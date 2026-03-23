Στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών τέθηκε προς συζήτηση δέσμη επτά τροποποιητικών νομοσχεδίων του Υπουργείου Οικονομικών, με στόχο τη δημιουργία ενιαίου πλαισίου ανταλλαγής πιστωτικών δεδομένων και την εισαγωγή συστήματος αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας για φυσικά πρόσωπα και επιχειρήσεις.

Η νέα νομοθετική πρωτοβουλία εντάσσεται στη μεταρρύθμιση για την ανάπτυξη ψηφιακού συστήματος ανταλλαγής δεδομένων και αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας, ενώ συνδέεται και με την εκταμίευση της 7ης δόσης από το Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Η δέσμη των νομοσχεδίων προβλέπει τροποποιήσεις σε βασικές νομοθεσίες που διέπουν το τραπεζικό και πιστωτικό σύστημα. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται ο περί Εργασιών Πιστωτικών Ιδρυμάτων νόμος, η νομοθεσία για την αγοραπωλησία πιστωτικών διευκολύνσεων, οι διατάξεις για τις συμβάσεις καταναλωτικής πίστης, το πλαίσιο για τα στεγαστικά δάνεια, η νομοθεσία που αφορά διαχειριστές και αγοραστές πιστώσεων, καθώς και το καθεστώς για τιτλοποιήσεις και χρηματοδοτική μίσθωση.

Όπως αναφέρθηκε ενώπιον της Επιτροπής από εκπρόσωπο του Υπουργείου Οικονομικών, βασικός στόχος των αλλαγών είναι η ενοποίηση και απλοποίηση των σχετικών διατάξεων, καθώς και η εξάλειψη αλληλοεπικαλύψεων που παρατηρούνται σήμερα μεταξύ διαφορετικών νομοθεσιών.

Κεντρικό στοιχείο της μεταρρύθμισης αποτελεί η αναβάθμιση του υφιστάμενου μηχανισμού ανταλλαγής δεδομένων των πιστωτικών ιδρυμάτων, ώστε να μπορεί να παράγει ενιαία πιστοληπτική βαθμολογία για κάθε δανειολήπτη. Η βαθμολογία αυτή θα βασίζεται κυρίως σε στοιχεία των τελευταίων 24 έως 36 μηνών και θα αξιοποιείται ως εργαλείο εκτίμησης του κινδύνου αθέτησης υποχρεώσεων για τους επόμενους 12 μήνες.

Με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις ενισχύονται παράλληλα οι αρμοδιότητες της Κεντρικής Τράπεζας, η οποία θα εποπτεύει το σύστημα ανταλλαγής δεδομένων, θα εκδίδει οδηγίες για τη λειτουργία του, θα επιβάλλει κυρώσεις σε περιπτώσεις παραβάσεων και θα καθορίζει τα τέλη χρήσης του συστήματος.

Την ίδια ώρα, εισάγεται ρητή υποχρέωση τήρησης τραπεζικού απορρήτου από όλα τα πρόσωπα που αποκτούν πρόσβαση στα δεδομένα. Όπως αναφέρθηκε στην Επιτροπή από εκπρόσωπο της Επιτρόπου Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, για το συγκεκριμένο θέμα προηγήθηκε εκτενής διαβούλευση.

Για πρώτη φορά, το υπό διαμόρφωση νομοθετικό πλαίσιο αποσαφηνίζει και ποιοι οργανισμοί θα υποβάλλουν δεδομένα και ποιοι θα έχουν δικαίωμα πρόσβασης σε αυτά, θεσπίζοντας σύστημα διαβαθμισμένης πρόσβασης ανάλογα με τις ανάγκες κάθε φορέα.

Στους οργανισμούς που θα υποβάλλουν στοιχεία περιλαμβάνονται τράπεζες, εταιρείες εξαγοράς και διαχείρισης δανείων, καθώς και πάροχοι χρηματοδοτικής μίσθωσης. Οι ίδιες κατηγορίες οργανισμών θα μπορούν, υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις, να λαμβάνουν δεδομένα για σκοπούς αξιολόγησης της πιστοληπτικής ικανότητας.

Σύμφωνα με το Υπουργείο Οικονομικών, η μεταρρύθμιση αποσκοπεί στη βελτίωση της ποιότητας των χορηγήσεων, στη μείωση του πιστωτικού κινδύνου και στη σταδιακή αποκλιμάκωση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μέσα από ακριβέστερη αποτίμηση της φερεγγυότητας των δανειοληπτών.

Η Επιτροπή προχώρησε στην κατ’ άρθρον εξέταση των νομοσχεδίων, με στόχο αυτά να οδηγηθούν στην Ολομέλεια προς ψήφιση πριν από τη διάλυση της Βουλής ενόψει των βουλευτικών εκλογών.

ΚΥΠΕ