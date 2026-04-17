Μείωση 20% στη ζήτηση αμνοεριφίων καταγράφηκε την πασχαλινή περίοδο, σύμφωνα με τον πρόεδρο του Συνδέσμου Κρεοπωλών Κώστα Λειβαδιώτη, ο οποίος αποδίδει την υποχώρηση στην ανησυχία των καταναλωτών μετά τα κρούσματα αφθώδους πυρετού και εκφράζει φόβους για περαιτέρω εξάπλωση του ιού και σε χοιροτροφικές μονάδες.

Σε δηλώσεις του στο ΚΥΠΕ, ο Κώστας Λειβαδιώτης ανέφερε ότι η αγορά κρέατος επηρεάστηκε έντονα τόσο στην προμήθεια και στη διακίνηση όσο και στην ψυχολογία των καταναλωτών, με αποτέλεσμα να περιοριστεί η κατανάλωση. Όπως είπε, η μείωση αυτή αποτυπώθηκε ιδιαίτερα στην αγορά αμνοεριφίων κατά το Πάσχα.

Ο ίδιος σημείωσε ότι, παρά το γεγονός ότι οι σφαγές αμνοεριφίων ήταν μειωμένες, ποσότητες κρέατος παρέμειναν απούλητες, προσθέτοντας ότι οι πωλήσεις ειδικά το Μεγάλο Σάββατο ήταν απογοητευτικές.

Ανησυχία για τα χοιροστάσια

Ο πρόεδρος του Συνδέσμου Κρεοπωλών εξέφρασε παράλληλα έντονη ανησυχία για την πορεία της νόσου μετά τον εντοπισμό του ιού σε χοιροτροφική μονάδα στην περιοχή του Παλιομετόχου.

Όπως ανέφερε, οι φόβοι για εξάπλωση του αφθώδους πυρετού και σε χοιροστάσια επιβεβαιώθηκαν, ενώ πρόσθεσε ότι οι εμπλεκόμενοι βρίσκονται σε αναμονή για να διαπιστωθεί πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση.

Σημείωσε ακόμη ότι οι επιτηρούμενες περιοχές αυξάνονται, κάνοντας λόγο για μια δύσκολη μάχη με αβέβαιη κατάληξη.

Πλεόνασμα στο χοιρινό και φόβος στην αγορά

Αναφερόμενος στην εικόνα της αγοράς, ο Κώστας Λειβαδιώτης είπε ότι στο χοιρινό κρέας υπάρχει πλεόνασμα, ξεκαθαρίζοντας ότι το βασικό πρόβλημα δεν είναι η επάρκεια, αλλά ο φόβος των καταναλωτών.

Όπως εξήγησε, παρότι ο ιός δεν βλάπτει τον άνθρωπο, επηρεάζει έντονα την ψυχολογία του καταναλωτικού κοινού και, κατ’ επέκταση, τη ζήτηση.

Σε ερώτηση κατά πόσο οι καταναλωτές στράφηκαν σε εισαγόμενα κρέατα για να αποφύγουν τα εγχώρια προϊόντα, ανέφερε ότι οι συνήθεις εισαγωγές κρέατος είναι ανεξάρτητες από την επάρκεια της κυπριακής παραγωγής και δεν σχετίζονται με έλλειψη στην τοπική αγορά, καθώς -όπως είπε- υπάρχει επάρκεια από Κύπριους κτηνοτρόφους.

Αβεβαιότητα για την πορεία της νόσου

Ο πρόεδρος του Συνδέσμου Κρεοπωλών υπογράμμισε ότι δεν μπορεί να υπάρξει ασφαλής πρόβλεψη για την πορεία της νόσου, σημειώνοντας ότι ο ιός θα μπορούσε να έχει μεταφερθεί ακόμη και από όχημα που δεν απολυμάνθηκε σωστά και μετέφερε ζώα από μολυσμένη περιοχή προς το σφαγείο.

Πρόσθεσε, μάλιστα, ότι στην περιοχή του Παλιομετόχου, όπου εντοπίστηκε το κρούσμα, λειτουργούν άλλα δύο χοιροστάσια, στοιχείο που εντείνει την ανησυχία για ενδεχόμενη περαιτέρω διασπορά.