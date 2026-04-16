Σε μια κίνηση που ενδέχεται να σηματοδοτήσει προσπάθεια αποκλιμάκωσης της έντασης, ο Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε μέσω truth social ότι προγραμματίζεται επικοινωνία μεταξύ των ηγετών του Ισραήλ και του Λιβάνου, στην Ουάσιγκτον.

Όπως σημείωσε, πρόκειται για την πρώτη επαφή των δύο πλευρών έπειτα από περίπου 34 χρόνια, γεγονός που, αν επιβεβαιωθεί,θα αποτελέσει σημαντική εξέλιξη στις διπλωματικές σχέσεις των δύο χωρών.

Ο Τραμπ χαρακτήρισε την πρωτοβουλία ως μια προσπάθεια «να δοθεί λίγος χώρος για ανάσα» μεταξύ των δύο πλευρών, εκφράζοντας αισιοδοξία για τη συνάντηση που αναμένεται να πραγματοποιηθεί την επόμενη ημέρα.

