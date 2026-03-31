Η Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού (ΕΠΑ) ανακοίνωσε ότι παρακολουθεί με ιδιαίτερη προσοχή τη λειτουργία της αγοράς καυσίμων, λαμβάνοντας υπόψη τόσο τις τρέχουσες γεωπολιτικές εξελίξεις όσο και την καταγραφόμενη αύξηση στις τιμές των πετρελαιοειδών.

Σε ανακοίνωσή της, η Επιτροπή υπενθυμίζει ότι η νομοθεσία περί προστασίας του ανταγωνισμού απαγορεύει συμφωνίες ή εναρμονισμένες πρακτικές μεταξύ επιχειρήσεων που έχουν ως αντικείμενο ή αποτέλεσμα τον περιορισμό του ανταγωνισμού. Σε αυτές περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, ο άμεσος ή έμμεσος καθορισμός τιμών, αλλά και η κατάχρηση δεσπόζουσας θέσης από μία ή περισσότερες επιχειρήσεις, όπως η επιβολή μη εύλογων τιμών ή η εκμετάλλευση των καταναλωτών.

Η ΕΠΑ επισημαίνει ότι σε περιόδους αυξημένης μεταβλητότητας, όπως η σημερινή, ενδέχεται να αναπτύσσονται συνθήκες που ευνοούν πρακτικές όπως οι παράλληλες ή συντονισμένες αυξήσεις τιμών, οι καθυστερήσεις στη μετακύλιση μειώσεων κόστους προς τους καταναλωτές και η ανταλλαγή ευαίσθητων εμπορικών πληροφοριών μεταξύ ανταγωνιστών.

Όπως αναφέρει, τέτοιες συμπεριφορές μπορεί να εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της νομοθεσίας περί ανταγωνισμού και να αποτελέσουν αντικείμενο διερεύνησης από την Επιτροπή.

Στο πλαίσιο αυτό, η ΕΠΑ τονίζει ότι διαθέτει τις αναγκαίες εξουσίες και τα κατάλληλα εργαλεία για τη διερεύνηση πιθανών παραβάσεων, περιλαμβανομένων ερευνών, αιφνιδιαστικών επιτόπιων ελέγχων και επιβολής διοικητικών προστίμων, όπου αυτό κριθεί αναγκαίο. Παράλληλα, σημειώνει ότι παραμένει σε συνεχή εγρήγορση για άμεση παρέμβαση σε περίπτωση που προκύψουν ενδείξεις παραβίασης της κείμενης νομοθεσίας.

Η Επιτροπή καλεί τις επιχειρήσεις του τομέα να συμμορφώνονται πλήρως με τις πρόνοιες της νομοθεσίας περί ανταγωνισμού και να απέχουν από κάθε μορφή συντονισμένης ή καταχρηστικής πρακτικής. Ταυτόχρονα, απευθύνει έκκληση προς καταναλωτές και επαγγελματίες να ενημερώνουν την ΕΠΑ για οποιεσδήποτε ενδείξεις αντιανταγωνιστικής συμπεριφοράς.

Όπως υπογραμμίζει, η Επιτροπή θα συνεχίσει να παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις στην αγορά και, εφόσον εντοπιστούν ενδείξεις παραβίασης του νόμου, θα προχωρεί άμεσα στις αναγκαίες ενέργειες για τη διασφάλιση της προστασίας του ανταγωνισμού και των καταναλωτών.

ΚΥΠΕ