Οι κοινωνικοί εταίροι ενημερώθηκαν για βασικές πτυχές της συνταξιοδοτικής μεταρρύθμισης από τον αναλογιστή του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, στο πλαίσιο της συνεδρίας του Εργατικού Συμβουλευτικού Σώματος, δήλωσε την Πέμπτη ο Υπουργός Εργασίας Μαρίνος Μουσιούττας.

Σε δηλώσεις μετά τη συνεδρία, ο Υπουργός εξέφρασε αισιοδοξία ότι θα τηρηθεί το χρονοδιάγραμμα για κατάθεση των νομοθετημάτων που αφορούν τον πρώτο πυλώνα της μεταρρύθμισης μέχρι τον Ιούνιο στη νέα Βουλή που θα προκύψει από τις βουλευτικές εκλογές του Μαΐου.

Συζήτηση για τη βιωσιμότητα του συνταξιοδοτικού

Ο κ. Μουσιούττας ανέφερε ότι το Εργατικό Συμβουλευτικό Σώμα ασχολήθηκε με δύο ζητήματα άμεσης σημασίας για τους εργαζομένους και τη βιωσιμότητα του κοινωνικού κράτους, σε κλίμα ανοικτής και ουσιαστικής συζήτησης.

Όπως σημείωσε, το βασικό θέμα της συνεδρίας ήταν η συνέχιση της συζήτησης για τη μεταρρύθμιση του συνταξιοδοτικού συστήματος, με επικαιροποιημένη ενημέρωση για τις βασικές παραμέτρους της μεταρρύθμισης.

Οι κοινωνικοί εταίροι είχαν την ευκαιρία να τοποθετηθούν σε ζητήματα που αφορούν τη βιωσιμότητα του συστήματος, την επάρκεια των παροχών και την ίση μεταχείριση των δικαιούχων.

Ο αναλογιστής του Υπουργείου, πρόσθεσε ο Υπουργός, άρχισε να απαντά σε γραπτά ερωτήματα που είχαν υποβάλει οι κοινωνικοί εταίροι, καθώς και σε νέες απορίες που προέκυψαν κατά τη διάρκεια της συνεδρίας. Η συζήτηση θα συνεχιστεί στην επόμενη συνεδρία του Σώματος στις 16 Μαρτίου.

Στόχος η κατάθεση νομοθετημάτων τον Ιούνιο

Ο Υπουργός Εργασίας επανέλαβε ότι έχουν ήδη προγραμματιστεί τρεις ακόμη συνεδρίες του Εργατικού Συμβουλευτικού Σώματος, στις 16, 23 και 30 Μαρτίου, με βασικό αντικείμενο τη συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση.

Όπως είπε, στόχος είναι η ολοκλήρωση της προετοιμασίας ώστε να κατατεθούν τα νομοθετήματα του πρώτου πυλώνα της μεταρρύθμισης στη Βουλή μέχρι τον Ιούνιο, ενώ η συζήτησή τους στο νέο κοινοβούλιο θα ολοκληρωθεί εντός του 2026, με προοπτική εφαρμογής από την 1η Ιανουαρίου 2027.

Προετοιμασία για τον δεύτερο πυλώνα

Ο κ. Μουσιούττας ανέφερε επίσης ότι σε μία από τις επόμενες συνεδρίες του Μαρτίου θα παρουσιαστεί στους κοινωνικούς εταίρους πρόταση για το χρονοδιάγραμμα συζήτησης του δεύτερου πυλώνα και ένα γενικό περίγραμμα για τη λειτουργία του.

Σύμφωνα με τον Υπουργό, η υλοποίηση του δεύτερου πυλώνα εκτιμάται ότι θα απαιτήσει τουλάχιστον τρία χρόνια, λόγω τεχνικών και νομοθετικών διαδικασιών που πρέπει να ολοκληρωθούν.

Νομοσχέδιο για ίση αμοιβή ανδρών και γυναικών

Κατά τη συνεδρία συζητήθηκε επίσης το εναρμονιστικό νομοσχέδιο για τη μεταφορά στο εθνικό δίκαιο της Οδηγίας 2023/970 της ΕΕ, που στοχεύει στην ενίσχυση της αρχής της ίσης αμοιβής μεταξύ ανδρών και γυναικών για εργασία ίσης αξίας.

Η Οδηγία προβλέπει αυστηρότερα πρότυπα μισθολογικής διαφάνειας και αποτελεσματικότερους μηχανισμούς επιβολής, με στόχο τη μείωση του μισθολογικού χάσματος μεταξύ των φύλων.

Ο Υπουργός ανέφερε ότι η Οδηγία τίθεται σε εφαρμογή από τον Ιούνιο του 2026 και στόχος είναι το σχετικό νομοθέτημα να κατατεθεί μέχρι τότε στη Βουλή.

Ο ρόλος του Εργατικού Συμβουλευτικού Σώματος

Ο κ. Μουσιούττας χαρακτήρισε το Εργατικό Συμβουλευτικό Σώμα ως έναν θεσμό με ιστορία περίπου 50 ετών, ο οποίος λειτουργεί αποτελεσματικά και συμβάλλει στη διαμόρφωση νομοθετικών πρωτοβουλιών με βάση τις ανάγκες εργοδοτών, συντεχνιών και κράτους.

Όπως είπε, το Υπουργείο θα συνεχίσει να αξιοποιεί τον τριμερή διάλογο με τους κοινωνικούς εταίρους για τη διαμόρφωση εργασιακών πολιτικών που ενισχύουν τη συνοχή, την ισότητα και την ανάπτυξη.

ΚΥΠΕ