Το δημόσιο χρέος της Κύπρου αναμένεται να υποχωρήσει περίπου στο 50% του ΑΕΠ έως το τέλος του έτους, καταγράφοντας μία από τις μεγαλύτερες μειώσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση, δήλωσε ο Υπουργός Οικονομικών Μάκης Κεραυνός, εκφράζοντας παράλληλα αισιοδοξία ότι η οικονομία θα αντεπεξέλθει στις διεθνείς προκλήσεις.

Σε ομιλία του στο 16ο Nicosia Economic Congress, ο Υπουργός υπογράμμισε ότι, παρά το σύνθετο διεθνές περιβάλλον και τις γεωπολιτικές εντάσεις, η κυπριακή οικονομία διατηρεί δυναμική πορεία, με τον ρυθμό ανάπτυξης να ανέρχεται στο 3,8% για το 2025. Όπως ανέφερε, τα δεδομένα αυτά επιβεβαιώνουν τη σταθερότητα και την ανθεκτικότητα της οικονομίας, η οποία χαρακτηρίζεται επίσης από χαμηλό πληθωρισμό και συνθήκες πλήρους απασχόλησης.

Ο Μάκης Κεραυνός επεσήμανε ότι η μείωση του δημόσιου χρέους αποτελεί αποτέλεσμα υπεύθυνης δημοσιονομικής πολιτικής και μεταρρυθμίσεων των τελευταίων ετών, σημειώνοντας ότι η Κυβέρνηση παραμένει προσηλωμένη στη δημοσιονομική πειθαρχία και στη δημιουργία αποθεμάτων για την αντιμετώπιση πιθανών κραδασμών.

Παράλληλα, μετέφερε μήνυμα αισιοδοξίας προς την κοινωνία, τονίζοντας ότι «παρά τις όποιες δυσκολίες, θα εξαντλήσουμε όλες τις δυνατότητες για να ανταπεξέλθουμε και αυτή τη φορά», υπογραμμίζοντας ότι η στρατηγική της Κυβέρνησης εστιάζει στη διατήρηση της οικονομικής σταθερότητας, της ανάπτυξης και της κοινωνικής συνοχής.