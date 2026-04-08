Τις αποφάσεις του για τα νομοθετήματα που αφορούν τις εκποιήσεις θα λάβει με γνώμονα το μέλλον της χώρας και όχι τις επόμενες βουλευτικές εκλογές, δήλωσε την Τετάρτη ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης.

Ο Πρόεδρος προχώρησε στη δήλωση αυτή απαντώντας σε ερωτήσεις δημοσιογράφων στο περιθώριο του 16ου Nicosia Economic Congress, αναφερόμενος στις εξελίξεις γύρω από τα σχετικά νομοθετήματα.

Ερωτηθείς κατά πόσο τίθεται ζήτημα αναπομπής των νόμων, ο Πρόεδρος περιορίστηκε να αναφέρει ότι μελετά το θέμα, υπογραμμίζοντας πως θα ενεργήσει στη βάση όσων προβλέπει το Σύνταγμα και με σεβασμό προς τους θεσμούς.

«Μελετώ και λαμβάνοντας υπόψη πάντα, ως υποχρεούμαι από το Σύνταγμα – πάω πίσω στους θεσμούς γιατί υπάρχουν θεσμοί σε αυτό το κράτος – θα λάβω αποφάσεις χωρίς να σκέφτω τις επόμενες βουλευτικές εκλογές, αλλά το μέλλον της χώρας μας», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η τοποθέτηση του Προέδρου έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία το θέμα των εκποιήσεων παραμένει στο επίκεντρο της δημόσιας συζήτησης, με την τελική στάση της εκτελεστικής εξουσίας να αναμένεται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον.

ΚΥΠΕ