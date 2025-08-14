Η Κυπριακή Δημοκρατία μελετά τη λήψη νομικών μέτρων ενώπιον του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (ΕΔΑΔ) για την παράνομη κράτηση πέντε Ελληνοκυπρίων πολιτών από το κατοχικό καθεστώς, σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Εξωτερικών.

Το ΥΠΕΞ καταδικάζει «με τον πλέον έντονο τρόπο» τη συνεχιζόμενη κράτηση, χαρακτηρίζοντάς την «εξόφθαλμα παράνομη, προκλητική και απάνθρωπη». Επισημαίνει ότι το κατοχικό καθεστώς «περιφρονεί κάθε έννοια δικαίου» και ότι, μέσω της «απαγωγής και ομηρίας», στοχεύει στον εκφοβισμό και τη στοχοποίηση όσων προσφεύγουν στην επιτροπή αποζημιώσεων στα κατεχόμενα.

Στην ανακοίνωση σημειώνεται ότι έχουν γίνει καταγγελίες και διαβήματα σε επίπεδο ΟΗΕ, Ευρωπαϊκής Ένωσης και προς τρίτα κράτη, τα οποία εντείνονται με στόχο τον τερματισμό της κράτησης των πέντε πολιτών της Δημοκρατίας και της ΕΕ.

Το ΥΠΕΞ αναφέρει ότι, λόγω της συνεχιζόμενης παραβίασης της δικαιοσύνης, εξετάζονται όλα τα διαθέσιμα ένδικα μέσα κατά της Τουρκίας, συμπεριλαμβανομένης προσφυγής στο ΕΔΑΔ.

Στις 21 Αυγούστου η συνέχεια της «δίκης» στα κατεχόμενα

Στο μεταξύ, για τις 21 Αυγούστου αναβλήθηκε από το «στρατιωτικό δικαστήριο» στα κατεχόμενα η «ακροαματική διαδικασία» για την υπόθεση των πέντε Ελληνοκυπρίων, οι οποίοι κατηγορούνται για «παράνομη είσοδο σε στρατιωτική ζώνη». Η απόφαση για αναβολή λήφθηκε μετά την άρνηση και των πέντε να παραδεχθούν τις κατηγορίες που τους απαγγέλθηκαν.

Κατά τη σημερινή διαδικασία στο «στρατιωτικό δικαστήριο» στην κατεχόμενη Λευκωσία, οι πέντε Ελληνοκύπριοι δήλωσαν αθώοι στις κατηγορίες. Η «δικαστής» ανέφερε ότι, καθώς κανείς εκ των κατηγορουμένων δεν παραδέχθηκε ενοχή, η διαδικασία δεν μπορούσε να προχωρήσει διαφορετικά. Επίσης, ανέφερε ότι η αναβολή δεν πρόκειται να προκαλέσει μεγάλη καθυστέρηση στη διαδικασία.

Έδωσε εντολή στην «κατηγορούσα αρχή» να παραδώσει στους δικηγόρους υπεράσπισης τα στοιχεία του φακέλου της υπόθεσης, ώστε να τα μελετήσουν, καθώς μέχρι τώρα δεν είχαν πρόσβαση σε αυτά. Σύμφωνα με τη «δικαστή», η αναβολή για τις 21 Αυγούστου κρίθηκε αναγκαία προκειμένου να δοθεί χρόνος στις δύο πλευρές να προετοιμαστούν για την επόμενη «ακρόαση».

Παράλληλα, το «δικαστήριο» έκανε δεκτό το αίτημα των δικηγόρων για ιατρική εξέταση τριών εκ των πέντε κρατουμένων, διατάσσοντας την άμεση μεταφορά τους σε γιατρό για έλεγχο της κατάστασης της υγείας τους.

ΚΥΠΕ