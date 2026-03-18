Ο εναρμονισμένος πληθωρισμός στην Κύπρο διαμορφώθηκε στο 0,94% τον Φεβρουάριο του 2026 σε ετήσια βάση, ενώ σε σχέση με τον Ιανουάριο παρέμεινε ουσιαστικά αμετάβλητος, σύμφωνα με στοιχεία που δημοσιοποίησε την Τετάρτη η Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου.

Συγκεκριμένα, ο Εναρμονισμένος Δείκτης Τιμών Καταναλωτή (ΕνΔΤΚ) κατέγραψε αύξηση 0,94% σε σύγκριση με τον Φεβρουάριο του 2025, ενώ σε μηνιαία βάση σημείωσε οριακή μείωση 0,01% έναντι του Ιανουαρίου του 2026.

Σε ετήσια βάση, τις μεγαλύτερες αυξήσεις παρουσίασαν οι κατηγορίες Αναψυχή, Αθλητισμός και Πολιτισμός με 5,4% και Εστιατόρια και Υπηρεσίες Παροχής Καταλύματος με 4,9%.

Στον αντίποδα, οι μεγαλύτερες μειώσεις καταγράφηκαν στην Ένδυση και Υπόδηση, που υποχώρησε κατά 6,2%, καθώς και στη Στέγαση, Ύδρευση, Ηλεκτρικό Ρεύμα, Φυσικό Αέριο και Άλλα Καύσιμα, η οποία σημείωσε πτώση 3,5%.

Σε σύγκριση με τον Ιανουάριο του 2026, η σημαντικότερη άνοδος καταγράφηκε και πάλι στην κατηγορία Ένδυση και Υπόδηση, με αύξηση 0,8%, ενώ η κατηγορία Στέγαση, Ύδρευση, Ηλεκτρικό Ρεύμα και Καύσιμα παρουσίασε μείωση 0,5%.

Ανά οικονομική κατηγορία, η μεγαλύτερη ετήσια μεταβολή σημειώθηκε στην Ενέργεια, όπου καταγράφηκε μείωση 8,4%, ενώ οι Υπηρεσίες αυξήθηκαν κατά 4,2%. Σε μηνιαία βάση, η Ενέργεια υποχώρησε επίσης κατά 0,9%.

Αυξήσεις σε ετήσια βάση σημειώθηκαν ακόμη στα Τρόφιμα και μη Αλκοολούχα Ποτά με 2,7%, στα Αλκοολούχα Ποτά και Καπνό με 1,2% και στις Εκπαιδευτικές Υπηρεσίες με 3,4%. Πιο περιορισμένες αυξήσεις καταγράφηκαν στην Υγεία με 0,3%, καθώς και σε άλλες επιμέρους κατηγορίες αγαθών και υπηρεσιών.

Αντίθετα, πέραν της ενέργειας και της ένδυσης, μειώσεις παρατηρήθηκαν στις Μεταφορές με 1,4% και στην Ενημέρωση και Επικοινωνία με 2,5%.

Για το πρώτο δίμηνο του 2026, δηλαδή την περίοδο Ιανουαρίου – Φεβρουαρίου, ο γενικός ΕνΔΤΚ κατέγραψε αύξηση 1,08% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2025.