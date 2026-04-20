Καλημέρα σας και καλή εβδομάδα. Κάθε «ξεκίνημα», γεννά πάντα μιαν ελπίδα. Μικρή; Ίσως. Πιστεύω πιο πολύ στο λίγο, παρά στο πολύ. Που, όπως ξέρουμε, οδηγεί σε καταχρήσεις. Πάμε λοιπόν:

Οι δημοσιογράφοι, ιδίως εκείνοι που έχουν δικά τους Μέσα Ενημέρωσης και που, με αυτά, κάνουν πολιτικά παιχνίδια, μου είναι απεχθείς, και δεν τους λογίζω «συναδέλφους» μου. Ελπίζω να ισχύει και το αντίθετο…

Απόσπασμα, από άρθρο του Τζάναν Γκανές, Βρετανού δημοσιογράφου, συγγραφέα και πολιτικού αναλυτή στην Φαϊνάνσιαλ Τάϊμς, με τίτλο «Οι λαϊκιστές θα μετανιώσουν που κάνουν τον Θεό»:

«Κοιτάζω μια φωτογραφία του Ντόναλντ Τραμπ που τραβήχτηκε στο Οβάλ Γραφείο στις 6 Μαρτίου. Γύρω του, 20 πάστορες. Μερικοί τοποθετούν τα χέρια τους επάνω στον ηγέτη της εποχής του πολέμου. Όλοι προσεύχονται μαζί του. Με τα μάτια κλειστά. Στο πιο ιερό Σαββατοκύριακο για ορισμένους αναγνώστες, θα ήταν κακοί τρόποι να χλευάσει κάποιος ένα τέτοιο σκηνικό-θέαμα.

Επίσης, για να είμαστε δίκαιοι με τον Πρόεδρο, κατηγόρησε όλους εκείνους που ενθουσιάστηκαν με το πλύσιμο μιας γάτας!

Αυτό το στιγμιότυπο της «ομαδικής προσευχής», δεν ήταν για τον Πρόεδρο μια δική του, εσωτερική ανάγκη, αλλά μια πονηριά για να συγκινήσει ψηφοφόρους».

Ο αρθρογράφος σπεύδει να προειδοποιήσει τους αναγνώστες του να μην συγκινηθούν με το «θέαμα» του Τραμπ. Ούτε και με το καινούργιο βιβλίο του αντιπροέδρου του Τζ. Ντι Βανς, 41, με τίτλο «Θεία Κοινωνία: Βρίσκοντας την Επιστροφή στην Πίστη Μου». Ή ό,τι η ομιλία του Υπουργού Εξωτερικών Πιτ Χέγκσεθ, για τον ιερό, όπως λέει, πόλεμο («πονηρές ψυχές, «αιώνια καταδίκη»),προσελκύει περισσότερους ανθρώπους από όσους απωθεί. Αντίθετα, ο σημερινός εναγκαλισμός της θρησκείας με τον λαϊκισμό μπορεί να μείνει στη μνήμη ως η στιγμή που η «κίνηση» αυτή ξεπέρασε κάθε όριο.

PERSONA NON GRATA

Τζέϊμς Ντέϊβιντ Βανς, 41, 50ος, εύχομαι και τελευταίος, Αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, έπιασε τώρα στο στόμα του και τον Πάπα της Ρώμης Λίο, 70 ετών, λέγοντας μεταξύ άλλων πολλών, γιατί συνηθίζει να λέει πάρα πολλά: «Είναι πολύ, πάρα πολύ σημαντικό ο πάπας να είναι πολύ προσεκτικός όταν μιλάει για θεολογικά θέματα». Να’ τα! Δίνει και μαθήματα θεολογίας ο ασυμμάζευτος.

ΥΓ: Σε όλα τα δημοσιογραφικά χρόνια μου, αναφέρομαι σε εκλεγμένους ηγέτες χωρών με τα αξιώματά τους, αρκεί να έχουν εκλεγεί μέσα από δημοκρατικές διαδικασίες. Τούτο, στην περίπτωση του διδύμου της αμερικανικής διακυβέρνησης, ισχύει απολύτως. Δεν αμφισβητεί κανείς ότι εξελέγησαν δημοκρατικά. Αντίθετα, όλοι θυμόμαστε τα καραγκιοζιλίκια του Τραμπ στην προηγούμενη αναμέτρηση, όπως και την απίστευτη εισβολή των απερίγραπτών οπαδών του στο Καπιτώλιο.

Τέλος, το πιο πρόσφατο: Δημοσιογράφος ερωτά τον Ντόναλντ Τραμπ «Γιατί επιτεθήκατε εναντίον του Πάπα Λίο;».

Απάντηση Τραμπ: «Διότι δεν πιστεύω ότι κάνει καλά τη δουλειά του. Υποθέτω ότι του αρέσει το έγκλημα. Δεν μας αρέσει να ακούμε τον Πάπα να λέει ότι είναι εντάξει να διαθέτει κανείς πυρηνικά όπλα. Δεν θέλουμε έναν Πάπα να μας λέει ότι το έγκλημα είναι ΟΚ. Ναι λοιπόν, δεν είμαι οπαδός του Πάπα αυτού».