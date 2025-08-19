Ανθρωπιστική βοήθεια 1200 τόνων έφυγε από την Κύπρο με προορισμό τη Γάζα για στήριξη του παλαιστινιακού λαού. Η αποστολή βοήθειας είναι στο πλαίσιο του σχεδίου Αμάλθεια της Κυπριακής Δημοκρατίας. Διπλωματική πηγή ανέφερε στο philenews ότι η αποστολή βοήθειας αποτελεί ένα ακόμα δείγμα ότι «η Κυπριακή Δημοκρατία συνεισφέρει στο ανθρωπιστικό πεδίο, όχι ως παρατηρητής αλλά ως ενεργός δρώντας με σχέδιο και επιχειρησιακή δυνατότητα στην οποία συμβάλλουν φίλες χώρες».

Το υπουργείο Εξωτερικών σε ανακοίνωσή του αναφέρει πως «η Κυπριακή Δημοκρατία συνεχίζει την εφαρμογή της πρωτοβουλίας του Σχεδίου Αμάλθεια για συμβολή στην αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης στη Γάζα».

Σε αυτό το πλαίσιο αναχώρησε χθες βράδυ από το Λιμάνι Λεμεσού αποστολή ανθρωπιστικής βοήθειας ποσότητας 1,200 τόνων.

Βοήθεια αποτελεί είδη διατροφής: κυρίως αλεύρι και παιδική τροφή.

Η αποστολή εμπίπτει στον μηχανισμό ΟΗΕ-2720 και της UNOPS, με τελικό ανάδοχο και διανομέα την διεθνή ανθρωπιστική οργάνωση World Central Kitchen. Το όλο εγχείρημα είναι υπό την αιγίδα του μηχανισμού παράδοσης του ΟΗΕ.

Το φορτίο θα διαμετακομιστεί μέσω του Λιμανιού Ashdod, χωρίς επιπρόσθετους ελέγχους ασφαλείας στο σημείο άφιξης, για διανομή εντός της Γάζας στη βάση διευθετήσεων που έχουν γίνει.

Η βοήθεια, η οποία περιλαμβάνει είδη τροφίμων, ειδικότερα για κάλυψη αναγκών παιδικής διατροφής, προέρχεται από την Κύπρο (700 τόνοι) μέσω του φορέα CyprusAid του Υπουργείου Εξωτερικών, ενώ 500 τόνοι αποτελούν δωρεά από την Κυβέρνηση της Μάλτας, καθώς και διεθνείς ανθρωπιστικές οργανώσεις με έδρα τις ΗΠΑ, την Ιταλία, το Τάγμα της Μάλτας και το Κουβέιτ.

Στην όλη προσπάθεια είναι πάντοτε καταλυτική η συνεισφορά της Κυβέρνησης των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων.

Η Κυπριακή Δημοκρατία εκφράζει την ευγνωμοσύνη της προς όλα τα κράτη και τους εμπλεκόμενους φορείς που συμμετέχουν σε αυτή τη συλλογική προσπάθεια, η οποία υλοποιείται με πλήρη σεβασμό στο διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο και στη βάση λειτουργίας οντοτήτων που υπάγονται στον ΟΗΕ.

Από πλευράς Κυπριακού ΥΠΕΞ υπογραμμίζεται, επίσης, «η συνεπής μας θέση για επείγουσα ανάγκη αυξημένης, ασφαλούς και απρόσκοπτης ροής ανθρωπιστικής βοήθειας, σε μαζική κλίμακα, προς τον άμαχο πληθυσμό της Γάζας».

Επισημαίνεται, παράλληλα, ότι οι υποδομές της Κύπρου για συλλογή, ασφαλή επιθεώρηση, και αναχώρηση βοήθειας βρίσκονται στη διάθεση της διεθνούς κοινότητας ως επιπρόσθετη ανθρωπιστική δίοδος.

Τέλος στην ανακοίνωσή του το ΥΠΕΞ αναφέρει πως «σε αυτό το πλαίσιο, η Κύπρος θα συνεχίσει να συμβάλλει εποικοδομητικά, ως χώρα της περιοχής και το πλησιέστερο Κράτος Μέλος της ΕΕ, προωθώντας και υλοποιώντας πρωτοβουλίες ανθρωπιστικού χαρακτήρα».