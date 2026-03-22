Νέα ευκαιρία θα έχουν όσοι χρωστούν στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων, καθώς τις επόμενες εβδομάδες εκτιμάται πως θα εγκριθεί από τη Βουλή και θα τεθεί σε εφαρμογή το νέο σχέδιο που ετοίμασε το Υπουργείο εργασίας για ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων εισφορών.

Το ύψος των καθυστερημένων εισφορών προς το Ταμείο ανέρχονται στα €210 εκατ. Η διαφοροποίηση του νέου σχεδίου για εξόφληση χρεών, από τα προηγούμενα δύο σχέδια, είναι ότι ο αριθμός των δόσεων εξόφλησης θα μειωθούν σε 48 από 54 που ήταν, ενώ οι οφειλέτες δεν θα απαλλάσσονται πλέον από το πρόσθετο τέλος – επιβάρυνση, όπως γινόταν προηγουμένως.

Στη Βουλή κατατέθηκε σχετικό νομοσχέδιο από το Υπουργείο Εργασίας, το οποίο έχει ως στόχο τη διευκόλυνση της συμμόρφωσης εργοδοτών, αυτοτελώς εργαζόμενων και επιχειρήσεων προς τις ασφαλιστικές τους υποχρεώσεις. Σύμφωνα με την εισηγητική έκθεση του νομοσχεδίου, μέσω της πρόβλεψης σαφών και ρεαλιστικών όρων αποπληρωμής, επιδιώκεται η ενίσχυση της εισπρακτικής απόδοσης και η σταδιακή τακτοποίηση εκκρεμοτήτων, κατά τρόπο που να διασφαλίζει τη σταθερότητα και τη βιωσιμότητα του συστήματος κοινωνικής ασφάλισης.

Ποιοιθα επωφεληθούν

Με το νέο σχέδιο θα επωφεληθούν αρκετοί οφειλέτες ληξιπρόθεσμων εισφορών, καθώς θα ρυθμιστούν οφειλές που τελούν υπό ρύθμιση. Tο πρόσθετο τέλος που επιβάλλεται δεν θα αυξάνεται για περιόδους καθυστέρησης. Επίσης δεν θα εγείρεται ποινική δίωξη εναντίον οφειλετών καθ’ όλη την περίοδο ένταξής τους στη ρύθμιση εξόφλησης, ενώ θα αναστέλλονται οι ποινικές διώξεις εναντίον των οφειλετών για όλη την περίοδο κατά την οποία είναι ενταγμένοι στη ρύθμιση.

Παράλληλα, σε περίπτωση οφειλετών, των οποίων οι οφειλές έχουν επιδικαστεί και εκκρεμεί διάταγμα για εκτέλεση εντάλματος από το Δικαστήριο, θα αναστέλλεται το διάταγμα κατά την περίοδο που είναι ενταγμένοι στη ρύθμιση. Το νέο σχέδιο θα ρυθμίζει εισφορές στις Κοινωνικές Ασφαλίσεις, για τις ετήσιες άδειες μετ’ απολαβών, τερματισμού απασχόλησης, του Ταμείου Κοινωνικής Συνοχής, για το ΓεΣΥ και για το τέλος ανθρώπινου δυναμικού.

Σε σχέση με εργοδότες, περιλαμβάνονται ληξιπρόθεσμες εισφορές μέχρι και τον Φεβρουάριο του 2026, οι οποίες καταβάλλονται μέχρι το τέλος Μαρτίου 2026 ενώ τους αυτοτελώς εργαζόμενους, περιλαμβάνονται ληξιπρόθεσμες εισφορές μέχρι και το τέταρτο τρίμηνο του 2025, οι οποίες καταβάλλονται μέχρι 10 Φεβρουαρίου 2026.

Τακόμματαζητούν αύξηση των δόσεων

Το σχετικό νομοσχέδιο θα τεθεί την Τρίτη ενώπιον της κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εργασίας, η οποία παράλληλα θα εξετάσει και αριθμό προτάσεων νόμου των κομμάτων. Αξίζει να σημειωθεί πως η Κυβέρνηση επιθυμεί να εγκριθεί το νομοσχέδιο πριν από την αυτοδιάλυση της Βουλής τον Απρίλιο, έτσι ώστε να εφαρμοστεί το συντομότερο δυνατό.

Πάντως, η κρίση στη Μέση Ανατολή και οι πληθωριστικές πιέσεις που εκτιμάται ότι θα ακολουθήσουν, ίσως δυσκολέψουν κάποιους οφειλέτες να εξοφλήσουν τα χρέη τους προς το ΤΚΑ. Λόγω της διαμόρφωσης των νέων δεδομένων, δεν αποκλείεται κάποια κόμματα να απαιτήσουν όπως εφαρμοστεί η ίδια ρύθμιση με τα προηγούμενα σχέδια και να απαλλάσσονται οι οφειλέτες που θα ενταχθούν στο σχέδιο από το πρόσθετο τέλος-επιβάρυνση.

Αξίζει να σημειωθεί πως την ώρα που το κυβερνητικό νομοσχέδιο μειώνει τον αριθμό των δόσεων, οι κομματικές προτάσεις νόμου αυξάνουν τον αριθμό των δόσεων. Συγκεκριμένα, η πρόταση του ΕΛΑΜ προβλέπει την αύξηση του ανώτατου αριθμού των ισόποσων μηναίων δόσεων για εξόφληση των ληξιπρόθεσμων κοινωνικών εισφορών από 54 σε 120! Η πρόταση νόμου του ΔΗΚΟ, των Οικολόγων και του ανεξάρτητου βουλευτή Κωστή Ευσταθίου προβλέπει αύξηση των δόσεων στις 120, όταν οι οφειλές υπερβαίνουν τις €50 χιλ. Η πρόταση νόμου της ΔΗΠΑ προνοεί την αύξηση των δόσεων στις 100, όταν οι ληξιπρόθεσμες οφειλές υπερβαίνουν στις €30 χιλ.