Πάνος Πάρρας και Ανδρομάχη Σοφοκλέους είναι οι δυο υποψηφιότητες για τη συμπροεδρία του Volt και εάν μέχρι το Σάββατο δεν προκύψει άλλη υποψηφιότητα θα ανακηρυχθούν και επίσημα ως οι νέοι συμπρόεδροι.

Πάνος Πάρρα και Ανδρομάχη Σοφοκλέους είναι σήμερα συναντιπρόεδροι του κινήματος. Η βούλεύτρια Αλεξάνδρα Ατταλίδου η οποία είναι σύμπρόεδρος του Volt δεν θα επαναδιεκδικήσει, ενώ ο σημερινός συμπρόεδρος Χαρίλαος Βελάρης φέρεται σύμφωνα με πληροφορίες ότι θα διεκδικήσει θέση συναντιπροέδρου.

Για τις θέσεις συναντιπροέδρου έχουν ανακοινώσει υποψηφιότητα η Λυσία Δημητρίου και Παναγιώτης Χαραλάμπους.

Το εκλογικό συνέδριο του Volt είναι προγραμματισμένο για τις 15 Δεκεμβρίου. Η τελευταία ημέρα υποβολής των υποψηφιοτήτων είναι το Σάββατο 30 Νοεμβρίου.