Πόλη «φρούριο» θυμίζει η Άγκυρα τις τελευταίες ημέρες καθώς προετοιμάζεται να φιλοξενήσει τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ, στις 7 και 8 Ιουλίου.

Κιγκλιδώματα, αποκλεισμένοι δρόμοι και εκατοντάδες συλλήψεις συνθέτουν το σκηνικό στην πρωτεύουσα της Τουρκίας.

Παράλληλα, ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν ετοιμάζει την ατζέντα της χώρας του ενόψει της Συνόδου και μετά τις δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ περί «δώρου» (κινητήρες F110 και F-35) στην Τουρκία, ο τοπικός Τύπος έχει επιδοθεί σε μια ανάλυση για το πότε θα ανοίξει ο δρόμος για να πάρει η Άγκυρα τα πολεμικά αεροσκάφη.

Σε ομιλία του στο «Πρόγραμμα Γεύματος των Προέδρων των Κοινοβουλίων του ΝΑΤΟ», που πραγματοποιήθηκε στην Κωνσταντινούπολη τη Δευτέρα (29/06), ο Ερντογάν έκανε έμμεσες αναφορές στο πρόγραμμα SAFE, τονίζοντας ότι η Άγκυρα αυξάνει τις αμυντικές της δαπάνες και κατατάσσεται μεταξύ των πέντε πρώτων της συμμαχίας του ΝΑΤΟ που συνεισφέρουν τα μέγιστα στις αποστολές της Συμμαχίας.

Εξέφρασε τη βούλησή του να συμμετέχει η Τουρκία και στα αμυντικά προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, χωρίς να αναφέρει το SAFE και ανέφερε χαρακτηριστικά ότι η άμυνα του ΝΑΤΟ εκτείνεται από εδώ (σ.σ. Τουρκία) μέχρι το Τέξας και πίσω, εννοώντας ότι θα πρέπει να υπάρχει μια συνολική στρατηγική για τα θέματα άμυνας στα οποία η Τουρκία θα παίζει κεντρικό ρόλο γιατί επικοινωνεί και με την Ασία και με την Αφρική.

Τόνισε δε ότι στη Σύνοδο στην Άγκυρα θα δοθεί έμφαση στην αμυντική συνεργασία των συμμάχων των μελών του ΝΑΤΟ.

Είναι πάγιο αίτημα της Τουρκίας να έχει πρόσβαση και στο πρόγραμμα, αλλά και να καταφέρει να πάρει τα F-35, κάτι που συναντά ισχυρές αντιστάσεις και μέσα από τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Την Τρίτη, θα βρεθούν στην Τουρκία, η ύπατη εκπρόσωπος Εξωτερικής Πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης Κάγια Κάλας και δύο επιτρόπων της Επιτρόπου Διεύρυνσης και του Επιτρόπου Εσωτερικών Υποθέσεων, οι οποίοι θα συναντηθούν στην Άγκυρα με τον υπουργό Εξωτερικών και τον υπουργό Οικονομικών.

ertnews.gr