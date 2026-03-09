Η Κύπρος αντιμετωπίζει τη σημερινή διεθνή συγκυρία από θέση ισχύος, καθώς η οικονομία στηρίζεται σε υγιή θεμελιώδη μεγέθη, ισχυρή δημοσιονομική βάση και ένα ανθεκτικό τραπεζικό σύστημα, σύμφωνα με μήνυμα του Χριστόδουλου Πατσαλίδη, Διοικητή της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου.

Όπως επισημαίνεται, το τραπεζικό σύστημα της χώρας διαθέτει υψηλή κεφαλαιακή επάρκεια και ισχυρή ρευστότητα, στοιχεία που ενισχύουν την ικανότητα της οικονομίας να απορροφά πιθανές εξωτερικές αναταράξεις και να διατηρεί τη σταθερότητά της σε περιόδους αυξημένης αβεβαιότητας.

Την ίδια ώρα, σε επίπεδο ευρωζώνης, η άνοδος των τιμών της ενέργειας παρακολουθείται στενά από τις αρμόδιες αρχές, καθώς οι εξελίξεις στις διεθνείς αγορές ενέργειας ενδέχεται να επηρεάσουν τις πληθωριστικές πιέσεις.

Σύμφωνα με τον Διοικητή, το Διοικητικό Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας αξιολογεί διαρκώς τα νεότερα οικονομικά δεδομένα και τις προβλέψεις, καθορίζοντας τη νομισματική πολιτική από συνεδρία σε συνεδρία.

Στόχος της ευρωπαϊκής νομισματικής πολιτικής παραμένει η διατήρηση του πληθωρισμού στο 2% μεσοπρόθεσμα, μέσα από προσεκτική παρακολούθηση των οικονομικών εξελίξεων και έγκαιρη προσαρμογή των πολιτικών εργαλείων.