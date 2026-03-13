Οι Κύπριοι παραμένουν πολίτες της τελευταίας στιγμής, ακόμη και στην ανανέωση αδειών κυκλοφορίας. Αυτό εξάγεται τουλάχιστον από τα στοιχεία του Τμήματος Οδικών Μεταφορών (ΤΟΜ), αφού τις τελευταίες ημέρες πριν τη λήξη της προθεσμίας ανανεώθηκαν κοντά στις 100 χιλιάδες άδειες, ενώ η Βουλή αποφάσισε χθες να τους δώσει δεύτερη ευκαιρία.

Μάλιστα, αυτός φαίνεται να είναι και ο λόγος που η ιστοσελίδα του ΤΟΜ κατά την τελευταία ημέρα πριν τη λήξη της προθεσμίας αντιμετώπισε πρόβλημα, αφού τα αιτήματα ήταν χιλιάδες και το ηλεκτρονικό σύστημα λόγω της αυξημένης επισκεψιμότητας δεν μπορούσε να τα διαχειριστεί όλα.

Λόγω αυτού, η Βουλή και η αρμόδια επιτροπή, μετά και από συνεννόηση με το Υπουργείο Μεταφορών, κατέθεσε με τη μορφή του κατεπείγοντος σχετική πρόταση νόμου, την οποία και υπερψήφισε στη χθεσινή Ολομέλεια της Βουλής. Εν ολίγοις, δόθηκε η δυνατότητα για παράταση, χωρίς επιβάρυνση, στην ανανέωση των αδειών κυκλοφορίας, με αναδρομική ισχύ.

Όπως σημειώνεται, αυτή η παράταση δεν μπορούσε να δοθεί από το Υπουργείο Μεταφορών, αλλά από τη Βουλή, καθώς η εκπνοή της προθεσμίας εδράζεται σε σχετική νομοθεσία.

Ειδικότερα, σύμφωνα με το ΤΟΜ, με βάση τη σχετική νομοθεσία, η προθεσμία ανανέωσης των αδειών κυκλοφορίας ολοκληρώνεται εντός 70 ημερών από τη λήξη του έτους αναφοράς, δηλαδή την 31η Δεκεμβρίου. Ως εκ τούτου, όπως επεξηγείται, η τελευταία ημέρα ανανέωσης διαμορφώνεται κάθε χρόνο είτε στις 10 είτε στις 11 Μαρτίου.

Πλέον, με την απόφαση της Βουλής οι πολίτες μπορούν να ανανεώσουν την άδεια κυκλοφορίας τους μέχρι την 31η Μαρτίου 2026 χωρίς επιβάρυνση, ενώ όσοι ανανέωσαν μετά την 11η Μαρτίου και πλήρωσαν επιβάρυνση, αυτή θα τους επιστραφεί, λόγω της αναδρομικότητας.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΤΟΜ, μέχρι και τις 11 Μαρτίου, όπου κανονικά είχε λήξει η προθεσμία, είχαν ανανεωθεί οι άδειες κυκλοφορίας 780.395 οχημάτων, ενώ οι 96.277 πραγματοποιήθηκαν μόλις τις τρεις τελευταίες ημέρες, δηλαδή από τις 9/3 μέχρι τις 11/3.

Βάσει των στοιχείων θα πρέπει να σημειωθεί πως κάθε χρόνο παρατηρείται αυξητική τάση στις ανανεώσεις από έτος σε έτος, καθώς το 2024 οι ανανεώσεις ήταν στις 745.363 (μέχρι 10/3/2024), το 2025 στις 772.069 (μέχρι 11/3/2025), ενώ το 2026, όπως αναφέραμε και πιο πάνω αυξήθηκαν 780.395 (μέχρι 11/3/2026).

Το ΤΟΜ υπενθυμίζει πως όσοι είχαν ανανεώσει την άδεια κυκλοφορίας του οχήματός τους για το έτος 2025, αλλά δεν προτίθενται να την ανανεώσουν για το έτος 2026, θα πρέπει να υποβάλουν στο ΤΟΜ ειδοποίηση για ακινητοποίηση του οχήματος. Η ακινητοποίηση γίνεται και διαδικτυακά στην ιστοσελίδα του ΤΟΜ (Road Transport Department).