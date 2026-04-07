Αύξηση 19,5% κατέγραψε το 2025 ο αριθμός των αδειών οικοδομής που εκδόθηκαν στην Κύπρο, σύμφωνα με στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας.

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση, κατά την περίοδο Ιανουαρίου – Δεκεμβρίου 2025 εκδόθηκαν συνολικά 8.159 άδειες οικοδομής, έναντι 6.827 την αντίστοιχη περίοδο του 2024.

Η συνολική αξία των αδειών αυτών αυξήθηκε κατά 37,8%, ενώ το συνολικό εμβαδόν παρουσίασε άνοδο 41,0%.

Παράλληλα, ο αριθμός των οικιστικών μονάδων που προβλέπεται να ανεγερθούν μέσω των αδειών αυτών σημείωσε αύξηση 42,7%.

Σε ό,τι αφορά τον Δεκέμβριο του 2025, η Στατιστική Υπηρεσία αναφέρει ότι εκδόθηκαν 819 άδειες οικοδομής. Η συνολική αξία τους έφτασε τα 415,4 εκατ. ευρώ, ενώ το συνολικό εμβαδόν ανήλθε στις 328,8 χιλιάδες τετραγωνικά μέτρα.

Με βάση τις άδειες που εκδόθηκαν τον Δεκέμβριο, προβλέπεται η ανέγερση 1.770 οικιστικών μονάδων.

Η Στατιστική Υπηρεσία υπενθυμίζει επίσης ότι από την 1η Ιουλίου 2024 η αρμοδιότητα έκδοσης αδειών οικοδομής μεταφέρθηκε από τους δήμους και τις επαρχιακές διοικήσεις στους νεοσύστατους Επαρχιακούς Οργανισμούς Αυτοδιοίκησης (ΕΟΑ).

Παράλληλα, οι διαδικασίες αδειοδότησης διεξάγονται πλέον μέσω του νέου ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος «Ιππόδαμος».