Ο πιο σκληρός αντίπαλος του Τραμπ; Η ίδια του η οικονομία

Της Nia-Malika Henderson

Στo ντιμπέιτ για το κόστος ζωής που θα καθορίσει τις ενδιάμεσες εκλογές (midterms) στις ΗΠΑ, ο μεγαλύτερος και πιο σκληρός αντίπαλος του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ είναι η ίδια η πραγματικότητα.

Ας γυρίσουμε στον Ιούλιο του 2025, όταν ο Τραμπ υπέγραψε τη νομοθεσία για τη μείωση των φόρων με το σαρωτικό νομοσχέδιο “One Big Beautiful Bill Act”. Η μέση τιμή της βενζίνης σε εθνικό επίπεδο ήταν στα 3,16 δολάρια το γαλόνι. Σήμερα, οι μέσες τιμές της βενζίνης είναι στα 4,12 δολάρια το γαλόνι. Ερευνητές του Στάνφορντ εκτιμούν ότι το μέσο νοικοκυριό θα δαπανήσει επιπλέον 740 δολάρια φέτος για βενζίνη. Οι μέσες επιστροφές φόρων έχουν αυξηθεί μόνο κατά περίπου 350 δολάρια, ή 11%, σε σχέση με πέρυσι, σύμφωνα με το υπουργείο Οικονομικών, πολύ χαμηλότερα από τις αρχικές προβλέψεις για σχεδόν 1.000 δολάρια.



Όλα αυτά επισκίασαν μια σειρά εκδηλώσεων που διοργάνωσαν ο Τραμπ και οι Ρεπουμπλικανοί αυτή την εβδομάδα για να γιορτάσουν τις φορολογικές περικοπές τους, καθώς οι Αμερικανοί ολοκλήρωσαν την περίοδο υποβολής φορολογικών δηλώσεων. Το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα βασιζόταν στις γενναιόδωρες επιστροφές φόρων για να λάβει μια πολιτική ώθηση εν όψει των ενδιάμεσων εκλογών, αλλά μέχρι στιγμής, αυτό δεν έχει υλοποιηθεί.

Τα καλά νέα για τους Ρεπουμπλικανούς είναι τα εξής: ο Τραμπ παρέμεινε σε μεγάλο βαθμό πιστός στο μήνυμά του κατά τη διάρκεια μιας εκδήλωσης στο Λας Βέγκας. Αυτό έρχεται σε έντονη αντίθεση με άλλες συγκεντρώσεις του για το κόστος ζωής, όπου η άτακτη ρητορική του συχνά επισκίαζε το μήνυμά του.



Τα κακά νέα είναι τα εξής: Στην πραγματικότητα, η κατάσταση της οικονομίας για τους εργαζόμενους στο Λας Βέγκας — και όχι μόνο — δεν είναι και τόσο καλή. Οι δασμοί και η μείωση των επισκεπτών από το εξωτερικό έχουν πλήξει τον τουρισμό στο Λας Βέγκας, όπου το ποσοστό ανεργίας ήταν από τα υψηλότερα για μια μεγάλη μητροπολιτική περιοχή το τελευταίο έτος. Και ενώ οι εργαζόμενοι στην “Sin City” έλαβαν μερικές από τις μεγαλύτερες επιστροφές φόρων στη χώρα, αντιμετωπίζουν επίσης τιμές βενζίνης στα 5 δολάρια το γαλόνι, από τις υψηλότερες στη χώρα.

Παρόλα αυτά, ο Τραμπ παρουσίασε μια ρόδινη εικόνα της πραγματικότητας, ισχυριζόμενος ότι η οικονομία “ανθίζει” και θα πάει ακόμα καλύτερα, μόλις διευθετηθεί η “παρεκκλίση” του πολέμου με το Ιράν.

“Για το υπόλοιπο του 2026, θα δείτε μια μεγάλη άνοδο”, δήλωσε ο Τραμπ κατά τη διάρκεια της 45λεπτης εκδήλωσης σε μια αίθουσα εκδηλώσεων στο κέντρο του Λας Βέγκας. “Τα νούμερα είναι πραγματικά εντυπωσιακά, και γι’ αυτό βρίσκομαι εδώ. Αν ήταν κακά, δεν θα ήμουν εδώ σήμερα. Θα καθόμουν στο σπίτι μου και θα έβλεπα τηλεόραση”.



Οι καταναλωτές δεν είναι τόσο αισιόδοξοι. Μια έρευνα για την εμπιστοσύνη των καταναλωτών που πραγματοποιήθηκε τον Απρίλιο από το Πανεπιστήμιο του Μίσιγκαν ήταν η πιο απαισιόδοξη των τελευταίων 70 ετών. Το προηγούμενο χαμηλό σημειώθηκε τον Ιούνιο του 2022, όταν οι τιμές της βενζίνης έφτασαν τα 5 δολάρια το γαλόνι και ο πληθωρισμός ήταν στο 9,1%, σε υψηλό 40 ετών.

Άλλες δημοσκοπήσεις καταλήγουν σε παρόμοια αποτελέσματα. Μια δημοσκόπηση της YouGov τον Απρίλιο έδειξε ότι μόλις το 16% των ερωτηθέντων θεωρούσε ότι η οικονομία βελτιώνεται, ενώ το 57% δήλωνε ότι η κατάσταση επιδεινώνεται. Μόνο το 13% ανέφερε ότι βρίσκεται σε καλύτερη οικονομική κατάσταση σε σχέση με πέρυσι, ενώ το 38% δήλωσε το αντίθετο.



Ο γερουσιαστής της Νότιας Καρολίνας Τιμ Σκοτ, ο οποίος ηγείται της προσπάθειας του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος να διατηρήσει τον έλεγχο της Γερουσίας, δημοσίευσε ένα βίντεο στο οποίο προωθεί φορολογικές ελαφρύνσεις που ανέρχονται σε 300 δολάρια το μήνα για ορισμένους φορολογούμενους. “Ευχαριστήστε έναν Ρεπουμπλικανό!”, λέει.

Όμως, οι Αμερικανοί δεν νιώθουν ευγνώμονες. Σύμφωνα με δημοσκόπηση του Fox News, ένα ποσοστό-ρεκόρ 70% των ερωτηθέντων πιστεύει ότι οι φόροι τους είναι πολύ υψηλοί, ενώ το 75% θεωρεί τις κρατικές δαπάνες σπατάλη. Ο Τραμπ έχει ζητήσει 1,5 τρισεκατομμύρια δολάρια για αμυντικές δαπάνες, την μεγαλύτερη ετήσια αύξηση των τελευταίων δεκαετιών.

Σύμφωνα με έρευνα του Bipartisan Policy Center, μόνο το 27% των ερωτηθέντων θεώρησε ότι ο φορολογικός νόμος του Τραμπ τους ευνοούσε, με τους Ρεπουμπλικάνους και τους εργαζόμενους που λαμβάνουν φιλοδωρήματα και υπερωρίες να τείνουν περισσότερο να συμμερίζονται αυτή την άποψη. Πολλοί Αμερικανοί χρησιμοποίησαν τα χρήματα της επιστροφής φόρου για να αποπληρώσουν χρέη, αυξάνοντας τις δόσεις τους κατά 20% για δάνεια αυτοκινήτων και φοιτητικά δάνεια, καθώς και για υπόλοιπα πιστωτικών καρτών.

Και μετά είναι και οι τιμές της βενζίνης. Σχεδόν τα δύο τρίτα του συνόλου των ψηφοφόρων (65%) και το 73% των ανεξάρτητων κατηγορούν άμεσα τον Τραμπ για την αύξηση των τιμών στην αντλία, σύμφωνα με δημοσκόπηση της Quinnpiac.



Οι Δημοκρατικοί, εν τω μεταξύ, επισημαίνουν τις μεγαλύτερες φορολογικές ελαφρύνσεις που παρέχει ο φορολογικός νόμος του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος στους υψηλόμισθους. Πρόκειται να ένα έξυπνο μήνυμα, δεδομένου ότι περίπου το 38% των ψηφοφόρων δηλώνει ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα με τους φόρους είναι ότι οι πλούσιοι δεν πληρώνουν το μερίδιο που τους αναλογεί, σύμφωνα με τη δημοσκόπηση του Fox.



Οι Ρεπουμπλικανοί είναι αποφασισμένοι να συνεχίσουν την επιχειρηματολογία γύρω από τους φόρους και το mega-νομοσχέδιό τους μέχρι τις ενδιάμεσες εκλογές. Αλλά αυτό δεν μπορεί να υπερνικήσει το άγχος που νιώθουν πολλοί Αμερικανοί για μια οικονομία την οποία ο Τραμπ έχει διαταράξει με δασμούς και έναν πόλεμο επιλογής. Και αυτή είναι η πραγματικότητα για τους Ρεπουμπλικανούς που θα είναι υποψήφιοι στις εκλογές.

BloombergOpinion