Ανέβηκε δυο θέσεις η Κύπρος στην παγκόσμια κατάταξη του δείκτη ανταγωνιστικότητας (IMD World Competitiveness Center) και βρίσκεται το 2026 στην 42η θέση από την 44η το 2025, ανάμεσα σε 70 χώρες που αξιολογούνται

Ποιοι είναι όμως οι λόγοι που βοήθησαν στην άνοδο και ποιοι τομείς αποτέλεσαν τα αδύναμα σημεία σύμφωνα με τo Κέντρο Οικονομικών Ερευνών του Πανεπιστημίου Κύπρου και την Ομοσπονδία Εργοδοτών και Βιομηχάνων που συμμετέχουν σε αυτό το έργο ως συνεργαζόμενοι φορείς του Παγκόσμιου Κέντρου Ανταγωνιστικότητας.

Ανάμεσα στις πιο αξιοσημείωτες βελτιώσεις στη συνολική λειτουργία της οικονομίας που εντοπίστηκαν στη φετινή αξιολόγηση περιλαμβάνονται η επιβράδυνση του πληθωρισμού, η μείωση της μακροχρόνιας ανεργίας, καθώς και οι βελτιωμένες αντιλήψεις διοικητικών στελεχών αναφορικά με την εικόνα της χώρας στο εξωτερικό, την ευελιξία των επιχειρήσεων και τη φοροδιαφυγή.

Αντίθετα, μεταξύ των κριτηρίων που χειροτέρευσαν έντονα σε σχέση με την περσινή αξιολόγηση συγκαταλέγονται η επιβράδυνση του μακροχρόνιου ρυθμού μεγέθυνσης του εργατικού δυναμικού, η μείωση των επενδύσεων πάγιου κεφαλαίου (σε πραγματικούς όρους), η αύξηση του ποσοστού ανθρωποκτονιών, η συρρίκνωση των δασικών εκτάσεων, η ελλιπής διαχείριση των υδατικών πόρων, καθώς και κριτήρια που σχετίζονται με την ύπαρξη παραοικονομίας, διαφθοράς και προβλημάτων ρύπανσης στη χώρα.

Σε όρους οικονομικής επίδοσης η Κύπρος κατατάσσεται 30ή θέση και ενισχύεται σημαντικά σε σχέση με το 2025 (36η θέση). Η άνοδος στη φετινή κατάταξη προήλθε από βελτιώσεις των αξιολογήσεων στις υποκατηγορίες της απασχόλησης (π.χ. χαμηλή ανεργία, αύξηση της απασχόλησης), των τιμών (π.χ. χαμηλός πληθωρισμός, προσιτά ενοίκια γραφειακών χώρων) και, σε μικρότερο βαθμό, του διεθνούς εμπορίου.

Στην κατηγορία των κρατικών πολιτικών η Κύπρος καταλαμβάνει την 30ή θέση, υποχωρώντας κατά τέσσερις βαθμίδες σε σχέση με το 2025.

Η φετινή πτώση προήλθε κυρίως από τη χειροτέρευση αρκετών κριτηρίων στην υποκατηγορία του νομοθετικού πλαισίου για τις επιχειρήσεις, όπως η πρόσβαση σε αγορές κεφαλαίου, τα επενδυτικά κίνητρα για τεχνητή νοημοσύνη, η κανονιστική επιβάρυνση, ο απαιτούμενος χρόνος σύστασης επιχείρησης και η παραοικονομία. Ωστόσο, η θέση της χώρας το 2026 ενισχύθηκε σημαντικά στην υποκατηγορία των δημόσιων οικονομικών (π.χ. δημοσιονομικά πλεονάσματα, μείωση δημόσιου χρέους), ενώ η επίδοση στη υποκατηγορία του θεσμικού πλαισίου (π.χ. πιστοληπτική ικανότητα της χώρας, κόστος κεφαλαίου, ψαλίδα μεταξύ δανειακών και καταθετικών επιτοκίων) καλυτέρευσε για τρίτη συνεχόμενη χρονιά.

Στην κατηγορία του επιχειρηματικού περιβάλλοντος η Κύπρος κατατάσσεται 46η, ενισχύοντας περαιτέρω τη θέση της και ανεβαίνοντας έξι βαθμίδες σε σχέση με το 2025. Η άνοδος στην κατάταξη ήταν κυρίως αποτέλεσμα της σημαντικής καλυτέρευσης των αξιολογήσεων όλων σχεδόν των κριτηρίων που απαρτίζουν τις υποκατηγορίες των διοικητικών πρακτικών και των επιχειρηματικών αξιών, πτυχές όπου η Κύπρος παραδοσιακά μειονεκτούσε στην κατάταξη.

Σε όρους υποδομής η Κύπρος κατατάσσεται 42η από τις 70 χώρες, ανεβαίνοντας τέσσερις βαθμίδες σε σχέση με το 2025 και επιστρέφοντας στη θέση που κατείχε το 2024 και το 2023. Αυτή η ενίσχυση της θέσης προήλθε κυρίως από βελτιώσεις στην υποκατηγορία της επιστημονικής υποδομής, με αξιοσημείωτη πρόοδο να καταγράφεται σε κριτήρια που αφορούν τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας (συμπεριλαμβανομένων και αυτών που σχετίζονται με την τεχνητή νοημοσύνη), τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και τη μεταφορά γνώσης μεταξύ πανεπιστημίων και επιχειρήσεων.

Στις πρώτες θέσεις της φετινής κατάταξης βρίσκονται η Σιγκαπούρη, το Χονγκ Κονγκ και η Ελβετία. Η ελληνική οικονομία παρέμεινε στην παγκόσμια κατάταξη ανταγωνιστικότητας στην 50η θέση στην οποία βρισκόταν και το 2025. Επιπλέον, αξίζει να σημειωθεί ότι 4 από τις 10 πρώτες χώρες της κατάταξης χώρες είναι μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης: Δανία, Ιρλανδία, Ολλανδία και Σουηδία.