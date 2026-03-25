Για τη Μαρίνα Αγίας Νάπας, σημειώνει η Άννα Μαρία Δίσπυρου, Senior HR Supervisor, «η ανάπτυξη της ομάδας μας δεν αποτελεί απλώς μια λειτουργική ανάγκη, αλλά μια στρατηγική προτεραιότητα».

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ: ΑΝΝΑ ΜΑΡΙΑ ΔΙΣΠΥΡΟΥ, SENIOR HR SUPERVISOR, ΜΑΡΙΝΑ ΑΓΙΑΣ ΝΑΠΑΣ

Για την ίδια, το βασικό πλεονέκτημα για έναν επαγγελματία που επιλέγει να αναπτύξει την καριέρα του στη Μαρίνα Αγίας Νάπας είναι η μοναδική συνύπαρξη πολλών τομέων δραστηριότητας, που επιτρέπει την απόκτηση ποικίλων εμπειριών και την εξέλιξη σε διάφορους τομείς όπως ναυτιλιακές υπηρεσίες, ανάπτυξη και πώληση ακινήτων, φιλοξενία, εμπορικές δραστηριότητες, καθώς και διοργάνωση εκδηλώσεων. Μέσω του πολυδιάστατου χαρακτήρα της Μαρίνας, προσθέτει, «οι επαγγελματίες έχουν τη δυνατότητα να αποκτήσουν νέες γνώσεις, να αναπτύξουν τις ικανότητές τους και να εξελιχθούν σε ένα καινοτόμο και συνεχώς εξελισσόμενο περιβάλλον».

Πώς ορίζεται στην πράξη η φιλοσοφία της Μαρίνας Αγίας Νάπας ως εργοδότης προτίμησης και ποιοι είναι οι βασικοί άξονες της στρατηγικής σας για το ανθρώπινο δυναμικό;

Για εμάς, στη Μαρίνα Αγίας Νάπας, το να είμαστε εργοδότης προτίμησης δεν είναι απλώς ένας στόχος, είναι μια καθημερινή δέσμευση και αναπόσπαστο κομμάτι της κουλτούρας μας. Πιστεύουμε ότι η πραγματική αξία ενός οργανισμού αντανακλάται στους ανθρώπους του, γι’ αυτό επενδύουμε συνειδητά στη δημιουργία ενός περιβάλλοντος, όπου οι εργαζόμενοι αισθάνονται σεβασμό, εμπιστοσύνη και έχουν πραγματικές προοπτικές για εξέλιξη.

Η στρατηγική μας για το ανθρώπινο δυναμικό βασίζεται σε τρεις βασικούς άξονες: την προσέλκυση ικανών και ταλαντούχων επαγγελματιών, την εξέλιξη και ανέλιξη των ανθρώπων μας μέσα στον οργανισμό και την καλλιέργεια μιας κουλτούρας συνεργασίας και ανοιχτής επικοινωνίας. Στόχος μας είναι κάθε εργαζόμενος να νιώθει ότι η επιτυχία της Μαρίνας Αγίας Νάπας αποτελεί αποτέλεσμα συλλογικής προσπάθειας, στην οποία ο καθένας συμβάλλει με τον δικό του μοναδικό τρόπο.

Σε ένα ιδιαίτερα ανταγωνιστικό περιβάλλον προσέλκυσης ταλέντων, ποιες πολιτικές και πρακτικές εφαρμόζετε για να διασφαλίσετε τη διατήρηση και την επαγγελματική εξέλιξη των εργαζομένων σας;

Η διατήρηση ταλέντων είναι σήμερα μια από τις μεγαλύτερες προκλήσεις για κάθε οργανισμό. Στη Μαρίνα Αγίας Νάπας δεν εστιάζουμε μόνο στην προσέλκυση ικανών επαγγελματιών, αλλά κυρίως στη δημιουργία ενός περιβάλλοντος που τους ενθαρρύνει να παραμείνουν και να εξελιχθούν μαζί μας, χτίζοντας μια μακροχρόνια και δημιουργική συνεργασία.

Με σκοπό τη διασφάλιση της ικανοποίησης των εργαζομένων μας και την ενίσχυση της δέσμευσής τους, προσφέρουμε ανταγωνιστικές απολαβές, ευκαιρίες για συνεχιζόμενη εκπαίδευση και επαγγελματική ανέλιξη, καθώς και συστήματα αξιολόγησης απόδοσης που υποστηρίζουν την προσωπική τους ανάπτυξη και την πορεία τους εντός της Μαρίνας Αγίας Νάπας. Επιπλέον, δημιουργούμε ένα εργασιακό περιβάλλον ανοιχτής επικοινωνίας, όπου κάθε άποψη είναι σημαντική και αξιολογείται με σεβασμό.

Πώς καλλιεργείται η εταιρική κουλτούρα στον οργανισμό και με ποιους τρόπους ενισχύεται η αίσθηση συμμετοχής, συνεργασίας και κοινής ταυτότητας μεταξύ των ομάδων;

Η εταιρική κουλτούρα δεν διαμορφώνεται μόνο μέσω πολιτικών και διαδικασιών, αλλά κυρίως μέσα από τις καθημερινές συμπεριφορές και τις σχέσεις που αναπτύσσονται μεταξύ των ανθρώπων. Στη Μαρίνα Αγίας Νάπας, προσπαθούμε να καλλιεργούμε ένα περιβάλλον όπου η συνεργασία, ο σεβασμός και η αμοιβαία υποστήριξη είναι θεμελιώδεις αξίες. Ενθαρρύνουμε τη διατμηματική συνεργασία, οργανώνουμε δράσεις που φέρνουν κοντά τις ομάδες μας και διασφαλίζουμε ανοιχτά κανάλια επικοινωνίας. Με αυτόν τον τρόπο, καλλιεργούμε μια κοινή ταυτότητα και ενισχύουμε το αίσθημα ότι όλοι εργαζόμαστε για ένα κοινό όραμα και στόχο.

Ποια προγράμματα εκπαίδευσης, ανάπτυξης δεξιοτήτων ή εσωτερικής κινητικότητας προσφέρετε και πώς συνδέονται με τις μακροπρόθεσμες προοπτικές καριέρας των εργαζομένων;

Η συνεχής μάθηση είναι κύριο στοιχείο της φιλοσοφίας μας. Προσφέρουμε προγράμματα εκπαίδευσης – τόσο ενδοεταιρικά όσο και σε συνεργασία με εξωτερικούς συνεργάτες – που βοηθούν τους εργαζόμενους να αναπτύσσουν τόσο επαγγελματικές όσο και προσωπικές δεξιότητες, όπως ηγεσία, επικοινωνία και διαχείριση χρόνου. Τα προγράμματα αυτά συνδυάζουν θεωρητική εκπαίδευση και πρακτική εξάσκηση με ταυτόχρονη καθοδήγηση από έμπειρους μέντορες, ώστε οι εργαζόμενοι να μπορούν να εφαρμόζουν άμεσα όσα μαθαίνουν στην καθημερινή τους εργασία.

Παράλληλα, ενθαρρύνουμε την εσωτερική κινητικότητα, δίνοντας τη δυνατότητα στους ανθρώπους μας να εξερευνούν νέους ρόλους μέσα στον οργανισμό. Αυτό όχι μόνο διευρύνει τις δεξιότητες και την εμπειρία τους, αλλά και τους προετοιμάζει για μελλοντικές ευκαιρίες προαγωγής και εξέλιξης, καθώς η εμπειρία που αποκτούν σήμερα ανοίγει τον δρόμο για επαγγελματικές ευκαιρίες, ενώ ταυτόχρονα ενισχύει την ευελιξία και τη δυναμική του οργανισμού.

Πώς ανταποκρίνεται το Τμήμα Ανθρωπίνου Δυναμικού στις σύγχρονες προσδοκίες των εργαζομένων, όπως η ευελιξία, η ισορροπία επαγγελματικής και προσωπικής ζωής και η αναγνώριση της απόδοσης;

Σήμερα οι σύγχρονοι επαγγελματίες αναζητούν κάτι περισσότερο από μια θέση εργασίας, επιζητούν ένα περιβάλλον που σέβεται τις ανάγκες τους και διασφαλίζει την ισορροπία επαγγελματικής και προσωπικής ζωής. Ως Τμήμα Ανθρωπίνου Δυναμικού προσπαθούμε να ακούμε ενεργά τους ανθρώπους μας και να προσαρμόζουμε τις πολιτικές μας στις σύγχρονες ανάγκες. Η ευελιξία όπου είναι εφικτή, η αναγνώριση της απόδοσης και η δημιουργία ενός υποστηρικτικού εργασιακού περιβάλλοντος είναι στοιχεία που θεωρούμε ιδιαίτερα σημαντικά για τη διατήρηση ενός υγιούς και παραγωγικού οργανισμού που ενισχύει τη δέσμευση και την ευημερία των εργαζομένων.

Τι θα ξεχωρίζατε ως το βασικό πλεονέκτημα για κάποιον επαγγελματία που επιλέγει να αναπτύξει την καριέρα του στη Μαρίνα Αγίας Νάπας και πώς ο οργανισμός επενδύει διαχρονικά στους ανθρώπους του;

Το βασικό πλεονέκτημα για έναν επαγγελματία που επιλέγει να αναπτύξει την καριέρα του στη Μαρίνα Αγίας Νάπας είναι η μοναδική συνύπαρξη πολλών τομέων δραστηριότητας, που επιτρέπει την απόκτηση ποικίλων εμπειριών και την εξέλιξη σε διάφορους τομείς όπως ναυτιλιακές υπηρεσίες, ανάπτυξη και πώληση ακινήτων, φιλοξενία, εμπορικές δραστηριότητες, καθώς και διοργάνωση εκδηλώσεων. Μέσω του πολυδιάστατου χαρακτήρα της Μαρίνας, οι επαγγελματίες έχουν τη δυνατότητα να αποκτήσουν νέες γνώσεις, να αναπτύξουν τις ικανότητές τους και να εξελιχθούν σε ένα καινοτόμο και συνεχώς εξελισσόμενο περιβάλλον.

Για εμάς, η ανάπτυξη της ομάδας μας δεν αποτελεί απλώς μια λειτουργική ανάγκη, αλλά μια στρατηγική προτεραιότητα. Επενδύουμε ουσιαστικά στους ανθρώπους μας, προσφέροντάς τους μοναδικές ευκαιρίες για εξέλιξη, απόκτηση νέων εμπειριών και ενεργή συμμετοχή στην ανάπτυξη έργων υψηλών προδιαγραφών. Μέσω αυτής της φιλοσοφίας, η Μαρίνα Αγίας Νάπας ενισχύει τη συνεχιζόμενη πρόοδο και επαγγελματική ανάπτυξη της ομάδας της, διασφαλίζοντας ένα υγιές, υποστηρικτικό και ενδυναμωτικό εργασιακό περιβάλλον.

Κλείνοντας, αξίζει να τονίσω η Μαρίνα Αγίας Νάπας αναπτύσσεται διαρκώς, δημιουργώντας νέες θέσεις εργασίας και ευκαιρίες εξέλιξης. Όσοι ενδιαφέρονται να γίνουν μέλη της μεγάλης μας οικογένειας μπορούν να αποστείλουν το βιογραφικό τους στο careers@marinaayianapa.com ή να ενημερώνονται για όλες τις διαθέσιμες θέσεις μέσω της ιστοσελίδας μας στο MarinaAyiaNapa.com.

Το Τμήμα Ανθρωπίνου Δυναμικού της Μαρίνας Αγίας Νάπας:

◗ Άννα Μαρία Δίσπυρου – Senior HR Supervisor

◗ Έλενα Τσιολάκκη – Human Resource Executive

◗ Άντρη Βασούρη – Human Resource Administrator

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Ayia Napa Marina – M.M. Makronisos Marina Ltd

Λεωφόρος Αγίας Θέκλας 52, 5330,

Αγία Νάπα, Κύπρος

Τ: (+357) 23 300 500

Ε: info@marinaayianapa.com

w: marinaayianapa.com