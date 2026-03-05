Την αύξηση του μέγιστου αναγνωρισμένου κόστους αποκατάστασης των διατηρητέων οικοδομών ενέκρινε το Υπουργικό Συμβούλιο, στο πλαίσιο του ευρύτερου σχεδιασμού του Υπουργείου Εσωτερικών για εκσυγχρονισμό και απλοποίηση του πλαισίου διαχείρισης των διατηρητέων κτηρίων.

Η απόφαση αποσκοπεί στην προσαρμογή των υφιστάμενων ποσών στη σημερινή πραγματικότητα της οικοδομικής αγοράς, καθώς η σημαντική αύξηση στο κόστος υλικών και εργασιών έχει οδηγήσει σε άνοδο περίπου 25%–30% στο κόστος αποκατάστασης, γεγονός που λειτουργεί αποτρεπτικά για τους ιδιοκτήτες διατηρητέων οικοδομών.

Νέα όρια κόστους αποκατάστασης

Σύμφωνα με την απόφαση, τα ανώτατα ποσά αναγνωρισμένου κόστους διαμορφώνονται ως εξής:

Οικοδομές έως 300 τ.μ. : από €1.400/τ.μ. σε €1.700/τ.μ.

: από Οικοδομές από 301 τ.μ. έως 1.000 τ.μ. : από €1.300/τ.μ. σε €1.600/τ.μ.

: από Οικοδομές άνω των 1.001 τ.μ.: από €1.000/τ.μ. σε €1.300/τ.μ.

Η αύξηση στοχεύει στη μείωση της απόκλισης μεταξύ πραγματικού και αναγνωρισμένου κόστους, ώστε να καταστεί πιο εφικτή η αποκατάσταση και διατήρηση ιστορικών κτηρίων.

Σχέδιο εκσυγχρονισμού για τα διατηρητέα

Παράλληλα, το Υπουργείο Εσωτερικών προωθεί σειρά μεταρρυθμίσεων που αποσκοπούν στη βελτίωση των διαδικασιών διαχείρισης των διατηρητέων οικοδομών και στη διευκόλυνση των ιδιοκτητών για επανάχρηση και αξιοποίηση των κτηρίων.

Μεταξύ των μέτρων που προωθούνται περιλαμβάνονται:

η διαδικασία ταχείας αδειοδότησης διατηρητέων οικοδομών ,

, η εξαίρεση από άδεια οικοδομής για χαμηλού ρίσκου εργασίες ,

, η δημιουργία ενιαίας βάσης αποθετηρίου διατηρητέου συντελεστή ,

, η λειτουργία ενιαίου σημείου αδειοδότησης ,

, η ίδρυση Επαρχιακών Γραφείων του Κλάδου Διατήρησης ,

, η ψηφιοποίηση της πολιτιστικής κληρονομιάς ,

, και η έκδοση εγχειριδίου για ιδιοκτήτες και μελετητές αποκατάστασης.

Προστασία της αρχιτεκτονικής κληρονομιάς

Στόχος των αλλαγών είναι η δημιουργία ενός πιο ευέλικτου και σύγχρονου πλαισίου, το οποίο θα διευκολύνει την αποκατάσταση διατηρητέων οικοδομών και θα ενισχύσει την προστασία των ιστορικών κέντρων πόλεων και κοινοτήτων.

Παράλληλα, η μεταρρύθμιση επιδιώκει να συμβάλει στη διατήρηση της αρχιτεκτονικής κληρονομιάς της Κύπρου, ενθαρρύνοντας την επανάχρηση και αξιοποίηση ιστορικών κτηρίων.