Σε εξέλιξη βρίσκονται οι θανατώσεις χοίρων στο πρώτο χοιροστάσιο όπου εντοπίστηκε θετικό κρούσμα αφθώδους πυρετού στην περιοχή του Παλιομετόχου, σύμφωνα με την Εκπρόσωπο Τύπου των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών, Σωτηρία Γεωργιάδου.

Η κ. Γεωργιάδου ανέφερε ότι η διαδικασία έχει ήδη αρχίσει, υπογραμμίζοντας παράλληλα την ανάγκη για αυστηρή τήρηση των περιοριστικών μέτρων, καθώς, όπως είπε, η εξάπλωση του ιού στους χοίρους είναι πιο έντονη.

Διαβεβαίωσε ότι στο παρόν στάδιο η κατάσταση στα αποθέματα γάλακτος και κρέατος, όπως και του ζωικού κεφαλαίου, είναι διαχειρίσιμη.

Συγκεκριμένα σε σχέση με τον εντοπισμό του προσβεβλημένου χοιροστασίου στο Παλιομέτοχο, επεσήμανε ότι υπάρχει ανησυχία καθώς η εκτίμηση ήταν ότι ο εντοπισμός προσβεβλημένου χοιροστασίου θα ήταν στις ήδη μολυσμένες περιοχές και όχι σε μια απομακρυσμένη περιοχή.

Παρά ταύτα, συνέχισε, «λάβαμε όλα τα απαραίτητα μέτρα και δρούμε ταχέως ώστε να αναχαιτιστεί ο ιός, θανατώνοντας τα ζώα».

Απαντώντας σε ερώτηση αναφορικά με την επάρκεια ζωικού πληθυσμού για την παραγωγή γάλακτος είπε ότι σε ό,τι αφορά τα γαλακτοφόρα ζώα, μέχρι της παρούσης θανατώθηκε το 2,6% των βοοειδών και το 6,6% των αιγοπροβάτων.

Σημείωσε ότι σε πεδίο αποθεμάτων γάλακτος και κρέατος, όπως και του ζωικού κεφαλαίου, η κατάσταση επί του παρόντος είναι διαχειρίσιμη.

«Το ζητούμενο είναι να συγκρατηθεί η εξάπλωση του ιού και στη χοιροτροφία», είπε και πρόσθεσε ότι άρχισε η θανάτωση στο προσβεβλημένο χοιροστάσιο με στόχο ο ιός να μην ξεφύγει από την περιοχή.

Επεσήμανε ταυτόχρονα ότι τα γουρούνια εκκρίνουν μεγαλύτερη ποσότητα ιού και τον διασπείρουν πιο έντονα και ως εκ τούτου είναι καθοριστικής σημασίας ο ιός να περιοριστεί στη συγκεκριμένη περιοχή και μόνο.

Απαντώντας σε ερώτηση αναφορικά με τη μέχρι τώρα αποτελεσματικότητα τη διαχείρισης του ιού, είπε ότι «τα περιοριστικά μέτρα πρέπει να τηρούνται με ευλάβεια και αυστηρότατα», αλλά, επεσήμανε ότι υπάρχουν περιπτώσεις μη τήρησης για αυτό και οι διάφορες εξαπλώσεις που εντοπίστηκαν μέχρι τώρα.

Περαιτέρω είπε ότι θεωρεί πως στις δύο μεγάλες κτηνοτροφικές περιοχές σε Λευκωσία και Λάρνακα που υπήρξε διασπορά του ιού, η εξάπλωση συγκρατήθηκε αρκετά καλά για αρκετό καιρό.

Εξήγησε πως ήταν αναμενόμενο ότι θα εντοπίζονταν μολυσμένα κοπάδια στις συγκεκριμένες περιοχές σε έκταση 3 και 10 χιλιομέτρων.

ΚΥΠΕ