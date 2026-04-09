«Το θέμα της αύξησης της τιμής των καυσίμων δεν είναι κυπριακό», είπε σήμερα, Μ.Πέμπτη ο Υπουργός Οικονομικών Μάκης Κεραυνός, προσθέτοντας ότι η Κύπρος συνεχίζει να διατηρεί τις πιο χαμηλές τιμές καυσίμων και βενζίνης και πετρελαίου από όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχεδόν, με εξαίρεση ίσως τη Βουλγαρία.

Μιλώντας μετά την συνάντηση του με τη νέα ηγεσία της ΣΕΚ, στη Λευκωσία, και κληθείς να σχολιάσει το ενδεχόμενο επιπρόσθετων μέτρων, εφόσον οι τιμές παραμένουν ψηλές παρά την επιδότηση, ο Μάκης Κεραυνός ανέφερε ότι «τα μέτρα έχουν μόνο μερικές μέρες που έχουν μπει σε εφαρμογή». Σημειώνοντας αναφορές ότι οι τιμές έχουν απορροφηθεί, διερωτήθηκε «αν δεν ήταν αυτή η συγκεκριμένη μείωση του φόρου, πού θα ήταν η τιμή των καυσίμων». «Κάποιος έτσι πρέπει να βλέπει το θέμα» συμπλήρωσε.

Αναφορικά με ενδεχόμενη αναθεώρηση του προϋπολογισμού λόγω των εξελίξεων στην περιοχή και των κρίσεων που επηρεάζουν την οικονομία, ο Υπουργός σημείωσε ότι η διαδικασία είναι διαρκής, επισημαίνοντας πως «κάθε Υπουργείο έχει το δικό του προϋπολογισμό και κάθε Υπουργείο προτεραιοποιεί τις δικές του προτεραιότητες για έργα ανάλογα με τις εξελίξεις και πάντοτε σε συνεργασία με το Υπουργείο Οικονομικών». Πρόσθεσε ότι «στο πλαίσιο των συζητήσεων στο Υπουργικό Συμβούλιο έχουν γίνει τέτοιες προτάσεις και εισηγήσεις».

Ερωτηθείς σχετικά με την ηλεκτρική διασύνδεση GSI, ο Υπουργός είπε ότι γίνεται προσπάθεια επικαιροποίησης των σχετικών μελετών, «επειδή έχει αναγνωριστεί και στο πιο υψηλό επίπεδο Ελλάδας και Κύπρου ότι υπάρχουν θέματα οικονομικά και τεχνικές πτυχές που πρέπει κάποιος να ξανά ενδιατρίψει σε αυτές».

Σε σχέση με τις εκποιήσεις, ανέφερε εξάλλου ότι «αυτή τη στιγμή, τις όποιες αποφάσεις του νομοθετικού σώματος τις επεξεργάζεται η νομική υπηρεσία για να δούμε ακριβώς αν υπάρχουν θέματα αναπομπής ή αναφοράς», ενώ για το θέμα των φωτοβολταϊκών παρέπεμψε στο αρμόδιο Υπουργείο.

Κατά την συζήτηση με τη νέα ηγεσία της ΣΕΚ ο Υπουργός είπε ότι «υπάρχουν σημαντικές συγκλίσεις στη στόχευση που αφορά τα σημαντικά προβλήματα που απασχολούν σήμερα την κοινωνία μας και επίσης την διάθεση για μια κοινή πορεία μέσα από ειλικρινείς διαβουλεύσεις, για να κάνουμε από κοινού ό,τι μπορούμε μαζί και με τους άλλους κοινωνικούς εταίρους να αντιμετωπίσουμε αυτά τα προβλήματα».

Από την πλευρά του, ο ΓΓ της ΣΕΚ Ανδρέας Μάτσας ευχαρίστησε τον Υπουργό Οικονομικών «για το γεγονός ότι βρίσκεται πάντα στη διάθεση και της ΣΕΚ αλλά και του συνόλου των κοινωνικών εταίρων, για να συζητούμε και να διαβουλευόμαστε για τα ζητήματα τα οποία βρίσκονται ανοικτά ενώπιόν μας». Είπε επίσης ότι «εύρωστη οικονομία σημαίνει δυνατότητα βελτίωσης και της ίδιας της κοινωνίας, στήριξης των εργαζομένων, ιδιαίτερα σε μια περίοδο όπου οι προκλήσεις από εξωγενείς παράγοντες μας θέτουν ενώπιον μιας νέας πραγματικότητας, την οποία θα πρέπει να διαχειριστούμε με τη μέγιστη δυνατή επάρκεια».

Συνεχίζεται η συζήτηση για το συνταξιοδοτικό

Θέμα συζήτησης ήταν και η μεταρρύθμιση του συνταξιοδοτικού συστήματος, τόσο σε ό,τι αφορά τα χρονοδιαγράμματα που τίθενται για ολοκλήρωση της διαδικασίας, όσο και την εμπλοκή του Υπουργείου σε ό,τι αφορά τον σχεδιασμό της επενδυτικής πολιτικής, με τον Υπουργό να αναφέρει ότι η διαδικασία βρίσκεται σε αρχικό στάδιο. Αντηλλάγησαν κάποιες γενικές απόψεις, είπε, σημειώνοντας ότι πρόκειται για θέμα πολύπλοκο, με πάρα πολλές πτυχές.

Από την πλευρά του ο γγ της ΣΕΚ σημείωσε ότι ο σχεδιασμός πρέπει να είναι συνολικός, «ακόμα και αν η εφαρμογή της μεταρρύθμισης θα ξεκινήσει και θα κορυφωθεί σε διαφορετικά χρονικά σημεία». Είπε επίσης ότι είναι σημαντικό το γεγονός ότι ο Υπουργός Οικονομικών θα συζητήσει με τον Υπουργό Εργασίας το θέμα της επενδυτικής πολιτικής, προσθέτοντας ότι στόχος είναι ο κοινωνικός διάλογος που βρίσκεται σε εξέλιξη στο πλαίσιο του Ενιαίου Συμβουλευτικού Σώματος να μπορέσει να εξελιχθεί όσο το δυνατόν πιο ολοκληρωμένα, για να μπορέσουμε να πετύχουμε πραγματικά μια συνολική μεταρρύθμιση».

Σε ερώτηση για το κατά πόσο ο δεύτερος πυλώνας θα περιλαμβάνεται στην α’ φάση, ο κ. Μάτσας ανέφερε ότι ο 2ος πυλώνας δεν μπορεί να αφεθεί σε ό,τι αφορά τον σχεδιασμό, ανεξάρτητα και αυτόνομα από τον υπόλοιπο σχεδιασμό. «Είναι βασική συνιστώσα που διασυνδέεται με τη δυνατότητα της μεταρρύθμισης να δημιουργήσει συνθήκες αξιοπρέπειας για τους εργαζόμενους και να δημιουργήσει τη δυνατότητα ολοκλήρωσης του στρατηγικού στόχου που έχει τεθεί από την πρώτη στιγμή, για να διασφαλίσουμε ότι κανένας συνταξιούχος δεν θα λαμβάνει σύνταξη κάτω από το όριο της φτώχειας».

Ερωτηθείς για το αίτημα του συνδικαλιστικού κινήματος, ώστε στο πλαίσιο της διασφάλισης των συλλογικών συμβάσεων, εταιρείες και οργανισμοί οι οποίοι δεν έχουν οργανωμένο προσωπικό τους, να μην έχουν το δικαίωμα να συμμετέχουν σε προκηρύξεις διαγωνισμών για δημόσιες, για δημόσια έργα, ο Υπουργός Οικονομικών είπε ότι «γενικά η Κυβέρνηση είναι θετική στην προσπάθεια επέκτασης των συλλογικών συμβάσεων. Από εκεί και πέρα υπάρχουν αντικειμενικά θέματα και προβλήματα τα οποία τα συζητούμε μέσα στα πλαίσια του κοινωνικού διαλόγου».

Σε σχέση με το στεγαστικό ο κ. Μάτσας σημείωσε ότι «η στεγαστική πολιτική επηρεάζει, αφορά, έχει επίδραση και στα δημόσια οικονομικά. Έχει επίδραση και στην εν γένει ακριβώς και στην εν γένει κοινωνική πολιτική», τονίζοντας την ανάγκη συνεργασίας μεταξύ αρμόδιων φορέων για την ενίσχυση της κοινωνικής στέγασης και τη στήριξη των νέων ζευγαριών.