Οι συνολικές πωλήσεις πετρελαιοειδών στην Κύπρο τον Φεβρουάριο του 2026 παρουσίασαν οριακή αύξηση, φτάνοντας τους 111.922 τόνους, καταγράφοντας άνοδο μόλις 0,1% σε ετήσια βάση, σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιοποίησε η Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου την Παρασκευή.

Η συγκράτηση της συνολικής μεταβολής αποδίδεται σε αντικρουόμενες τάσεις μεταξύ των επιμέρους κατηγοριών. Από τη μία, υπήρξε ισχυρή άνοδος στις προμήθειες καυσίμων προς πλοία (+133,7%) και αεροπλάνα (+24,9%), καθώς και στις πωλήσεις ασφάλτου (+69,5%) και βενζίνης (+5,0%). Από την άλλη, σημαντική υποχώρηση καταγράφηκε σε κατηγορίες όπως το πετρέλαιο θέρμανσης (-37,0%), η κηροζίνη (-48,0%), το υγραέριο (-27,8%), καθώς και το ελαφρύ και βαρύ μαζούτ (-54,0% και -28,0% αντίστοιχα).

Αρνητική ήταν η εικόνα στα πρατήρια πετρελαιοειδών, όπου οι πωλήσεις μειώθηκαν κατά 5,8% σε ετήσια βάση, υποχωρώντας στους 54.016 τόνους, εξέλιξη που συνδέεται κυρίως με τη μειωμένη ζήτηση σε ορισμένα βασικά καύσιμα.

Σε μηνιαία βάση, οι συνολικές πωλήσεις σημείωσαν πτώση 5,5% σε σύγκριση με τον Ιανουάριο του 2026, με μειώσεις στις προμήθειες προς αεροπλάνα (-6,1%) και στις πωλήσεις βενζίνης (-0,8%). Παράλληλα, καταγράφηκε αύξηση στις προμήθειες προς πλοία (+2,5%) και στο πετρέλαιο κίνησης (+1,6%).

Την ίδια ώρα, τα συνολικά αποθέματα πετρελαιοειδών αυξήθηκαν κατά 7,3% στο τέλος Φεβρουαρίου σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα.

Σε επίπεδο διμήνου, οι συνολικές πωλήσεις πετρελαιοειδών την περίοδο Ιανουαρίου – Φεβρουαρίου 2026 κατέγραψαν αύξηση 5,5% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2025.