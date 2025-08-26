Έσβησαν από τις κυβερνητικές ιστοσελίδες τις δράσεις των πρώην υπουργών, καταγγέλλει ο αντιπρόεδρος του ΔΗΣΥ, Γιάννης Καρούσος, με επιστολή του προς το αρμόδιο υπουργείο και τη διευθύντρια του Γραφείου Τύπου και Πληροφοριών. Από πλευράς της η Διευθύντρια του ΓΤΠ, Αλίκη Στυλιανού με απαντητική της επιστολή εξηγεί πως όχι μόνο δεν διαγράφηκαν, αλλά όλα τα ανακοινωθέντα που εκδόθηκαν από το 1962 κι έπειτα, υπάρχουν αρχειοθετημένα ηλεκτρονικά.

Η καταγγελία Καρούσου

Στην καταγγελία του ο κ. Καρούσος υποστηρίζει ότι «έχει αφαιρεθεί κάθε αναφορά σε δράσεις και ανακοινώσεις υπουργών προηγούμενων κυβερνήσεων». Κάνει επίσης αναφορά σε επιλεκτικές αφαιρέσεις από τις ιστοσελίδες υπουργείων.

Η επιστολή του αντιπροέδρου του ΔΗΣΥ και πρώην υπουργού Μεταφορών έχει ως ακολούθως:

«ΠΡΟΣ:

Υφυπουργό Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής

Διευθύντρια Γραφείου Τύπου και Πληροφοριών

ΘΕΜΑ: Αφαίρεση ιστορικού δράσεων πρώην Υπουργών και προηγούμενων Κυβερνήσεων

Αξιότιμε κύριε Υφυπουργέ,

Αξιότιμη κυρία Διευθύντρια,

Κατά την πρόσφατη επίσκεψή μου στους ιστοτόπους τόσο του Γραφείου Τύπου και Πληροφοριών (ΓΤΠ), όσο και διαφόρων Υπουργείων, διαπίστωσα ότι έχει αφαιρεθεί κάθε αναφορά σε δράσεις και ανακοινώσεις Υπουργών προηγούμενων Κυβερνήσεων.

Συγκεκριμένα, σε κάποιες περιπτώσεις η ανάρτηση ανακοινώσεων και δράσεων φαίνεται να ξεκινά από τον Απρίλιο του 2023, ενώ σε άλλες περιπτώσεις υπάρχει μεν προγενέστερη παρουσίαση, αλλά επιλεκτική, αφού έχουν αφαιρεθεί ουσιώδεις ανακοινώσεις που αφορούν πολιτικές Υπουργείων και σημαντικές δράσεις.

Όπως είναι γνωστό, η κύρια αποστολή του ΓΤΠ, αλλά και των ιστοσελίδων των Υπουργείων, είναι η πλήρης και συστηματική καταγραφή του έργου κάθε Κυβέρνησης, ώστε αυτό να παραμένει πάντοτε προσβάσιμο στους πολίτες για σκοπούς διαφάνειας, ιστορικής τεκμηρίωσης και λογοδοσίας. Η απουσία ή επιλεκτική ανάρτηση του εν λόγω υλικού δημιουργεί ερωτήματα και αφήνει κενά στη θεσμική συνέχεια του κράτους.

Θέλω να πιστεύω ότι η εξέλιξη αυτή δεν έγινε σκοπίμως αλλά οφείλεται σε τεχνικό ή οργανωτικό ζήτημα. Ωστόσο, θεωρώ επιβεβλημένη την άμεση αποκατάσταση και επαναφορά όλων των σχετικών αρχείων τόσο στις ιστοσελίδες των Υπουργείων όσο και στη σελίδα του ΓΤΠ.

Παρακαλώ όπως με ενημερώσετε σχετικά με τις ενέργειες που θα αναληφθούν. Πρόκειται για θέμα ουσίας και αρχής, καθώς το ιστορικό δράσεων οποιασδήποτε Κυβέρνησης πρέπει να παραμένει διαχρονικά διαθέσιμο και προσβάσιμο σε όλους τους πολίτες.

Γιάννης Καρούσος

Αντιπρόεδρος ΔΗ.ΣΥ.».

Πώς απαντά το ΓΤΠ

Σε απαντητική της επιστολή προς τον κ. Καρούσο, η Διευθύντρια του Γραφείου Τύπου και Πληροφοριών, Αλίκη Στυλιανού, εξηγεί πως τίποτα δεν έχει διαγραφεί. Αντιθέτως, όπως αναφέρει, όλα τα ανακοινωθέντα που έχουν εκδοθεί από το Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών από το 1962 κι έπειτα, υπάρχουν ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα www.piopressreleases.com.cy. Υπενθυμίζει πως η ιστοσελίδα του ΓΤΠ έχει μεταφερθεί στο Gov.cy, και λειτουργεί στο νέο αυτό περιβάλλον (https://www.gov.cy/pio) από τον Απρίλιο του 2025, ενώ όπως σημειώνει πρόκειται για μια απόφαση που είχε ληφθεί από την προηγούμενη Κυβέρνηση το 2022. Συγκεκριμένα, στην ιστοσελίδα του ΓΤΠ παρουσιάζονται παλαιότερα ανακοινωθέντα που εκδόθηκαν από το ΓΤΠ από τον Μάιο 2019 έως σήμερα και το υπόλοιπο υλικό υπάρχει στο αρχείο Ανακοινωθέντων ΓΤΠ που φιλοξενεί όλα τα επίσημα ανακοινωθέντα από 1η Ιανουαρίου 1962.

Αυτούσια η απαντητική της επιστολή:

«Προς: κ. Γιάννη Καρούσο

Αντιπρόεδρο ΔΗ.ΣΥ

Θέμα: Αφαίρεση ιστορικού δράσεων πρώην Υπουργών και προηγούμενων Κυβερνήσεων

Ευχαριστώ για μήνυμά σας και το ενδιαφέρον σας για το έργο του Γραφείου Τύπου και Πληροφοριών (ΓΤΠ).

Σε σχέση με το θέμα που θίγετε αναφορικά με την ιστοσελίδα του ΓΤΠ, αρχικά να σας ευχαριστήσω για το ενδιαφέρον σας για το έργο του ΓΤΠ.

Θα ήθελα να σας πληροφορήσω και να διαβεβαιώσω ότι τίποτα δεν έχει αφαιρεθεί από τους ιστότοπους του ΓΤΠ. Όλα τα ανακοινωθέντα που έχουν εκδοθεί από το Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών από το 1962 κι έπειτα, υπάρχουν ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα www.piopressreleases.com.cy. Η ιστοσελίδα, στο πλαίσιο της αποστολής του ΓΤΠ, είναι προσβάσιμη σε όλους τους πολίτες για σκοπούς ενημέρωσης, έρευνας, κλπ, και είναι διαθέσιμη δωρεάν.

Ως μέρος της αποστολής του, το ΓΤΠ διατηρεί διάφορα Αρχεία (Ανακοινωθέντων, Εφημερίδων, Περιοδικών, Φωτογραφιών) κάποια από αυτά ανάγονται από το 1878, αναγνωρίζοντάς τα ως αναπόσπαστο μέρος της καταγραφής του κυβερνητικού έργου όλων των Κυβερνήσεων και της μακρόχρονης Ιστορίας της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Θυμίζω ότι, η ιστοσελίδα του ΓΤΠ έχει μεταφερθεί στο Gov.cy, μια απόφαση που είχε ληφθεί από την προηγούμενη Κυβέρνηση το 2022. Η ιστοσελίδα του ΓΤΠ λειτουργεί στο νέο περιβάλλον από τις 15 Απριλίου 2025 https://www.gov.cy/pio.

Συγκεκριμένα, στην ιστοσελίδα του ΓΤΠ παρουσιάζονται παλαιότερα ανακοινωθέντα που εκδόθηκαν από το ΓΤΠ από τον Μάιο 2019 έως σήμερα και το υπόλοιπο υλικό υπάρχει στο αρχείο Ανακοινωθέντων ΓΤΠ που φιλοξενεί όλα τα επίσημα ανακοινωθέντα από 1η Ιανουαρίου 1962, όπως αναφέρω πιο πάνω, με αυτοματοποιημένο τρόπο από την ανάδοχο εταιρεία και όχι επιλεκτικά από οποιονδήποτε. Πρόκειται για μια πρακτική που εφαρμόστηκε για λόγους που αφορούν τη χωρητικότητα και αποφυγή υπερφόρτωσης της ιστοσελίδας του ΓΤΠ, έτσι ώστε να διασφαλίζεται η απρόσκοπτη και γρήγορη ανταπόκρισή της.

Από τα πιο πάνω, τεκμαίρεται ότι καμία διαγραφή ανακοινωθέντων ή άλλου υλικού δεν έγινε από το Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών, το οποίο παραμένει στη διάθεση σας για διευκρινήσεις ως προς την εξεύρεση υλικού».