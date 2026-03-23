10 χρόνια …

Είμαστε ένα πλήρες κυπριακό electronic money institution (emi). Με κυπριακή βάση, κυπριακή διοίκηση και ευρωπαϊκή πειθαρχία. Για εμάς, αυτό δεν είναι απλώς σλόγκαν είναι ευθύνη.

Το 2026 είναι μια χρονιά που την περιμέναμε με ανυπομονησία, όχι μόνο γιατί σηματοδοτεί το επόμενο βήμα της εταιρείας μας, αλλά γιατί για τη SEPAGA είναι χρονιά-ορόσημο, καθώς συμπληρώνουμε δέκα χρόνια λειτουργίας. Δέκα χρόνια σε έναν κλάδο που εξελίσσεται με ιλιγγιώδη ταχύτητα, επηρεάζεται έντονα από το διεθνές περιβάλλον, διέπεται από αυστηρό κανονιστικό πλαίσιο και –ας το πούμε ξεκάθαρα– κυριαρχείται σε μεγάλο βαθμό από ξένους επενδυτές και ξένα συμφέροντα.

Σε αυτό το τοπίο, η SEPAGA ξεχωρίζει για έναν απλό, αλλά καθοριστικό λόγο: είμαστε ένα πλήρες κυπριακό Electronic Money Institution (EMI), με κυπριακή βάση, κυπριακή διοίκηση και ευρωπαϊκή πειθαρχία. Για εμάς, αυτό δεν είναι απλώς σλόγκαν, αλλά ευθύνη, απόφαση και μία δήλωση πίστης στο ότι η Κύπρος μπορεί να δημιουργήσει θεσμικά ισχυρούς, τεχνολογικά προηγμένους και διεθνώς ανταγωνιστικούς οργανισμούς, χωρίς να χρειάζεται να «δανείζεται» ταυτότητα από αλλού.

ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ ΚΑΙ ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΜΑΣ

Η SEPAGA E.M.I. Ltd δραστηριοποιείται στον χώρο των ηλεκτρονικών πληρωμών, προσφέροντας λύσεις ηλεκτρονικού χρήματος, λογαριασμούς IBAN, διασυνοριακές πληρωμές και υποδομές που βοηθούν τις επιχειρήσεις να λειτουργούν πιο γρήγορα, πιο αποτελεσματικά και με τη μεγαλύτερη διαφάνεια. Η αποστολή μας είναι συγκεκριμένη: να απλοποιούμε τις πληρωμές και να ενισχύουμε την επιχειρηματική ελευθερία.

Σε μια εποχή που μια εταιρεία μπορεί να έχει πελάτες και προμηθευτές σε πολλές και διαφορετικές χώρες, ομάδες που εργάζονται υβριδικά και ανάγκη για ρευστότητα σε πραγματικό χρόνο, οι πληρωμές δεν μπορούν να είναι δευτερεύοντα ζητήματα, αλλά αποτελούν στρατηγική λειτουργία. Και εκεί ακριβώς θέλουμε να είμαστε, στον πυρήνα της λειτουργίας, με λύσεις που βρίσκουν εφαρμογή στις πραγματικές ανάγκες.

ΜΙΑ ΔΕΚΑΕΤΙΑ ΕΞΕΛΙΞΗΣ: ΤΑ ΟΡΟΣΗΜΑ ΠΟΥ ΜΑΣ ΕΦΕΡΑΝ ΕΔΩ

Όταν κοιτάζω πίσω, βλέπω μια διαδρομή που δεν ήταν ποτέ τυχαία, καθώς η SEPAGA χτίστηκε βήμα-βήμα, με στόχο τη διάρκεια και όχι την πρόσκαιρη εικόνα. Θεμελιώσαμε ισχυρή κανονιστική βάση, γιατί σε ένα EMI η κανονιστική συμμόρφωση δεν είναι ένα τμήμα, αλλά ο τρόπος λειτουργίας.

Επενδύσαμε σε τεχνολογία όχι για να λέμε ότι είμαστε fintech, αλλά για να βελτιώνουμε μετρήσιμα την εμπειρία και την ταχύτητα. Χτίσαμε συνεργασίες και δίκτυα, για να μπορούμε να εξυπηρετούμε επιχειρήσεις που κινούνται διεθνώς, με συνέπεια και αξιοπιστία.

Επενδύσαμε σε ανθρώπους, γιατί το πραγματικό scaling γίνεται μόνο όταν η ομάδα μεγαλώνει με ποιότητα και κουλτούρα. Κάθε ορόσημο είχε ένα κοινό χαρακτηριστικό: να κάνει τη SEPAGA πιο ώριμη, πιο ασφαλή, πιο χρήσιμη για τους πελάτες της.

2026: ΞΕΚΙΝΑΜΕ ΤΗ ΝΕΑ ΔΕΚΑΕΤΙΑ ΜΕ ΝΕΟ «ΣΩΜΑ» – ΕΝΑ ΟΛΟΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

Το πιο χαρακτηριστικό όμως του 2026 είναι ότι δεν γιορτάζουμε απλώς, αλλά εξελισσόμαστε. Φέτος ξεκινήσαμε με κάτι που για εμάς είναι κομβικό: ένα εντελώς καινούριο, ολικό και ολοκληρωμένο σύστημα, τεχνολογικά προηγμένο, σύγχρονο, γρήγορο και φιλικό προς τον χρήστη.

Δεν μιλάμε για μια απλή αναβάθμιση, αλλά για μια νέα τεχνολογική εποχή. Η νέα πλατφόρμα σχεδιάστηκε πάνω σε τρεις αρχές: εμπειρία χρήστη χωρίς τριβές, καθαρή ροή, ευκολία και απλότητα εκεί που παλιά υπήρχε πολυπλοκότητα.

Ταχύτητα και σταθερότητα, γιατί στις πληρωμές η ταχύτητα δεν είναι πολυτέλεια, είναι απαίτηση. Υποδομή για το μέλλον, καθώς το σύστημα είναι επεκτάσιμο και “χτισμένο” για να φιλοξενήσει περισσότερες λύσεις και προϊόντα τα επόμενα χρόνια.

Με απλά λόγια, χτίσαμε μια βάση που δεν απαντά μόνο στις σημερινές ανάγκες, αλλά ανοίγει δρόμο για αυτά που έρχονται.

7SEAS WALLET: ΜΙΑ ΠΡΩΤΟΠΟΡΑ ΛΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑ

Το 2026 φέρνει και μια άλλη σημαντική εξέλιξη: μια νέα στρατηγική συνεργασία με την 7SEAS FINTECH και το λανσάρισμα του νέου μας προϊόντος 7SEAS WALLET. Το 7SEAS WALLET είναι μια πρωτοπόρα, εξειδικευμένη λύση που απευθύνεται αποκλειστικά στον ναυτιλιακό τομέα, και αυτό είναι συνειδητή επιλογή.

Η ναυτιλία δεν είναι «άλλη μία αγορά», αλλά βιομηχανία με τεράστιο διεθνές αποτύπωμα, πολύ ιδιαίτερες ανάγκες, σύνθετες ροές πληρωμών, πολυνομισματικές συναλλαγές, απαιτήσεις για ταχύτητα και φυσικά υψηλή κανονιστική ευαισθησία. Ακριβώς γι’ αυτό, το 7SEAS WALLET δεν σχεδιάστηκε ως γενικό προϊόν, αλλά ως λύση που μιλάει τη γλώσσα της ναυτιλίας: πρακτική, ασφαλής, ξεκάθαρη και εξειδικευμένη.

Για εμάς, είναι ένα ισχυρό μήνυμα για το πού πάμε: σε στοχευμένες, κλαδικές λύσεις με πραγματική χρησιμότητα.

ΤΙ ΣΗΜΑΙΝΕΙ «ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΝΟΜΑΙ ΣΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ»

Σήμερα οι επιχειρήσεις δεν ζητούν απλώς να γίνονται πληρωμές, αλλά ζητούν έλεγχο και διαφάνεια, ταχύτητα σε πραγματικό χρόνο, υποστήριξη διασυνοριακής δραστηριότητας, τεχνολογική διασύνδεση (APIs, αυτοματοποίηση) και, κυρίως, έναν συνεργάτη που καταλαβαίνει ότι ο χρόνος και η ρευστότητα είναι στρατηγικά. Η SEPAGA ανταποκρίνεται σε αυτό με δύο τρόπους: τεχνολογικά και ανθρώπινα.

Τεχνολογικά, χτίζουμε υποδομές που αντέχουν, συνδέονται και κλιμακώνονται. Ανθρώπινα, κρατάμε την προσέγγιση «δίπλα στον πελάτη», γιατί δεν πιστεύω σε απρόσωπες πληρωμές, αλλά σε λύσεις που είναι μεν ψηφιακές, όμως χτισμένες πάνω σε σχέση εμπιστοσύνης.

Η ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΜΑΣ ΣΕ ΕΝΑ ΣΚΛΗΡΟ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Σε fintech και payments, όλοι μιλούν για καινοτομία, ενώ εμείς επιλέγουμε να μιλάμε για αξιοπιστία που αποδεικνύεται. Τα βασικά μας πλεονεκτήματα είναι η θεσμική ωριμότητα και η κανονιστική πειθαρχία, γιατί σε ένα EMI αυτό δεν είναι επιλογή, αλλά προϋπόθεση.

Η ευελιξία είναι επίσης βασικό μας πλεονέκτημα, αφού έχουμε αναπτυγμένη οργάνωση και δομή για να είμαστε ασφαλείς, αλλά αρκετά ευέλικτοι ώστε να προσαρμοζόμαστε. Παράλληλα, η τεχνολογική πρόοδος με στόχο τον χρήστη σημαίνει ότι δεν φτιάχνουμε τεχνολογία για να εντυπωσιάσουμε, αλλά για να εξυπηρετήσουμε.

Η κυπριακή ταυτότητα σε διεθνή χώρο μάς δίνει εγγύτητα, γνώση αγοράς και αυθεντικότητα.

ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ: ΤΟ «ΑΟΡΑΤΟ» ΠΟΥ ΚΑΝΕΙ ΤΗ ΔΙΑΦΟΡΑ

Οι πελάτες δικαίως ενδιαφέρονται για ασφάλεια και συμμόρφωση, ακόμα κι αν δεν το βλέπουν άμεσα στην καθημερινότητα, γιατί για να λειτουργεί ένα EMI σωστά χρειάζεται πειθαρχία, διαδικασίες, συστήματα και μια κουλτούρα που δεν κάνει εκπτώσεις. Επενδύουμε σε ισχυρά πλαίσια KYC/AML, σε συνεχή παρακολούθηση κινδύνου, σε μηχανισμούς πρόληψης απάτης και σε πρακτικές κυβερνοασφάλειας που εξελίσσονται μαζί με τις απειλές.

Η ασφάλεια δεν είναι project, αλλά διαρκής κατάσταση.

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΑΣ

Η καινοτομία για τη SEPAGA είναι κάτι περισσότερο από feature, είναι στρατηγική. Το νέο μας σύστημα, η κατεύθυνση προς κλαδικές λύσεις όπως το 7SEAS WALLET, η επένδυση σε user experience και η προσέγγιση platform-first για τα επόμενα προϊόντα δείχνουν όλα πού πάμε: σε έναν οργανισμό που δεν ακολουθεί απλώς την αγορά, αλλά χτίζει λύσεις που την εξελίσσουν.

ΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΚΑΙ Η ΚΟΥΛΤΟΥΡΑ ΜΑΣ: ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΜΑΣ ΞΕΧΩΡΙΖΕΙ

Αν με ρωτήσεις τι με κάνει πιο περήφανη, θα σου πω χωρίς δεύτερη σκέψη: η κουλτούρα μας. Η SEPAGA έχει αναγνωριστεί με διακρίσεις που για εμάς είναι ουσία, όχι βιτρίνα: Great Place to Work® 2023 & 2026, Best Place to Work Cyprus & Europe 2023 & 2026, Best Place to Work for Women 2026.

Αυτά τα βραβεία δεν είναι απλώς καλές ειδήσεις, αλλά αντανάκλαση του πώς λειτουργούμε εσωτερικά. Χτίσαμε μια διαφορετική, ωραία, σύγχρονη κουλτούρα, με εμπιστοσύνη, συνεργασία, διαφάνεια, εξέλιξη, ισότητα ευκαιριών και πραγματική φροντίδα για τον άνθρωπο.

Η διάκριση Best Place to Work for Women 2026 έχει ιδιαίτερη βαρύτητα για μένα, όχι επειδή “ακούγεται” ωραία, αλλά γιατί είναι μήνυμα. Σε έναν χώρο που παραδοσιακά έχει ανισορροπίες, επιλέξαμε να δημιουργήσουμε περιβάλλον όπου οι γυναίκες όχι απλώς βρίσκουν χώρο, αλλά ηγούνται, εξελίσσονται και συμμετέχουν στη λήψη αποφάσεων, και αυτό, στο τέλος, ανεβάζει το επίπεδο όλων.

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΗ ΔΙΚΤΥΑ: ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗ ΜΕ ΣΩΣΤΗ ΒΑΣΗ

Καμία εταιρεία πληρωμών δεν μεγαλώνει μόνη της, καθώς οι συνεργασίες είναι παράγοντας ανάπτυξης, αρκεί να είναι στρατηγικές και να βασίζονται σε κοινές αξίες. Οι διεθνείς μας συνεργασίες και τα δίκτυα στα οποία εντασσόμαστε ενισχύουν τη δυνατότητα να εξυπηρετούμε πελάτες με πραγματικές διεθνείς ανάγκες, χωρίς να χάνεται η ποιότητα.

Και εδώ, η Κύπρος μπορεί να λειτουργήσει ως κόμβος. Αν το κάνουμε σωστά, με θεσμική σοβαρότητα και επένδυση σε ανθρώπους, η χώρα μας μπορεί να έχει πιο ισχυρή θέση στον ευρωπαϊκό fintech χάρτη.

ΟΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΕΠΟΜΕΝΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ

Μπαίνοντας στη δεύτερη δεκαετία μας, οι προτεραιότητες είναι ξεκάθαρες: να αξιοποιήσουμε πλήρως το νέο τεχνολογικό σύστημα ως βάση για νέες λύσεις, να αναπτύξουμε περισσότερα προϊόντα με κλαδική εξειδίκευση και να ενισχύσουμε περαιτέρω την κανονιστική μας ωριμότητα. Παράλληλα, θέλουμε να μεγαλώσουμε χωρίς να χάσουμε τη μοναδική μας ταυτότητα και να προστατεύσουμε αυτό που μας έκανε να ξεχωρίσουμε: την κουλτούρα μας.

ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ ΜΟΥ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

Αν είχα να πω ένα πράγμα σε επιχειρήσεις και συνεργάτες που αναζητούν λύσεις πληρωμών, θα ήταν αυτό: μην ψάχνετε μόνο λειτουργίες και παροχές, ψάξτε συνεργάτες. Συνεργάτες που έχουν τεχνολογία, αλλά και χαρακτήρα, που μπορούν να κινηθούν γρήγορα, αλλά δεν θυσιάζουν τη συμμόρφωση, που είναι σύγχρονοι, αλλά και ανθρώπινοι.

Η SEPAGA, ως πλήρες κυπριακό EMI, απέδειξε ότι μπορεί να σταθεί διεθνώς, να καινοτομήσει ουσιαστικά, να λανσάρει εξειδικευμένα προϊόντα όπως το 7SEAS WALLET, να κάνει τεχνολογικά άλματα με νέο ολοκληρωμένο σύστημα και ταυτόχρονα να χτίσει ένα εργασιακό περιβάλλον που βραβεύεται ως Great Place to Work και Best Place to Work στην Κύπρο και την Ευρώπη. Δέκα χρόνια μετά, νιώθω υπερηφάνεια όχι μόνο για το «τι» πετύχαμε, αλλά για το «πώς»: με συνέπεια, αξίες, τόλμη και έναν κόσμο που πιστεύει σε κάτι μεγαλύτερο από την καθημερινότητα.

Και αν με ρωτήσεις τι έρχεται μετά, θα σου απαντήσω απλά: η καλύτερή μας δεκαετία.

Από το περιοδικό Insider Τεύχος Μαρτίου