσει τον ναυτικό αποκλεισμό. Σύμφωνα με τον ίδιο, το πλήρωμα δεν συμμορφώθηκε με τις εντολές, με αποτέλεσμα να προκληθούν ζημιές στο μηχανοστάσιο και να ακινητοποιηθεί το σκάφος.

Οι αμερικανικές δυνάμεις έχουν πλέον υπό επιτήρηση το πλοίο, το οποίο – σύμφωνα με την Ουάσινγκτον – βρίσκεται υπό κυρώσεις λόγω προηγούμενης εμπλοκής σε παράνομες δραστηριότητες. Από την πλευρά του, το Ιράν ανέφερε ότι οι δυνάμεις του επιτέθηκαν με drones σε αμερικανικά πολεμικά πλοία μετά το περιστατικό.

Οι εξελίξεις αυτές επιβεβαιώνουν την έντονη κρίση μεταξύ των δύο χωρών, με το ενδεχόμενο αποκλιμάκωσης να παραμένει αβέβαιο όσο συνεχίζονται οι στρατιωτικές και διπλωματικές εντάσεις.

