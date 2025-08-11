Σε εξέλιξη επαφές για να παραδοθεί από το ψευδοκράτος στις αρχές της Κυπριακής Δημοκρατίας καταζητούμενος για φόνο, ηλικίας 36 χρονών, ο οποίος χαρακτηρίζεται ως άτομο που συνδέεται με εγκληματική ομάδα στο Ισραήλ.

Η πληροφορία τέθηκε υπόψιν του «Φ» χθες, ενώ επιβεβαιώθηκε και από αρμόδια πηγή της εφημερίδας μας που έχει καλή γνώση για τις εν εξελίξει διαδικασίες.

Ο καταζητούμενος είναι πρόσωπο που συνελήφθη από την ψευδοαστυνομία στην Κερύνεια την προπερασμένη Τετάρτη, 30 Ιουλίου, έχοντας στην κατοχή του πλαστό διαβατήριο Ισπανίας με το όνομα Andros Garcia.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα στο Ισραήλ, αλλά και σε ιστοσελίδα των κατεχομένων, πρόκειται για τον καταζητούμενο Daniel Yehonatan Zarug. Για τον τελευταίο οι Αρχές του Ισραήλ φέρονται να έχουν εκδώσει «ερυθρά αγγελία» (red notice) μέσω της Interpol. Στην παρούσα φάση τελεί υπό κράτηση μετά από απόφαση «δικαστηρίου» της Κερύνειας.

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα Mako, που ανήκει σε ειδησεογραφικό Όμιλο του Ισραήλ, ο Zarug είναι ύποπτος για το φόνο γυναίκας και τον τραυματισμό δυο άλλων προσώπων.

Ο δράστης του εγκλήματος έστησε καρτέρι θανάτου στον Shaul Peretz στις 24/3/2024 στο Ασντόντ, ο οποίος μετέβαινε με την οικογένειά του σε ακροαματική διαδικασία σε Δικαστήριο. Πυροβόλησε εννέα φορές σκοτώνοντας, ωστόσο, τη γυναίκα του Shaul, Almog Peretz. Ο δράστης τραυμάτισε τον Shaul και ακόμη μια γυναίκα.

Ο Zarug φέρεται να εγκατέλειψε το Ισραήλ από τον Μάρτιο του 2024, λίγο μετά το προαναφερθέν έγκλημα.

Οι διασταυρωμένες πληροφορίες του «Φ», αναφέρουν ότι γίνονται επαφές μέσω δικοινοτικής ομάδας για παράδοση του 36χρονου στις Αρχές της Κυπριακής Δημοκρατίας και εν συνεχεία την έκδοση του εκζητούμενου στο Ισραήλ.

Η Τουρκία…

Το θέμα έχει και πολιτική χροιά, αφού στο κάδρο βρίσκονται και άλλες χώρες, όπως οι ΗΠΑ και η Τουρκία.

Αρμόδια πηγή μας μάς ανέφερε ότι η Τουρκία, επικρίνει το Ισραήλ για τα όσα τεκταίνονται στη Μέση Ανατολή, ενώ την ίδια ώρα «κρατά ισορροπίες». Είναι γνωστό, άλλωστε, ότι όταν με την πάροδο του χρόνου ξεθώριασαν τα γεγονότα του Mavi Marmara (2010) που οδήγησαν στα άκρα τις σχέσεις Τουρκίας-Ισραήλ, υπήρχε άτυπη συνεργασία μεταξύ των δυο χωρών ακόμα και σε επίπεδο μυστικών υπηρεσιών. Όπως μας υποδείχθηκε στο πλαίσιο του ρεπορτάζ, «στο εσωτερικό η Τουρκία θέλει να δείχνει ότι επικρίνει το Ισραήλ, αλλά δεν θα το τραβήξει στα άκρα».

Σ΄ αυτό το πλαίσιο, λοιπόν, φαίνεται να τοποθετούνται και οι προσπάθειες για να παραδοθεί στη Δημοκρατία μέσω της δικοινοτικής ομάδας, οι οποίες δεν έχουν να κάνουν με πρωτοβουλία της Δημοκρατίας. Το ενδεχόμενο να εκδοθεί ο καταζητούμενος μέσω Κυπριακής Δημοκρατίας είναι ένα σενάριο που βολεύει και την Τουρκία.

Και οι ΗΠΑ

Πάντως, την περασμένη Πέμπτη (7/8) ο αναλυτής Shimon Ifergan που ασχολείται με θέματα μετανάστευσης, υπηκοότητας και διαβατηρίων (συνεργάζεται με ΜΜΕ του Ισραήλ), σε άρθρο του στην ιστοσελίδα Mako τοποθετεί υπηρεσίες των ΗΠΑ στο κάδρο της υπόθεσης του 36χρονου.

Γράφει ανάμεσα σ΄ άλλα: «Η Αστυνομία (σημ. του Ισραήλ) φοβόταν ότι ο Ζρογκ θα προσπαθούσε να διαφύγει στο Ντουμπάι ή στην Ταϊλάνδη, χώρες με τις οποίες το Ισραήλ δεν έχει συμφωνίες έκδοσης, οπόταν τα στοιχεία του δόθηκαν στις διωκτικές αρχές αυτών των χωρών.

Ταυτόχρονα, σύμφωνα με την ίδια πηγή, οι αμερικανικές διωκτικές Αρχές, επίσης, μπήκαν στο παιχνίδι και άσκησαν πίεση στα κατεχόμενα να συλλάβει τον δράστη. “Μια ολόκληρη μονάδα τον παρακολουθούσε 24 ώρες το 24ωρο, ήταν σημαντικό να είναι ‘υπό τον έλεγχό μας’ “, εξηγεί ένας αστυνομικός. “Ήταν σαφές σε εμάς ότι αν εξαφανιζόταν, θα είχαμε μεγάλο πρόβλημα “».

Πέντε εγκληματίες…

Στην ίδια ανάλυσή του που κάνει για το Mako ο αναλυτής Shimon Ifergan γράφει πως το ψευδοκράτος «δεν έχει συμφωνία έκδοσης με το Ισραήλ», αλλά «συνεχίζει να προσελκύει Ισραηλινούς εγκληματίες που διαφεύγουν από την αστυνομία — και γίνεται εστία διασυνοριακής εγκληματικής δραστηριότητας. Τις τελευταίες εβδομάδες, ακόμη πέντε εγκληματίες έχουν διαφύγει εκεί, μερικοί με ψεύτικα διαβατήρια, ενώ εντάσσονται σε μια ακμάζουσα ισραηλινή κοινότητα που οργανώνει κερδοφόρες ομάδες τζόγου και παρέχει καταφύγιο σε δραπέτες εγκληματίες».