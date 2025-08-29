Ως σοβαρό ζήτημα νομιμότητας και ίσης μεταχείρισης, κρίνει το Άλμα, την αναστολή διορισμού της υπουργού Γεωργίας, Μαρίας Παναγιώτου, στην εκπαίδευση. «Η ίδια η ιστοσελίδα της ΕΕΥ ξεκαθαρίζει ότι μη αποδοχή διορισμού συνεπάγεται διαγραφή από τον οικείο πίνακα. Εύλογα, λοιπόν, οι πολίτες διερωτώνται: γιατί εφαρμόζεται διαφορετική μεταχείριση στην Υπουργό;», επισημαίνει.

Αναλυτικά η ανακοίνωσή:

Η απόφαση της Επιτροπής Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας (ΕΕΥ) να παραχωρήσει αναστολή διορισμού ενός έτους στην Υπουργό Γεωργίας, κα Μαρία Παναγιώτου, με επίκληση του «δημοσίου συμφέροντος», εγείρει σοβαρά ερωτήματα νομιμότητας και ίσης μεταχείρισης.

Σύμφωνα με το άρθρο 28Γ του περί Δημόσιας Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας Νόμου, αναστολή διορισμού παραχωρείται αποκλειστικά για λόγους υγείας, εγκυμοσύνης/τοκετού ή συνέχισης μεταπτυχιακών και διδακτορικών σπουδών. Η νομοθεσία δεν προβλέπει επίκληση του «δημοσίου συμφέροντος» για παρόμοια απόφαση. Η ίδια η ιστοσελίδα της ΕΕΥ ξεκαθαρίζει ότι μη αποδοχή διορισμού συνεπάγεται διαγραφή από τον οικείο πίνακα. Εύλογα, λοιπόν, οι πολίτες διερωτώνται: γιατί εφαρμόζεται διαφορετική μεταχείριση στην Υπουργό;

Ο περί Γενικών Αρχών Διοικητικού Δικαίου Νόμος προβλέπει ότι «οι δραστηριότητες της διοίκησης προσδιορίζονται και περιορίζονται από το εκάστοτε ισχύον δίκαιο». Η αρχή αυτή αποτελεί τον πυρήνα, όχι μόνο της νομιμότητας, αλλά και του ίδιου του κράτους δικαίου. Με απλά λόγια, καμία διοικητική αρχή δεν έχει εξουσία να αγνοεί τα όρια που της θέτει ο νόμος, ούτε μπορεί να αυτοσχεδιάζει για να καλύπτει τυχόν κενά που εντοπίζει σε νομοθετικές διατάξεις.

Επιπρόσθετα, όπως τόνιζε ήδη από το 1996 ο τότε Γενικός Εισαγγελέας, αείμνηστος Αλέκος Μαρκίδης, «το δημόσιο συμφέρον δεν μπορεί να θεμελιώσει απαλλαγή από την αρχή της νομιμότητας, αλλά αντιθέτως το δημόσιο συμφέρον είναι μόνο ό,τι τα συνταγματικώς οριζόμενα όργανα, κατά τη συνταγματικώς καθοριζόμενη ιεραρχία και διαδικασία ορίζουν ως δημόσιο συμφέρον».

Η ΕΕΥ έχει, συνεπώς, υποχρέωση να εξηγήσει δημόσια στους πολίτες με βάση ποια νομοθεσία θεώρησε ότι η επίκληση του «δημοσίου συμφέροντος» επέτρεπε την αναστολή διορισμού της Υπουργού. Το δημόσιο συμφέρον, όπως επανειλημμένα έχει κρίνει η νομολογία, «έχει ως λόγο το κοινό καλό» και «δεν αποτελεί στέγαστρο για την παράκαμψη του νόμου με τον οποίο κατά κανόνα ταυτίζεται». Η διαφάνεια και η ισονομία απαιτούν να αποσαφηνιστεί άμεσα πώς εξυπηρετείται στην περίπτωση αυτή το δημόσιο συμφέρον, δηλαδή το «κοινό καλό».

Μέχρι να δοθεί απάντηση, με πλήρη διαφάνεια, η απόφαση αυτή δημιουργεί εύλογη εντύπωση προνομιακής μεταχείρισης της Υπουργού έναντι όλων των υπόλοιπων πολιτών, οι οποίοι χάνουν τη θέση τους σε αντίστοιχες περιπτώσεις. Υπογραμμίζουμε πως το ίδιο το Σύνταγμα της Κυπριακής Δημοκρατίας ορίζει πως «Πάντες είναι ίσοι ενώπιον του νόμου, της διοικήσεως και της δικαιοσύνης και δικαιούνται να τύχωσι ίσης προστασίας και μεταχειρίσεως».

Το Άλμα δεν θα μείνει σιωπηλό μπροστά σε πρακτικές που υπονομεύουν τη νομιμότητα, την ίση μεταχείριση, τις δικαιοκρατικές εγγγυήσεις. Οι κανόνες πρέπει να ισχύουν και εφαρμόζονται για όλους: αυτό είναι το ελάχιστο που απαιτεί και αναμένει η κοινωνία από τους διοικούντες.

Λευκωσία, 29 Αυγούστου 2025