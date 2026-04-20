Θυμάστε την περιβόητη φράση που είχε γίνει viral πριν από λίγο καιρό στα σόσιαλ μίντια; Με τον γνωστό -πλέον- κύριο να διαμαρτύρεται γιατί κάποιος τον βιντεοσκοπούσε χωρίς την άδεια του: «Ίντα με φκάλλεις βίντεο, ρε; Εν να με βάλεις στο ΡΙΚ;», ήταν η έκφραση του κυρίου.

Πού το θυμηθήκαμε τώρα αυτό; Την περασμένη Πέμπτη, η Ολομέλεια της Βουλής θεσμοθέτησε για πρώτη φορά το πλαίσιο χρήσης καμερών καταγραφής εικόνας σε οχήματα.

Με τη νέα νομοθεσία, επιτρέπεται η τοποθέτηση και χρήση ηλεκτρονικών συσκευών καταγραφής εικόνας σε ιδιωτικά και επαγγελματικά οχήματα, καθώς και σε οχήματα του δημόσιου τομέα, κυρίως για σκοπούς προστασίας του οδηγού σε περίπτωση ατυχήματος, καταγραφής τροχαίων παραβάσεων ή εγκληματικών ενεργειών και διερεύνησης περιστατικών από την Αστυνομία.

Επομένως, αντιλαμβάνεστε τι έχει να γίνει και τι θα δουν τα μάτια μας στους κυπριακούς δρόμους. Διότι, είμαστε σχεδόν βέβαιοι ότι κανένας δεν πρόκειται να δώσει σημασία στην επόμενη παράγραφο της νομοθεσίας, που αναφέρει ότι: «Απαγορεύεται η δημόσια κοινοποίηση βίντεο που περιλαμβάνει τρίτα πρόσωπα χωρίς συγκατάθεση, ενώ η χρήση των καταγραφών περιορίζεται κυρίως για σκοπούς διερεύνησης από την Αστυνομία και σε περιπτώσεις ατυχημάτων ή εγκληματικών ενεργειών, ακόμη και για εποπτεία στόλων οχημάτων».

Περιττό να σημειώσουμε ότι οι κάμερες οχημάτων θα ξεπουλήσουν από όλα τα φυσικά και διαδικτυακά καταστήματα ηλεκτρονικών ειδών.

Αγ.Αγ.