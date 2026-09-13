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Δεκάδες κομμάτια καλούνται να ενώσουν οι ερευνητές για το θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, ο οποίος έφυγε αιφνίδια από τη ζωή την περασμένη Τετάρτη (9/9) μέσα στο ιατρείο του Κολωνακίου, όπου φέρεται να βρισκόταν σε διαδικασία πλασμαφαίρεσης, όταν και υπέστη την ανακοπή.

Από το αστυνομικό θρίλερ στο οποίο εκτυλίσσεται η υπόθεση, λείπουν αρκετά σημαντικά στοιχεία, πράγμα στο οποίο φαίνεται να έπαιξαν καθοριστικό ρόλο οι γιατροί – ιδιοκτήτες της «κλινικής», αφού τα στοιχεία που βγαίνουν σιγά – σιγά στην επιφάνεια «κουμπώνουν» ολοένα και περισσότερο μεταξύ τους και αποκαλύπτουν γεγονότα που μέχρι τώρα ήταν εξαφανισμένα.

Οι εξελίξεις είναι συγκλονιστικές, καθώς οι γεμάτες αντιφάσεις καταθέσεις των γιατρών, φαίνεται πως προήλθαν πάνω στην προσπάθεια να καλύψουν τη δική τους ευθύνη.

Σύμφωνα το ρεπορτάζ του ΣΚΑΪ, οι αστυνομικοί της ασφάλειας Αθηνών που χειρίζονται την υπόθεση είναι πεπεισμένοι ότι οι δύο γιατροί από την αρχή προσπάθησαν να αποκρύψουν αρκετά στοιχεία προκειμένου να δυσχεραίνουν ουσιαστικά και τις έρευνες των αρχών.

Το κρίσιμο διάστημα των 87 λεπτών

Όπως αναφέρει το ρεπορτάζ, από τις 14:54 που σταμάτησε να λειτουργεί το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης φαίνεται ότι προηγήθηκαν, αλλά και ακολούθησαν ορισμένα πολύ κρίσιμα συμβάντα.

Αρχικά, εκτιμάται ότι από τη στιγμή που ο Γιώργος Μαζωνάκης έχει απώλεια αισθήσεων μέχρι και τη στιγμή που τελικά κλήθηκε το ΕΚΑΒ, μεσολάβησε περίπου μιάμιση ώρα (14:54 με 16:21) για και για την ακρίβεια 87 καθοριστικά λεπτά. Σε αυτό το διάστημα, πλέον εντοπίζονται ορισμένες ενέργειες και κινήσεις που πλέον φανερώνουν μια προσπάθεια «συγκάλυψης» από τους δύο γιατρούς.

Ο γιατρός στις 01:59:38 της 9ης Σεπτεμβρίου φαίνεται να παίρνει θέση στο εστιατόριο στο ΚολωνάκιCNN Greece

Συγκεκριμένα, από τις φωτογραφίες που έχουν δει το φως της δημοσιότητας, ο ιδιοκτήτης της κλινικής, ενώ βρισκόταν έξω για φαγητό (από τις 13:59), φαίνεται να αποχωρεί εσπευσμένα από το εστιατόριο (14:43).

Ο γιατρός στις 02:43:39 της 9ης Σεπτεμβρίου φαίνεται να αποχωρεί από το εστιατόριοCNN Greece

Μόλις δύο λεπτά αργότερα, τα εγκληματολογικά εργαστήρια, ανακάλυψαν ότι η σύζυγος του γιατρού είχε στείλει από το κινητό της φωτογραφία του γνωστού τραγουδιστή να είναι ξαπλωμένος και ενώ το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης ήταν εν λειτουργία.

Η σημασία της συγκεκριμένης ενέργειας έχει να κάνει τόσο με την αποτύπωση της εικόνας, όπου πιθανότατα ο καλλιτέχνης έχει χάσει πια τις αισθήσεις του, όσο και με την ενημέρωση του ιδιοκτήτη της κλινικής για όσα διαδραματίζονταν εντός του ιατρείου. Πολύ σημαντικό ρόλο σε όλα τα παραπάνω παίζει η προσπάθεια της γιατρού να σβήσει τη φωτογραφία από το κινητό της στις 19:09 όταν δηλαδή βρισκόταν στη διαδρομή για το αστυνομικό τμήμα της Κυψέλης προκειμένου να καταθέσει ως μάρτυρας. Κάτι που τελικά δεν είχε αποτέλεσμα, καθώς τα εγκληματολογικά εργαστήρια κατάφεραν να την ανασύρουν και να αποτελεί ένα ιδιαίτερα επιβαρυντικό στοιχείο.

Από την αλληλουχία των κινήσεων και σε συνδυασμό με τα ψηφιακά πειστήρια, αυτό που προκύπτει μέχρι τώρα είναι ότι στα 87 λεπτά που μεσολάβησαν μέχρι την κλήση του ΕΚΑΒ στις 16:21 (ο πρώτος διασώστης έφτασε στο σημείο στις 16:24, μόλις τρία λεπτά αργότερα και στη συνέχεια έφτασε και το ασθενοφόρο, ενώ στις 16:45 ο Γιώργος Μαζωνάκης διακομίστηκε στο νοσοκομείο «Ελπίς» και στις 17:40 διαπιστώθηκε ο θάνατός του), οι αστυνομικοί είναι πλέον πεπεισμένοι ότι οι δύο γιατροί βρίσκονταν σε πανικό και προσπάθησαν να διαγράψουν όσα περισσότερα ενοχοποιητικά στοιχεία μπορούσαν.

Ωστόσο, ήδη οι έρευνες έχουν εστιάσει σε αυτήν την περίπου μιάμιση ώρα, ως ένα από τα πιο κρίσιμα κεφάλαια που πρέπει να αποσαφηνίσουν. Σε αυτό αναμένεται να βοηθήσουν ακόμη περισσότερο τα ψηφιακά ίχνη, οι καταθέσεις και τα δεδομένα που έχουν ανακτηθεί από το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης, τα κινητά τηλέφωνα και να συνδέσουν όλο το κομμάτι της μοιραίας επίσκεψης του Μαζωνάκη στην κλινική.

Τα 42 λεπτά πλασμαφαίρεσης

Την ίδια ώρα, εικόνες που έρχονται στη δημοσιότητα φανερώνουν ότι όχι μόνο δεν είχε ξεκινήσει η διαδικασία πλασμαφαίρεσης στον Μαζωνάκη, όπως υποστήριξε η γιατρός που φέρεται να του έκανε τη θεραπεία, αλλά αντίθετα το μηχάνημα βρισκόταν σε λειτουργία επί 42 λεπτά.

Πρόκειται για φωτογραφία από το λογισμικό του μηχανήματος «INUS PHERESIS» η οποία όπως δείχνει το μηχάνημα στις 9 Σεπτεμβρίου, ήμέρα θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη, ξεκίνησε να λειτουργεί από τις 14:14 και για 42 λεπτά.

Πρόκειται για μία αποκάλυψη στην οποία προχώρησε η επικεφαλής της επιτροπής του ΙΣΑ, που έκανε τον έλεγχο και συνέταξε το σχετικό πόρισμα.

Ο εσπευσμένος καθαρισμός του ιατρείου

Την ίδια στιγμή, σύμφωνα με ρεπορτάζ του Mega βρέθηκαν κάποια ευρήματα που δείχνουν ότι κάποιοι προσπάθησαν να καθαρίσουν τον χώρο πριν φθάσουν οι Αρχές για έρευνες, μετά την μεταφορά του τραγουδιστή στο νοσοκομείο.

Όπως ανέφερε η γραμματέας του ιατρείου πρόκειται για μια «τυπική διαδικασία μετά από ιατρική πράξη».

«Όσον αφορά τον χθεσινό καθαρισμό του χώρου όπου βρισκόταν ο Γιώργος Μαζωνάκης, είναι μία τυπική διαδικασία που γίνεται πάντα μετά από κάποια ιατρική πράξη. Τα κορίτσια που καθάρισαν δεν ήξεραν εάν απαγορεύεται ή όχι να μην ακουμπήσουν κάτι στο χώρο», είπε η γραμματέας του ιατρείου.

Στο μικροσκόπιο αρχείο με το όνομα «Γιώργος Μαζωνάκης»

Εν τω μεταξύ, σύμφωνα με το MEGA, αστυνομικοί και μέλη του Ιατρικού Συλλόγου, που πραγματοποίησαν έρευνα στο ιατρείο, συνέλεξαν στοιχεία, τα οποία γεννούν και νέα ερωτήματα, σχετικά με το εύρος των συναντήσεων της συλληφθείσας γιατρού με τον Γιώργο Μαζωνάκη.

Ανάμεσα στα ευρήματα βρίσκεται ένα συμπιεσμένο αρχείο σε φορητό υπολογιστή, το οποίο φέρει την ονομασία «Μαζωνάκης Γιώργος» και εντοπίστηκε στον χώρο προσέλευσης και εξέτασης.

Το συγκεκριμένο αρχείο βρίσκεται πλέον στο επίκεντρο της έρευνας, καθώς οι αστυνομικοί επιχειρούν να ανακτήσουν το περιεχόμενό του. Στόχος είναι να διαπιστωθεί εάν περιλαμβάνει στοιχεία για την κατάσταση της υγείας του Γιώργου Μαζωνάκη, το ιατρικό ιστορικό του, αλλά και τις επισκέψεις του στο συγκεκριμένο ιατρείο.

cnn.gr