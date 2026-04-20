Tης Ελευθερίας Πιπεροπούλου

Η διεθνής συγκυρία ενισχύει σημαντικά τη δυναμική του κλάδου της αμυντικής τεχνολογίας (defence tech), δημιουργώντας νέες ευκαιρίες για startups που αναπτύσσουν συστήματα αντιμετώπισης drones και τεχνολογίες αναχαίτισης. Οι πρόσφατες γεωπολιτικές εξελίξεις στη Μέση Ανατολή έχουν επιταχύνει αισθητά το ενδιαφέρον χωρών του Κόλπου για τέτοιου είδους λύσεις, μετατρέποντας εταιρείες του κλάδου σε βασικούς συνομιλητές στην περιοχή.

Η αυξημένη αυτή κινητικότητα αποτυπώνεται πλέον και στην Ελλάδα, η οποία αναδεικνύεται σε σημείο αναφοράς για διεθνείς startups που δραστηριοποιούνται στην ανάπτυξη προηγμένων συστημάτων με εφαρμογές τόσο στον στρατιωτικό όσο και στον πολιτικό τομέα.

Η αυξανόμενη παρουσία διεθνών αμυντικών startups στην Ελλάδα δεν είναι τυχαία, αλλά συνδέεται με τον γεωστρατηγικό ρόλο της χώρας ως κόμβου μεταξύ Ευρώπης, Μέσης Ανατολής και Ανατολικής Μεσογείου, σε μια περίοδο αυξημένων γεωπολιτικών εντάσεων. Την ίδια στιγμή, η ανάπτυξη ενός πιο ώριμου οικοσυστήματος καινοτομίας, σε συνδυασμό με την πρόσβαση σε εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό, ενισχύουν περαιτέρω την ελκυστικότητα της χώρας.

Shield AI: Επέκταση στην Ελλάδα με στρατηγικό ρόλο

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η περίπτωση της Shield AI, μιας deep-tech εταιρείας που επενδύει σε αυτόνομα συστήματα και τεχνητή νοημοσύνη για επιχειρησιακή χρήση.

Η εταιρεία βρίσκεται σε φάση ενίσχυσης της παρουσίας της στην Ελλάδα, αναζητώντας Senior Regional Manager για τα Δυτικά Βαλκάνια, την Ελλάδα και την Κύπρο, με έδρα την Αθήνα. Το στέλεχος θα έχει την ευθύνη για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση της ολοκληρωμένης περιφερειακής στρατηγικής, την ανάπτυξη πωλήσεων και την προώθηση των προγραμμάτων της εταιρείας σε βασικές αγορές.

Πρόκειται για ρόλο που συνδυάζει στρατηγική εποπτεία και επιχειρησιακή εκτέλεση, με τον κάτοχό του να αποτελεί τον βασικό σύνδεσμο της εταιρείας με ανώτατους κυβερνητικούς, στρατιωτικούς και βιομηχανικούς φορείς σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο. Παράλληλα, θα έχει την ευθύνη για την ανάπτυξη του regional pipeline, την επίτευξη στόχων πωλήσεων και την εξασφάλιση συμβάσεων, καθώς και για τον συντονισμό των Country Business Development Leads στην ευρύτερη περιοχή.

Συνεργασία με τις Ένοπλες Δυνάμεις

Η παρουσία της εταιρείας στην Ελλάδα δεν είναι συγκυριακή, αλλά συνδέεται με τη σταθερή αξιοποίηση των τεχνολογιών της από τις ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις ήδη από το 2020. Το μη επανδρωμένο αεροσκάφος V-BAT συγκαταλέγεται μεταξύ των συστημάτων που έχουν ενταχθεί σε επιχειρησιακή χρήση, ενισχύοντας την επιτήρηση και την επίγνωση θαλάσσιου χώρου στο Αιγαίο και ευρύτερα.

Η δημόσια εμφάνιση του V-BAT στην παρέλαση της 25ης Μαρτίου στην Αθήνα ανέδειξε συμβολικά αλλά και ουσιαστικά τη συνεργασία. Το σύστημα συμμετείχε δίπλα σε μέσα του Ελληνικού Στρατού, ενώ στην παρέλαση παρευρέθηκαν σημαντικά στελέχη της εταιρείας, μεταξύ των οποίων οι Brandon Tseng (Co-Founder και πρόεδρος), Chris Brinkley (Head of Europe Business Development) και James L. (Head of Eastern Europe).

Τεχνολογία και διεθνής δραστηριότητα

Η Shield AI ιδρύθηκε το 2015 και αναπτύσσει συστήματα που ενσωματώνουν τεχνητή νοημοσύνη για αυτόνομη λειτουργία σε απαιτητικά περιβάλλοντα. Στο χαρτοφυλάκιό της περιλαμβάνονται, πέρα από το V-BAT, και άλλα προϊόντα όπως το X-BAT, καθώς και πλατφόρμες λογισμικού.

Στον πυρήνα της τεχνολογίας της βρίσκεται το Hivemind, ένα σύστημα αυτόνομου “πιλότου” που επιτρέπει σε μη επανδρωμένα αλλά και επανδρωμένα αεροσκάφη να επιχειρούν χωρίς πλοήγηση ή ανθρώπινη παρέμβαση. Η εταιρεία έχει επιλεγεί για το πρόγραμμα Collaborative Combat Aircraft (CCA) της Πολεμικής Αεροπορίας των ΗΠΑ και εκτιμά ότι τα έσοδά της θα ξεπεράσουν τα 540 εκατ. δολάρια το 2026. Με παρουσία σε ΗΠΑ, Ευρώπη, Μέση Ανατολή και Ασία-Ειρηνικό, η τεχνολογία της υποστηρίζει επιχειρήσεις σε παγκόσμιο επίπεδο.

Χρηματοδότηση και αποτίμηση 12,7 δισ. δολ.

Η δυναμική της αποτυπώνεται και σε επίπεδο χρηματοδότησης και αποτίμησης, επιβεβαιώνοντας το αυξανόμενο ενδιαφέρον των επενδυτών για τον κλάδο της αμυντικής τεχνολογίας. Η εταιρεία με έδρα το Σαν Ντιέγκο ολοκλήρωσε πρόσφατα χρηματοδότηση συνολικού ύψους 2 δισ. δολαρίων, με αποτίμηση στα 12,7 δισ. δολάρια, υπερδιπλασιάζοντας την αξία της μέσα σε έναν χρόνο.

Ο κύριος γύρος Series G, ύψους 1,5 δισ. δολαρίων, πραγματοποιήθηκε με επικεφαλής την Advent International και τη συμμετοχή της JPMorganChase, ενώ επιπλέον 500 εκατ. δολάρια προήλθαν από κεφάλαια που διαχειρίζεται η Blackstone.

Μέρος των κεφαλαίων θα κατευθυνθεί στην εξαγορά της Aechelon Technology, μιας πλατφόρμας προσομοίωσης που χρησιμοποιείται στο Joint Simulation Environment του Πενταγώνου.

STARK Defence: Άνοιγμα θέσεων εργασίας

Παρουσία στην Ελλάδα αποκτά και μια ακόμη ανερχόμενη δύναμη στον χώρο του defence tech: η γερμανική STARK Defence, η οποία διατηρεί ήδη γραφείο στη Θεσσαλονίκη. Η εταιρεία έχει προχωρήσει σε ένα ευρύ άνοιγμα θέσεων εργασίας, καλύπτοντας τόσο διοικητικά όσο και υψηλής εξειδίκευσης τεχνικά προφίλ.

Μεταξύ αυτών περιλαμβάνεται η θέση HR Administrative Assistant, που αφορά την υποστήριξη των καθημερινών λειτουργιών ανθρώπινου δυναμικού, καθώς και ρόλοι όπως Senior Autonomous Systems Engineer, Senior Navigation Engineer και Senior Robotics Engineer.

Οι τεχνικές θέσεις επικεντρώνονται στην ανάπτυξη κρίσιμων δυνατοτήτων για αυτόνομα συστήματα, όπως πλοήγηση χωρίς GNSS, σχεδιασμός αλγορίθμων καθοδήγησης και ελέγχου, καθώς και ανάπτυξη συστημάτων αντίληψης (perception) για μη επανδρωμένα αεροσκάφη. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται σε τεχνολογίες όπως real-time επεξεργασία δεδομένων, ενσωμάτωση αισθητήρων και λειτουργία σε περιβάλλοντα με περιορισμούς ή παρεμβολές.

Παράλληλα, η εταιρεία δίνει τη δυνατότητα μετεγκατάστασης στελεχών από άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, επιδιώκοντας τη δημιουργία μιας διεθνούς ομάδας με βάση τη Θεσσαλονίκη.

Ανάπτυξη, χρηματοδότηση και στρατηγική τοποθέτηση

Η STARK Defence συγκαταλέγεται στις ταχύτερα αναπτυσσόμενες εταιρείες στον ευρωπαϊκό χώρο της αμυντικής τεχνολογίας, με έμφαση στην ανάπτυξη μη επανδρωμένων οπλικών συστημάτων που ανταποκρίνονται στις επιχειρησιακές ανάγκες της Ευρώπης και του ΝΑΤΟ. Η στρατηγική της επικεντρώνεται σε λύσεις που μπορούν να αναπτυχθούν και να αξιοποιηθούν άμεσα στο πεδίο.

Η εταιρεία ιδρύθηκε από τον Florian Seibel, δημιουργό της Quantum Systems, σε συνεργασία με τον Johannes Schaback, και δραστηριοποιείται στην ανάπτυξη drones κρούσης και αυτόνομων αμυντικών συστημάτων. Πρόκειται για έναν από τους πιο δυναμικούς τομείς της αμυντικής βιομηχανίας, καθώς οι ευρωπαϊκές ένοπλες δυνάμεις δίνουν ολοένα και μεγαλύτερη προτεραιότητα στις δυνατότητες μη επανδρωμένων αεροπορικών μέσων.

Μάλιστα, σύμφωνα με διεθνή μέσα ενημέρωσης, η γερμανική startup φέρεται να έχει εξασφαλίσει νέο γύρο χρηματοδότησης που αποτιμά την αξία της σε πάνω από 1 δισ. ευρώ, σε μια ακόμη ένδειξη ότι ο κλάδος της αμυντικής τεχνολογίας προσελκύει αυξανόμενο επενδυτικό ενδιαφέρον και ενισχύει τη δυναμική του σε διεθνές επίπεδο.

