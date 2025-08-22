Απρόσμενη εξέλιξη σημειώθηκε για την Υπουργό Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, Μαρία Παναγιώτου, η οποία περιλαμβάνεται στον κατάλογο των μόνιμων με δοκιμασία διορισμών εκπαιδευτικών στη Μέση Γενική Εκπαίδευση για το σχολικό έτος 2025-2026.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με ανακοίνωση της Επιτροπής Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας (ΕΕΥ), η κ. Παναγιώτου διορίζεται στη θέση φιλολόγου, με ισχύ από την 1η Σεπτεμβρίου 2025, βάσει των υφιστάμενων πινάκων διοριστέων.

Η κ. Παναγιώτου έχει τη δυνατότητα υποβολής αίτησης προς την ΕΕΥ για αναστολή του διορισμού της, κάτι που φέρεται -σύμφωνα με πληροφορίες του philenews- ότι πρόκειται να πράξει και να μην αναλάβει τα καθήκοντα της θέσης τη δεδομένη στιγμή.

Η διαδικασία αποδοχής ή απόρριψης της προσφοράς διορισμού πρέπει να ολοκληρωθεί μέχρι τις 25 Αυγούστου 2025, μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας «Προβολή και Διαχείριση Εγγράφων», η οποία απαιτεί ταυτοποιημένο προφίλ στο σύστημα CY Login.

Η κ. Παναγιώτου, η οποία δεν είχε μέχρι στιγμής διοριστεί στη Δημόσια Εκπαίδευση, είναι Υπουργός από τον Ιανουάριο του 2024.