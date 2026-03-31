Σε ισχύ τέθηκαν οι τροποποιητικοί Κανονισμοί Αλιείας 2026, με το Τμήμα Αλιείας και Θαλάσσιων Ερευνών να προειδοποιεί ότι οι παραβάσεις συνιστούν αδίκημα και επισύρουν ποινές έως €20.000 ή και φυλάκιση μέχρι ένα έτος.

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του ΤΑΘΕ, οι Κανονισμοί εγκρίθηκαν από τη Βουλή των Αντιπροσώπων και δημοσιεύθηκαν στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας στις 20 Μαρτίου 2026, αποκτώντας άμεση ισχύ.

Σύμφωνα με το αρμόδιο Τμήμα, οι νέες ρυθμίσεις αποσκοπούν στην ενίσχυση της προστασίας των θαλάσσιων ειδών και των ευαίσθητων περιοχών, θεσπίζοντας σαφείς απαγορεύσεις και μέτρα που αφορούν τόσο πολίτες όσο και επαγγελματίες χρήστες της θάλασσας.

Με βάση τις βασικές πρόνοιες των Κανονισμών, απαγορεύεται η παρενόχληση ή η σίτιση προστατευόμενων ειδών, καθώς και κάθε ενέργεια που μπορεί να επηρεάσει τη φυσική τους συμπεριφορά, όπως η μετακίνηση, η αναπαραγωγή ή η ανάπαυση.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην προστασία όλων των δελφινιών, των φαλαινών και του χελιού Anguilla anguilla, τα οποία εντάσσονται ρητά στα προστατευόμενα είδη. Παράλληλα, για τις θαλάσσιες χελώνες απαγορεύεται η καταστροφή ή μετακίνηση φωλιών και αυγών, καθώς και κάθε παρέμβαση στους προστατευτικούς κλωβούς και στη σχετική σήμανση.

Οι Κανονισμοί απαγορεύουν επίσης την οδήγηση τροχοφόρων σε παραλίες ωοτοκίας θαλάσσιων χελωνών, καθώς και σε καθορισμένες προστατευόμενες περιοχές.

Ειδικές πρόνοιες εφαρμόζονται και στην παραλία «Λίμνης», όπου από τις 15 Μαΐου έως τις 30 Σεπτεμβρίου απαγορεύεται η τοποθέτηση κρεβατιών, ομπρελών, τροχόσπιτων, αντίσκηνων και άλλων παρόμοιων κατασκευών.

Παράλληλα, στη θαλάσσια περιοχή «Πόλις-Γιαλιά» και συγκεκριμένα στη ζώνη 0–10 μέτρων ισοβαθούς, απαγορεύεται η διέλευση και η αγκυροβόληση μηχανοκίνητων σκαφών, με εξαίρεση τους επαγγελματίες της παράκτιας αλιείας μικρής κλίμακας.

Σε ό,τι αφορά τις Θαλάσσιες Προστατευόμενες Περιοχές που έχουν θεσπιστεί για την προστασία της Μεσογειακής Φώκιας, η πρόσβαση σε θαλάσσια σπήλαια επιτρέπεται μόνο κατόπιν ειδικής άδειας από τον διευθυντή του Τμήματος.

Οι νέοι Κανονισμοί απαγορεύουν ακόμη την απόρριψη απορριμμάτων στη θάλασσα, είτε από τη στεριά είτε από σκάφη, ενισχύοντας το πλαίσιο προστασίας του θαλάσσιου περιβάλλοντος.

Το ΤΑΘΕ υπογραμμίζει ότι η διατήρηση της θαλάσσιας βιοποικιλότητας αποτελεί συλλογική ευθύνη και καλεί πολίτες και επαγγελματίες να συμμορφώνονται πλήρως με τις νέες διατάξεις.