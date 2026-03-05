Η επιχειρηματική δραστηριότητα στην Κύπρο συνεχίζεται χωρίς ουσιαστικά εμπόδια παρά τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, δήλωσε ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Εργοδοτών και Βιομηχάνων Γιώργος Παντελίδης, σε γραπτή δήλωσή του σχετικά με τις επιπτώσεις της κρίσης στην οικονομία.

Όπως ανέφερε, η Κύπρος δεν συμμετέχει στις στρατιωτικές επιχειρήσεις στη Μέση Ανατολή και δεν πρόκειται να εμπλακεί, όπως –όπως σημείωσε– έχει διαβεβαιώσει ρητά η κυβέρνηση.

Ενίσχυση της άμυνας μετά το περιστατικό στο Ακρωτήρι

Ο πρόεδρος της ΟΕΒ σημείωσε ότι η γεωγραφική εγγύτητα της Κύπρου με τα πεδία των συγκρούσεων, καθώς και το περιστατικό με drone στη Βρετανική Βάση Ακρωτηρίου τα μεσάνυχτα της Κυριακής, ενεργοποίησαν άμεσα τα κρατικά αντανακλαστικά.

Σύμφωνα με τον ίδιο, με τη συνδρομή συμμαχικών χωρών – κυρίως της Ελλάδας – η χώρα δημιουργεί ισχυρό αμυντικό πλέγμα προστασίας από πιθανές απειλές ή ατυχήματα.

Παράλληλα, τόνισε ότι η ανησυχία των πολιτών είναι κατανοητή, υπογραμμίζοντας την ανάγκη για έγκαιρη και αξιόπιστη ενημέρωση, ώστε να αποφευχθεί αχρείαστος πανικός.

Κανονική λειτουργία της οικονομίας

Ο Γιώργος Παντελίδης υπογράμμισε ότι η οικονομική δραστηριότητα συνεχίζεται κανονικά σε όλους τους κλάδους, χωρίς να εντοπίζονται σημαντικές επιπτώσεις.

Η μοναδική αρνητική εξέλιξη, όπως σημείωσε, είναι η προσωρινή αναστολή πτήσεων από ορισμένες αεροπορικές εταιρείες προς τα αεροδρόμια της χώρας.

Ωστόσο, εξέφρασε ικανοποίηση για ανακοίνωση της Hermes Airports, σύμφωνα με την οποία:

η πλειοψηφία των αεροπορικών εταιρειών δεν διέκοψε ποτέ το πτητικό της πρόγραμμα ,

, ορισμένες εταιρείες που είχαν αναστείλει προσωρινά πτήσεις επανεκκίνησαν τα δρομολόγιά τους προς Λάρνακα και Πάφο.

Η εξέλιξη αυτή, όπως σημείωσε, ενισχύει το αίσθημα σταθερότητας και ασφάλειας για τη χώρα.

Έκκληση για επιστροφή στην κανονικότητα

Ο πρόεδρος της ΟΕΒ τόνισε ότι η επιστροφή στην κανονικότητα της κοινωνικής και οικονομικής ζωής πρέπει να γίνει χωρίς καθυστέρηση, προκειμένου να αποφευχθούν αδικαιολόγητες ζημιές στην οικονομία.

Παράλληλα, κάλεσε την κυβέρνηση να εξετάσει προληπτικά μέτρα για την αντιμετώπιση πιθανών επιπτώσεων, ιδίως από:

Αναφορά στον ρόλο των ΜΜΕ

Κλείνοντας, ο Γιώργος Παντελίδης ανέφερε ότι τα μέσα ενημέρωσης συνέβαλαν καθοριστικά στην αντικειμενική ενημέρωση των πολιτών για τις εξελίξεις και τα μέτρα προστασίας που λαμβάνουν οι αρμόδιες αρχές.

Εξέφρασε δε την πεποίθηση ότι θα συνεχίσουν να παρέχουν υπεύθυνη ενημέρωση με στόχο την πλήρη επιστροφή της χώρας στην κανονικότητα.