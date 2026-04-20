Η κυπριακή οικονομία διατήρησε ισχυρή αναπτυξιακή πορεία το 2025, με το ΑΕΠ να αυξάνεται κατά 3,8% σε ετήσια βάση και κατά 4,5% το τέταρτο τρίμηνο, σύμφωνα με τα επικαιροποιημένα στοιχεία που δημοσιοποίησε τη Δευτέρα η Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου.

Η αναθεώρηση των ετήσιων και τριμηνιαίων Εθνικών Λογαριασμών προέκυψε από μεταβολές στα Δημόσια Οικονομικά και στο Ισοζύγιο Πληρωμών, καθώς και από την ενσωμάτωση των ισοσκελισμένων Πινάκων Προσφοράς και Χρήσεων του 2022. Ωστόσο, όπως επισημαίνεται, η συνολική εικόνα της οικονομίας παραμένει σταθερά θετική.

Σε ετήσια βάση, το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν σε πραγματικούς όρους αυξήθηκε κατά 3,8% το 2025, ενώ σε τρέχουσες τιμές η άνοδος έφτασε το 4,9%, με την αξία του ΑΕΠ να διαμορφώνεται στα 36,48 δισ. ευρώ. Η ανάπτυξη στηρίχθηκε κυρίως στους τομείς των τεχνολογιών πληροφοριών και επικοινωνιών, των ξενοδοχείων και εστιατορίων, του εμπορίου και των κατασκευών.

Σε τριμηνιαία βάση, η οικονομία κατέγραψε αύξηση 4,5% το τέταρτο τρίμηνο του 2025 σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2024, ενώ σε σχέση με το τρίτο τρίμηνο του ίδιου έτους σημειώθηκε άνοδος 1,4%.

Ιδιαίτερα ισχυρή ήταν η επίδοση των κατασκευών, που κατέγραψαν αύξηση 9,4%, ενώ σημαντική άνοδο παρουσίασαν επίσης ο τομέας πληροφοριών και επικοινωνιών με 8% και ο τομέας εμπορίου και τουρισμού με 7,2%.

Από πλευράς δαπανών, η ιδιωτική κατανάλωση αυξήθηκε κατά 3,4% και η δημόσια κατανάλωση κατά 4,4% σε ετήσια βάση το τέταρτο τρίμηνο, στηρίζοντας την οικονομική δραστηριότητα. Αντίθετα, ο ακαθάριστος σχηματισμός πάγιου κεφαλαίου κατέγραψε σημαντική μείωση 15,2%, κυρίως λόγω διακυμάνσεων σε επενδύσεις υψηλής αξίας, όπως πλοία και αεροσκάφη.

Θετική ήταν και η συμβολή του εξωτερικού τομέα, καθώς οι εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών αυξήθηκαν κατά 2,9%, ενώ οι εισαγωγές μειώθηκαν κατά 4,2%, ενισχύοντας τη συνολική διαμόρφωση του ΑΕΠ.