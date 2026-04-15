Σε επ’ αόριστον απεργία κατέρχεται το ωρομίσθιο προσωπικό του Κυβερνητικού Τυπογραφείου, επικαλούμενο την αδιάλλακτη στάση της εργοδοτικής πλευράς ως προς το πάγιο αίτημά του για αναβάθμιση των μισθολογικών κλιμάκων.

Σύμφωνα με όσα αναφέρονται σε σχετική ενημέρωση από την ΣΕΚ, το προσωπικό ζητεί τη μισθολογική αναβάθμιση με στόχο τη διασφάλιση αξιοπρεπών απολαβών.

Στο πλαίσιο των κινητοποιήσεων, έχει προγραμματιστεί συγκέντρωση διαμαρτυρίας σήμερα στις 10:30 π.μ. έξω από το Κυβερνητικό Τυπογραφείο, στον Στρόβολο.