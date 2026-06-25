Τα μέσα Ιουλίου θεωρούν οι ωρομίσθιοι εργαζόμενοι ότι αποτελεί ένα λογικό χρονικό περιθώριο, ώστε η Κυβέρνηση να ανταποκριθεί στο αίτημα για να επαναρχίσει ο διάλογος και οι δυο πλευρές να μπουν σε ουσιαστικές διαπραγματεύσεις. Σε διαφορετική περίπτωση, προειδοποίησαν χθες ότι οι κινητοποιήσεις τους θα κλιμακωθούν και θα λάβουν πιο δυναμική μορφή.

Χθες, το ωρομίσθιο κυβερνητικό προσωπικό πραγματοποίησε την πρώτη παγκύπρια 24ωρη απεργία, σε μια προσπάθεια να ασκήσει πίεση προς την κυβερνητική πλευρά και δη το Υπουργείο Οικονομικών, για να να καθήσει στο τραπέζι για τη διαπραγμάτευση των αιτημάτων τους.

Όπως υποστηρίζουν οι συνδικαλιστικές οργανώσεις ΟΕΚΔΥ-ΣΕΚ, ΠΑΣΥΕΚ-ΠΕΟ και ΔΕΕ ΚΔΟΚΩ-ΔΕΟΚ, οι οποίες οργάνωσαν τη χθεσινή κινητοποίηση, στο πλέον σημαντικό αίτημα των εργαζομένων για μισθολογικές αυξήσεις, ουσιαστικά η κυβέρνηση δεν έδωσε συγκεκριμένη απάντηση, σημειώνοντας ότι θα εξετάσει το θέμα στα πλαίσια της παραχώρησης αυξήσεων στον ευρύτερο δημόσιο τομέα και όχι μεμονωμένα για τους ωρομίσθιους.

Υπενθυμίζεται ότι ο υπουργός Οικονομικών, σε συνέντευξη που παραχώρησε στον Alpha, είχε τονίσει μεταξύ άλλων ότι τα αιτήματα των ωρομίσθιων ξεπερνούν τα €50 εκατ. και δεν μπορούν να ικανοποιηθούν. Μάλιστα, ο Μάκης Κεραυνός πρόσθεσε ότι υπάρχουν αιτήματα τα οποία δεν είναι απολύτως δικαιολογημένα. Κάτι που δείχνει ότι η εξέλιξη της όλης διαπραγμάτευσης δεν αναμένεται να είναι εύκολη.

Πέραν των 9.000 εργαζομένων

Στη χθεσινή απεργία συμμετείχαν εργαζόμενοι από όλα τα επαγγέλματα του ωρομίσθιου κυβερνητικού προσωπικού, μεταξύ των οποίων τεχνίτες με εξειδίκευση, συντηρητές αρχαιοτήτων, οικοδόμοι, μηχανοδηγοί, επόπτες οδικών μεταφορών, προσωπικό στην καθαριότητα, στις υγειονομικές υπηρεσίες, δασοπυροσβέστες, πυροσβέστες, ναυαγοσώστες και άλλοι.

Συνολικά, η συγκεκριμένη διαπραγμάτευση αφορά 7.500 εργαζόμενους, συν 1.700 περίπου, οι οποίοι βρίσκονται κάτω από την ομπρέλα του ΟΚΥπΥ, αλλά απασχολούνται με βάση το ίδιο εργασιακό καθεστώς. Οι απεργοί έκαναν λόγο για εργαζόμενους β’ κατηγορίας, για μισθούς πείνας, αλλά και για κοροϊδία από πλευράς κυβέρνησης. Σύμφωνα με τις συντεχνίες, οι ωρομίσθιοι τα τελευταία 17 χρόνια έλαβαν μόνο μία αύξηση της τάξης του 1,5%, στα πλαίσια της παραχώρησης γενικών αυξήσεων στο δημόσιο.

Συνδικαλιστές: Δεν είμαστε επαίτες

Από πλευράς των ηγεσιών των συνδικαλιστικών οργανώσεων, ο ΓΓ της ΟΕΚΔΥ ΣΕΚ, Γιώργος Κωνσταντίνου, σημείωσε μεταξύ άλλων ότι «είναι απαράδεκτο για την κυβέρνηση να επιδεικνύει δυσμενή μεταχείριση προς το ωρομίσθιο προσωπικό, την ώρα που οι εν λόγω εργαζόμενοι προσφέρουν σημαντικό έργο για τη λειτουργία της κρατικής μηχανής».

Ο Σταύρος Ανδρέου, ΓΓ της ΠΑΣΥΕΚ-ΠΕΟ τόνισε με τη σειρά του ότι «δεν είμαστε επαίτες και δεν παρακαλούμε κανένα. Απαιτούμε από την πολιτεία να εφαρμόσει τέτοιες πολιτικές αποφάσεις, ώστε οι εργαζόμενοι να ζήσουν με αξιοπρέπεια. Αμειβόμαστε με τον κατώτατο μισθό, με το 30% των ωρομίσθιων κυβερνητικών εργαζομένων να έχει μισθό μέχρι €1.500».

Ο Ανδρέας Αντωνίου, ΓΓ ΔΕΕ ΚΔΟΚΩ ΔΕΟΚ, πρόσθεσε ότι «δεν μπορούμε να ανταποκριθούμε με τους μισθούς που παίρνουμε στις απαιτήσεις της οικονομίας. Από το 2009 συνολικά έχει δοθεί αύξηση μόλις 1,5%. Η χώρα έχει ρυθμούς ανάπτυξης από τους ψηλότερους της Ευρώπης και διεκδικούμε αντίστοιχες αυξήσεις στους μισθούς», επισήμανε.

Ζήτησαν παρέμβαση ΠτΔ

Οι εργαζόμενοι, με υπόμνημα που επέδωσαν στον Κυβερνητικό Εκπρόσωπο, Κωνσταντίνο Λετυμπιώτη, ζήτησαν από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας να παρέμβει ώστε να επιτευχθεί συμφωνία για την ανανέωση της συλλογικής σύμβασης.

Μεταξύ άλλων, στο υπόμνημα σημειώνεται ότι οι μισθοί του ωρομίσθιου κυβερνητικού προσωπικού είναι πολύ χαμηλότεροι από τους μισθούς σε αντίστοιχα επαγγέλματα στον ιδιωτικό τομέα σε ίδιες ώρες εργασίας την εβδομάδα. Προστίθεται ότι παρόλο που το συνολικό μισθολόγιο της Δημόσιας Υπηρεσίας έχει αυξηθεί, το κόστος για το μισθολόγιο του ωρομίσθιου προσωπικού μειώθηκε και είναι πολύ χαμηλότερο από το κόστος του μισθολογίου του 2011. Ενδεικτικά, ο κ. Αντωνίου ανέφερε ότι η πλειοψηφία του ωρομίσθιου προσωπικού αμείβεται με μισθούς που «ίσα που φτάνουν να τα βγάλουν πέρα».

«Πιο δυναμικά, πιο μαζικά»

Οι συνδικαλιστικές οργανώσεις ήταν πάντως ξεκάθαρες. Θα δώσουν ένα εύλογο χρονικό διάστημα στην Κυβέρνηση για να απαντήσει. Θεωρούν ότι μέχρι τα μέσα Ιουλίου θα πρέπει να υπάρξει κάποια αντίδραση, ώστε τουλάχιστον να επαναρχίσει ο διάλογος.

Ο κ. Ανδρέου είπε ότι ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, ο οποίος παρέλαβε το υπόμνημα, δεσμεύτηκε να μεταφερθούν οι θέσεις των εργαζομένων στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και στον Υπουργό Οικονομικών.

Πρόσθεσε ότι οι εργαζόμενοι και οι συντεχνίες θα δώσουν λίγο χρόνο για να επεξεργαστεί η κυβέρνηση το υπόμνημα που δόθηκε. «Αν δεν έχουμε θετική ανταπόκριση, αν δεν ανοίξει το παράθυρο του διαλόγου με παρέμβασή του ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, θα συζητήσουμε μεταξύ μας και το επόμενο διάστημα θα απαντήσουμε πιο δυναμικά, πιο μαζικά και με διαφορετικούς, ίσως τρόπους».

Εκπρόσωπος: Ο διάλογος συνεχίζεται

Υπάρχουν ζητήματα στα οποία ο διάλογος θα πρέπει να συνεχισθεί, αλλά και αιτήματα των ωρομίσθιων υπαλλήλων που αντικρίσθηκαν θετικά από το ΥΠΟΙΚ στη συνάντηση των δύο πλευρών, ανέφερε ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης. Σε δηλώσεις του, είπε ότι η Κυβέρνηση έχει αποδείξει τα τελευταία τρία χρόνια την προσήλωσή της στην ενίσχυση των εργαζομένων και ιδιαίτερα των χαμηλά αμειβομένων, αναφερόμενος σε μισθολογική ανέλιξη κλίμακας Α2.5.7, πλήρη αποκατάσταση της ΑΤΑ στο 100%, στην πρόσφατη φορολογική μεταρρύθμιση, όπως και στην οριζόντια αύξηση 1,5% σε όλο το δημόσιο τομέα. «Ο διάλογος συνεχίζεται», είπε, σημειώνοντας πως αυτό μετέφερε και στην αντιπροσωπεία των οργανώσεων. «Αρμοδίως, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας θα ενημερωθεί και θα συνεχιστεί ο διάλογος», πρόσθεσε.

Εργαζόμενοι: «Είμαστε οι πιο αδικημένοι»

Στη χθεσινή απεργία έλαβαν μέρος εργαζόμενοι από διάφορες κρατικές υπηρεσίες, υπουργεία και κυβερνητικά τμήματα. Σημείο αναφοράς στις δηλώσεις τους, η δυσμενής μεταχείριση που υποστήριξαν ότι τυγχάνουν σε σχέση τόσο με τους άλλους εργαζόμενους της δημόσιας υπηρεσίας όσο και με τους ιδιώτες συναδέλφους τους σε αντίστοιχες εργασίες.