Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες για τη σκηνή της φετινής Eurovision, με βίντεο που κυκλοφόρησε στο διαδίκτυο να δείχνει την πρόοδο της κατασκευής στο στάδιο της Wiener Stadthalle, όπου θα φιλοξενηθεί ο διαγωνισμός.

Το Eurovision News δημοσίευσε στιγμιότυπα στο X και φαίνεται πως έχει στηθεί μέχρι στιγμής μία μεγάλη οθόνη στο κέντρο του σταδίου Wiener Stadthalle της Βιέννης, καθώς και κάποιοι από τους χώρους από όπου θα παρακολουθεί ο κόσμος που θα παρευρεθεί στους ημιτελικούς αλλά και στον μεγάλο τελικό.

Δείτε το βίντεο

🚨 First video from the stage construction of #Eurovision 2026! pic.twitter.com/Cbb8vIrOzn — Eurovision News (@EurovisionNewZ) April 20, 2026

Ο Α’ Ημιτελικός της φετινής Eurovision θα πραγματοποιηθεί στις 12 Μαΐου, με τον Β’ Ημιτελικό να ακολουθεί στις 14 Μαΐου. Οι χώρες που θα καταφέρουν να προκριθούν θα διαγωνιστούν στον μεγάλο τελικό του Σαββάτου 16 Μαΐου.

Η σειρά εμφάνισης στον Α’ Ημιτελικό

1. Μολδαβία

2. Σουηδία

3. Κροατία

4. Ελλάδα

5. Πορτογαλία

6. Γεωργία

Ιταλία

7. Φινλανδία

8. Μαυροβούνιο

9. Εσθονία

10. Ισραήλ

Γερμανία

11. Βέλγιο

12. Λιθουανία

13. Άγιος Μαρίνος

14. Πολωνία

15. Σερβία

Η σειρά εμφάνισης στον Β’ Ημιτελικό

1. Βουλγαρία

2. Αζερμπαϊτζάν

3. Ρουμανία

4. Λουξεμβούργο

5. Τσεχία

6. Αρμενία

7.Ελβετία

8. Κύπρος

Αυστρία

9. Λετονία

10. Δανία

11. Αυστραλία

12. Ουκρανία

Ηνωμένο Βασίλειο

13. Αλβανία

14. Μάλτα

15. Νορβηγία

