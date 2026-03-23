Ένα ποσό 43 εκατομμυρίων ευρώ είναι ήδη στον προϋπολογισμός του Υπουργείου Οικονομικών για φέτος, προκειμένου να στηρίξει έργα στις κοινότητες της Κύπρου, τόνισε ο Υπουργός Εσωτερικών. Ο Κωνσταντίνος Ιωάννου μιλούσε από την Πάφο όπου προήδρευσε σύσκεψης στην κοινότητα των Κουκλιών για τους αναπτυξιακούς σχεδιασμούς της κυβέρνησης στην ύπαιθρο.

Ο ΥΠΕΣ επανέλαβε για μια ακόμη φορά την σπουδαιότητα της μεταρρύθμισης της Τοπικής Αυτοδιοίκησης , παρόλο ότι υπάρχει καθυστέρηση στη στελέχωσή των συμπλεγμάτων όπως παραδέχθηκε. Εκτίμησε δε ότι η στελέχωση αυτή θα ολοκληρωθεί τον ερχόμενο Ιούνιο, οπότε και θα τροχοδρομηθούν περισσότερα έργα και θα υπάρχει στελέχωση με επιστημονικό προσωπικό προς όφελος των κοινοτήτων, όπως είπε.

Στην περιφερειακή σύσκεψη των Κουκλιών μετείχαν οι κοινότητες της ανατολικής περιοχής της επαρχίας Πάφου, με τις αρχές των οποίων ο κ. Ιωάννου προέβη σε επισκόπηση της πορείας έργων που είχαν αποφασισθεί σε προηγούμενες συναντήσεις. Στόχος μας, τόνισε ο αρμόδιος υπουργός, είναι να προωθούμε λύσεις όπου χρειάζεται και να εξετάζεται η πορεία υλοποίησης και άλλων έργων.

Ο Υπουργός Εσωτερικών τόνισε ότι κάποια έργα τα οποία εξετάζονται στις περιοδικές αυτές συναντήσεις του με τοπικές αρχές της υπαίθρου προχωρούν ικανοποιητικά και κάποια άλλα όχι. Ως επί το πλείστον, διευκρίνισε, εξετάζονται θέματα που αφορούν πολεοδομικά έργα, οικονομικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι κοινότητες και θέματα στελέχωσης τους.

Απώτερος στόχος, κατέληξε ο Κωνσταντίνος Ιωάννου, είναι να συγκρατηθεί αρχικά ο πληθυσμός στην ύπαιθρο και ακολούθως να δημιουργηθεί το υπόβαθρο που θα προσελκύσει και άλλους πολίτες στο ύπαιθρο, ώστε να διατηρηθούν οι πολύ όμορφες κοινότητες που υπάρχουν στην Κύπρο. Προς τον σκοπό αυτό, τόνισε, η κυβέρνηση υλοποιεί σειρά έργων και επενδύσεων στις κοινότητες.