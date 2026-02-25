Τις επόμενες κινήσεις της Κυβέρνησης αναμένουν οι συντεχνίες μετά τη συνάντησή τους με τον Νίκος Χριστοδουλίδης στο Προεδρικό Μέγαρο, δηλώνοντας ότι από τις αποφάσεις που θα ληφθούν θα κριθούν και τα δικά τους επόμενα βήματα.

Στη συνάντηση συμμετείχαν οι ηγεσίες των ΣΕΚ, ΠΕΟ και ΔΕΟΚ, καθώς και ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων Μαρίνος Μουσιούττας, η Υφυπουργός παρά τω Προέδρω Ειρήνη Πική, ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης και υπηρεσιακοί παράγοντες.

Στο επίκεντρο κατώτατος μισθός και συλλογικές συμβάσεις

Μεταξύ των βασικών ζητημάτων που τέθηκαν ήταν η ωριαία απόδοση του κατώτατου μισθού, η εφαρμογή της ευρωπαϊκής οδηγίας για επαρκείς και αξιοπρεπείς μισθούς, η στρατηγική απασχόλησης εργαζομένων από τρίτες χώρες, η υλοποίηση του συστήματος «Εργάνη 2» και η συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση.

Η Γενική Γραμματέας της ΠΕΟ, Σωτηρούλα Χαραλάμπους, ανέφερε ότι τα θέματα έχουν κοινή συνισταμένη την ανάγκη η ανάπτυξη να μεταφραστεί σε βελτίωση του βιοτικού επιπέδου των εργαζομένων. Τόνισε ότι έχει προηγηθεί εκτενής διάλογος και πως «τώρα είναι η ώρα των αποφάσεων», ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά την ωριαία απόδοση του κατώτατου μισθού και τη στήριξη των συλλογικών συμβάσεων μέσω της επικείμενης νομοθετικής ρύθμισης.

Σύμφωνα με την ίδια, το νομοσχέδιο που υιοθετεί την ευρωπαϊκή οδηγία θα οδηγηθεί σύντομα στη Βουλή και αποτελεί ευκαιρία να ρυθμιστεί η ισχύς συμφωνημένων κατώτατων μισθών στις κλαδικές συμβάσεις.

Ο Γενικός Γραμματέας της ΣΕΚ, Ανδρέας Μάτσας, χαρακτήρισε τη συνάντηση «χρήσιμη και ουσιαστική», σημειώνοντας ότι αναδείχθηκε η ανάγκη καλύτερης ρύθμισης της αγοράς εργασίας και των όρων απασχόλησης. Αναφέρθηκε, επίσης, στην ανάγκη αναθεώρησης της στρατηγικής για την απασχόληση εργαζομένων από τρίτες χώρες, ώστε να αρθεί ο αθέμιτος ανταγωνισμός.

Από πλευράς ΔΕΟΚ, ο Στέλιος Χριστοδούλου υποστήριξε ότι, παρά τους θετικούς οικονομικούς δείκτες, οι πολίτες δεν απολαμβάνουν αντίστοιχα οφέλη, επισημαίνοντας τις ανισότητες που δημιουργεί η μη ωριαία απόδοση του κατώτατου μισθού.

Μεταρρύθμιση συνταξιοδοτικού και δεύτερος πυλώνας

Στο θέμα της συνταξιοδοτικής μεταρρύθμισης, οι συντεχνίες υπογράμμισαν ότι δεν μπορεί να προχωρήσει αποσπασματικά. Εξέφρασαν, ωστόσο, ετοιμότητα να αποδεχθούν σταδιακή εφαρμογή, υπό την προϋπόθεση ότι θα συμφωνηθεί εκ των προτέρων συνολικός οδικός χάρτης με σαφές χρονοδιάγραμμα.

Ο Υπουργός Εργασίας δήλωσε ότι κατά τη συνάντηση έγινε αναφορά στην πορεία των θεμάτων και ότι ο Πρόεδρος ζήτησε συγκεκριμένα στοιχεία. Σε ό,τι αφορά σενάρια μείωσης ψηλών συντάξεων, διευκρίνισε ότι πρόκειται για μία από τις επιλογές που παρουσίασε ο αναλογιστής, αλλά η κυβερνητική θέση είναι να μην υπάρξει μείωση κεκτημένων δικαιωμάτων.

Οι συντεχνίες επανέλαβαν ότι οποιαδήποτε αρνητική επίδραση στα ωφελήματα του Ταμείου Κοινωνικών Ασφαλίσεων δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή, ενώ τόνισαν πως τα Ταμεία Προνοίας, ως δεύτερος πυλώνας, πρέπει να ενταχθούν στον συνολικό σχεδιασμό.

Κοινή θέση των συνδικαλιστικών οργανώσεων είναι ότι θα αναμείνουν τις επόμενες εβδομάδες τις αποφάσεις της Κυβέρνησης και, ανάλογα με τις εξελίξεις, θα καθορίσουν τα επόμενα βήματά τους.

ΚΥΠΕ