Σε ζήτημα, το οποίο ενδεχομένως να οδηγήσει σε διασάλευση της εργατικής ειρήνης, εξελίσσεται η λεγόμενη «υποενοικίαση εργαζομένων».

Μετά την ανακοίνωση την οποία είχαν εκδώσει προ ημερών οι συνδικαλιστικές οργανώσεις στην οικοδομική βιομηχανία, χθες ακολούθησε η συντεχνία των ξενοδοχοϋπαλλήλων της ΣΕΚ, η οποία θίγει εκ νέου το συγκεκριμένο θέμα.

Μάλιστα, όπως αναφέρουν οι πληροφορίες μας, στις τάξεις των συντεχνιών επικρατεί μεγάλη δυσφορία το τελευταίο διάστημα, τόσο σε σχέση με το θέμα των ξένων εργαζομένων από τρίτες χώρες, όσο και σε σχέση με τα υπόλοιπα εργασιακά θέματα που εκκρεμούν.

Η επέκταση των συλλογικών συμβάσεων και η διασύνδεση τους με τις δημόσιες συμβάσεις, η ωριαία απόδοση του κατώτατου μισθού, η αδήλωτη εργασία, οι ωρομίσθιοι εργαζόμενοι, είναι θέματα, τα οποία οι συντεχνίες έχουν θέσει στο τραπέζι εδώ και καιρό, χωρίς να έχει προκύψει οποιαδήποτε διευθέτηση, με αποτέλεσμα να γίνεται πλέον λόγος για απορρύθμιση της ευρύτερης αγοράς εργασίας.

Επανερχόμενες στο θέμα της υποενοικίασης εργαζομένων, οι συντεχνίες κάνουν λόγο για ιδιαίτερα σοβαρό ζήτημα. Μάλιστα, μετά τις φήμες που κυκλοφόρησαν, ότι το επεισόδιο της Ξυλοφάγου ενδεχομένως να σχετίζεται σε κάποιο βαθμό με το συγκεκριμένο θέμα, οι συντεχνίες κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου προς την Πολιτεία.

Σύμφωνα με τη νομοθεσία, καταγράφεται ξεκάθαρα η διαδικασία όσον αφορά στην πρόσληψη ξένων εργαζομένων για την οικοδομική και την ξενοδοχειακή βιομηχανία. Οι συντεχνίες καταγγέλλουν ότι αυτή η νομοθεσία έχει καταπατηθεί πολλάκις και πλέον τα αποθέματα ανοχής έχουν φτάσει στα όρια τους.

Χθες, σε ανακοίνωση η ΟΥΞΕΚΑ – ΣΕΚ κάνει λόγο για παράνομες πρακτικές υποενοικίασης εργαζομένων, οι οποίες πραγματοποιούνται κατά παράβαση της ισχύουσας νομοθεσίας. «Το ουσιαστικό ζήτημα δεν είναι η παρουσία εργαζομένων από τρίτες χώρες στην κυπριακή αγορά εργασίας.

Η αγορά χρειάζεται κανόνες, διαφάνεια και αυστηρή εφαρμογή της νομοθεσίας. Τόσο η ανοχή, όσο και η αδράνεια δεν αποτελούν πλέον επιλογή», αναφέρει η ΟΥΞΕΚΑ – ΣΕΚ. Για να προσθέσει ότι η ανοχή απέναντι σε τέτοιες πρακτικές, ενισχύει την εκμετάλλευση των εργαζομένων, δημιουργεί συνθήκες αθέμιτου ανταγωνισμού μεταξύ των επιχειρήσεων και υπονομεύει την εύρυθμη λειτουργία της αγοράς εργασίας.

Για πάσα «χρήση»

Πώς λειτουργεί όμως το θέμα της υποενοικίασης εργαζομένων; Σύμφωνα με τα όσα καταγγέλλουν οι συντεχνίες, καθώς και από πληροφορίες που έχουμε συλλέξει, ιδιωτικά γραφεία εξευρέσεως εργασίας – ενδεχομένως σε συνεννόηση με εργοδότες – φέρνουν στη χώρα ξένους εργαζόμενους, τους οποίους εγγράφουν είτε ως οικιακούς βοηθούς, καθαριστές, ή άλλο είδος επαγγέλματος και ακολούθως τους «ενοικιάζουν» προσωρινά σε ξενοδοχεία και εργολάβους οικοδομών, χωρίς σύμβαση και με μισθούς, οι οποίοι δεν ανταποκρίνονται στα κυπριακά δεδομένα.

Το φαινόμενο φαίνεται να έχει λάβει έκταση, γι’ αυτό και οι συντεχνίες στους δύο κλάδους, δηλαδή οικοδομική και ξενοδοχειακή βιομηχανία, φέρνουν τους αρμόδιους ενώπιον των ευθυνών τους, χωρίς να αποκλείουν μάλιστα και κινητοποιήσεις.

Υπενθυμίζεται ότι προ ημερών, οι συντεχνίες οικοδόμων ΠΕΟ, ΟΒΟΙΕΚ–ΣΕΚ και ΔΕΟΚ, σε κοινή ανακοίνωση υπογράμμιζαν ότι το φαινόμενο των «ενοικιαζόμενων εργαζομένων» συνιστά παραβίαση της νομοθεσίας για την εργασία μέσω προσωρινής απασχόλησης, η οποία απαγορεύει τη συγκεκριμένη μορφή εργοδότησης στους τομείς των κατασκευών και του τουρισμού. Οι συντεχνίες έκαναν επίσης λόγο για καταστρατήγηση των κοινωνικών ταμείων, υποστηρίζοντας ότι ορισμένοι εργοδότες αποφεύγουν τις υποχρεώσεις που απορρέουν από το θεσμικό πλαίσιο του κατασκευαστικού κλάδου.

Παράλληλα, προειδοποίησαν ότι οι εργαζόμενοι είναι έτοιμοι να λάβουν δυναμικά μέτρα, σε περίπτωση που δεν αντιμετωπιστούν τα ζητήματα που τέθηκαν κατά την πρόσφατη συνάντηση με τον αρμόδιο υπουργό Εργασίας Μαρίνο Μουσιούττα.

Το θέμα πάντως δεν είναι σημερινό. Πληροφορίες του «Φ» αναφέρουν ότι ο Διευθυντής του Τμήματος Εργασιακών Σχέσεων είχε στείλει επιστολή στις 17 Ιουνίου 2025 στους άμεσα εμπλεκόμενους, εφιστώντας την προσοχή τους στις πρόνοιες της νομοθεσίας για το θέμα της εργοδότησης ξένων εργαζομένων στην οικοδομική και ξενοδοχειακή βιομηχανία.