Ετήσια αύξηση 6% κατέγραψε ο Δείκτης Τιμών Κατοικιών το τέταρτο τρίμηνο του 2025, σύμφωνα με προκαταρκτική εκτίμηση της Στατιστικής Υπηρεσίας.

Όπως αναφέρεται, ο δείκτης διαμορφώθηκε στις 152,91 μονάδες κατά την περίοδο Οκτωβρίου – Δεκεμβρίου 2025.

Σε σύγκριση με το τρίτο τρίμηνο του 2025, ο Δείκτης Τιμών Κατοικιών παρουσίασε μηδενική μεταβολή, ενώ σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2024 κατέγραψε αύξηση 6,0%.

Ο υποδείκτης για τις νέες οικιστικές μονάδες διαμορφώθηκε στις 174,51 μονάδες, έναντι 173,92 μονάδων το προηγούμενο τρίμηνο, καταγράφοντας οριακή άνοδο.

Αντίθετα, ο υποδείκτης για τις υφιστάμενες οικιστικές μονάδες διαμορφώθηκε στις 134,56 μονάδες, έναντι 135,60 μονάδων το τρίτο τρίμηνο του 2025, παρουσιάζοντας μικρή υποχώρηση.

Τα στοιχεία δείχνουν ότι, παρά τη σταθεροποίηση του γενικού δείκτη σε τριμηνιαία βάση, οι τιμές κατοικιών εξακολουθούν να κινούνται ανοδικά σε ετήσιο ορίζοντα, με τη μεγαλύτερη ανθεκτικότητα να καταγράφεται στις νέες κατοικίες.