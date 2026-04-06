Στην υπογραφή των συμβολαίων για την ανέγερση της οικιστικής ανάπτυξης «ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ» στη Λακατάμια προχώρησαν ο Κυπριακός Οργανισμός Αναπτύξεως Γης (ΚΟΑΓ) και η ανάδοχος εταιρεία B.K.V Exelixis General Constructions Ltd, σηματοδοτώντας την έναρξη υλοποίησης ακόμη ενός έργου στο πλαίσιο της προσιτής κατοικίας.

Η ανάπτυξη αφορά τριώροφη πολυκατοικία που θα ανεγερθεί στην οδό Ακροπόλεως και θα περιλαμβάνει 18 διαμερίσματα δύο υπνοδωματίων, με στόχο να καλύψει τις αυξανόμενες ανάγκες για ποιοτική και οικονομικά προσιτή στέγαση.

Σύμφωνα με τον ΚΟΑΓ, ο σχεδιασμός του έργου δίνει έμφαση στη λειτουργικότητα και στην ποιότητα διαβίωσης, με ευρύχωρους και φωτεινούς εσωτερικούς χώρους, επαρκή φυσικό φωτισμό και αερισμό, καθώς και μεγάλες βεράντες που ενισχύουν την καθημερινή άνεση των ενοίκων. Πρόσθετη αξία στο έργο προσδίδει και η γειτνίαση της πολυκατοικίας με δημόσιο χώρο πρασίνου.

Η οικιστική ανάπτυξη θα διαθέτει πλήρως οργανωμένο ισόγειο σε μορφή πιλοτής, με καλυμμένους χώρους στάθμευσης και αποθηκευτικούς χώρους, ενώ έχουν προβλεφθεί όλες οι απαραίτητες υποδομές για την εξυπηρέτηση ατόμων με αναπηρίες. Όπως αναφέρεται, ο εξοπλισμός και οι τεχνικές προδιαγραφές ανταποκρίνονται στα σύγχρονα πρότυπα λειτουργικότητας και ασφάλειας.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται και στην ενεργειακή αποδοτικότητα του κτιρίου. Το έργο θα ενσωματώνει φωτοβολταϊκό σύστημα, θα κατατάσσεται στην ενεργειακή κλάση Α’ και θα περιλαμβάνει θερμομονωτικά αλουμίνια και σύστημα εξωτερικής θερμοπρόσοψης, με στόχο τη μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης. Παράλληλα, η εγκατάσταση συστήματος θυροτηλεόρασης και η πρόβλεψη καλυμμένων χώρων στάθμευσης ενισχύουν το επίπεδο άνεσης και ασφάλειας.

Ο ΚΟΑΓ αναφέρει ότι η ανάπτυξη «ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ» εντάσσεται στον ευρύτερο σχεδιασμό του οργανισμού για την ενίσχυση της προσιτής κατοικίας, προσφέροντας σύγχρονες και ποιοτικές επιλογές στέγασης, ιδιαίτερα για νέες οικογένειες και πολίτες που επιδιώκουν απόκτηση κατοικίας σε λογικό κόστος.

Οι τιμές των διαμερισμάτων αναμένεται να δημοσιευθούν εντός Μαΐου, ώστε να ξεκινήσει στη συνέχεια η διαδικασία υποβολής αιτήσεων από τους ενδιαφερόμενους.

Με την προώθηση του έργου «ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ», ο ΚΟΑΓ συνεχίζει την υλοποίηση οικιστικών παρεμβάσεων που στοχεύουν στην αντιμετώπιση του στεγαστικού ζητήματος, μέσα από βιώσιμες και ποιοτικές αναπτύξεις που ανταποκρίνονται στις σύγχρονες ανάγκες της κοινωνίας.