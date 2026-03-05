Η Ομοσπονδία Εργοδοτών & Βιομηχάνων (ΟΕΒ) προχώρησε σε ανακοίνωση με συστάσεις για τις επιχειρήσεις που επηρεάζονται από την τρέχουσα κρίση στη Μέση Ανατολή, ενώ παρέχει και οδηγίες για την ετοιμότητα των επιχειρήσεων σε περίπτωση ενεργοποίησης σειρήνας συναγερμού.

Διαχείριση Εργαζομένων σε περίπτωση διακοπής εργασιών

Η ΟΕΒ τονίζει την ανάγκη για συνεργασία και καλή θέληση μεταξύ εργοδοτών και εργαζομένων προκειμένου να επιλυθούν ζητήματα που προκύπτουν από τη διακοπή εργασιών. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η συνεργασία με τις συντεχνίες, όπου είναι ενεργές, είναι το πρώτο βήμα για την επίλυση ειδικών προβλημάτων ή ερωτημάτων.

Οι προτεινόμενες ενέργειες για τη διαχείριση των εργαζομένων περιλαμβάνουν:

Χρήση ετήσιας άδειας μετ’ απολαβών .

. Απουσία με μερικές απολαβές .

. Τηλεργασία / εργασία εξ’ αποστάσεως .

. Απουσία με απολαβές και κάλυψη του απολεσθέντος χρόνου εργασίας όταν επανέλθει στην εργασία.

Συμφωνημένη άδεια άνευ απολαβών.

Η ΟΕΒ προειδοποιεί ότι όλες οι διευθετήσεις θα πρέπει να είναι αμοιβαία αποδεκτές και να διασφαλίζουν την προστασία του εισοδήματος των εργαζομένων χωρίς να επιβαρύνουν υπερβολικά τις επιχειρήσεις.

Οδηγίες Ετοιμότητας Επιχειρήσεων σε Περίπτωση Ενεργοποίησης Σειρήνας Συναγερμού

Η ΟΕΒ προτρέπει τις επιχειρήσεις να είναι προετοιμασμένες για έκτακτες καταστάσεις και να ακολουθούν τις επίσημες οδηγίες των κρατικών αρχών. Ο Πρόεδρος της ΟΕΒ, κ. Γιώργος Παντελίδης, τόνισε τη σημασία της ψυχραιμίας και της προσαρμογής στους κανονικούς ρυθμούς της καθημερινότητας μετά την ενεργοποίηση του συναγερμού.

Ενέργειες Προετοιμασίας:

Οι επιχειρήσεις καλούνται να:

Ορίσουν υπεύθυνα πρόσωπα για τη διαχείριση περιστατικών έκτακτης ανάγκης.

Καθορίσουν ασφαλείς χώρους προστασίας (π.χ. υπόγεια ή εσωτερικοί χώροι χωρίς παράθυρα).

Ενημερώσουν το προσωπικό για τις εξόδους κινδύνου και τα σημεία συγκέντρωσης.

Διασφαλίσουν την ύπαρξη λειτουργικών κιβωτίων πρώτων βοηθειών και εξοπλισμού πυρασφάλειας.

Διατηρήσουν ενημερωμένη τη λίστα επικοινωνίας των εργαζομένων.

Τι να κάνετε όταν ακουστεί σειρήνα προειδοποίησης:

Διακόψτε αμέσως τις εργασίες και μετακινηθείτε με ψυχραιμία προς τον πλησιέστερο ασφαλή χώρο.

και μετακινηθείτε με ψυχραιμία προς τον πλησιέστερο ασφαλή χώρο. Απομακρυνθείτε από παράθυρα και γυάλινες επιφάνειες .

. Παραμείνετε στον ασφαλή χώρο μέχρι να δοθούν νέες οδηγίες από τις αρμόδιες αρχές.

Κατά τη διάρκεια του συναγερμού:

Διατηρήστε ψυχραιμία και αποφύγετε τον πανικό.

Ακολουθήστε τις οδηγίες των υπεύθυνων της επιχείρησης.

Βοηθήστε συναδέλφους που ενδέχεται να χρειάζονται υποστήριξη.

Μετά τη λήξη του συναγερμού:

Πραγματοποιήστε καταμέτρηση του προσωπικού.

Παρέχετε πρώτες βοήθειες όπου απαιτείται.

Ελέγξτε τις εγκαταστάσεις για πιθανούς κινδύνους ή ζημιές.

Επιστρέψτε στις εργασίες μόνο όταν οι χώροι είναι ασφαλείς.

Σημαντική Υπενθύμιση:

Οι επιχειρήσεις και το προσωπικό τους πρέπει να ακολουθούν αποκλειστικά τις οδηγίες των αρμόδιων κρατικών αρχών σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης.