Ρίχνει πίσω το γάντι προς τους αντιπολιτευόμενους, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης, υποδεικνύοντας πως «ο μηδενισμός, η τοξικότητα, η πλήρης απαξίωση δεν βοηθά τα κόμματα τα οποία ακολουθούν τέτοια προσέγγιση». Ενώ, την ίδια ώρα, υποδεικνύει πως τον Μάιο του 2026 θα διεξαχθούν βουλευτικές και όχι προεδρικές και ως εκ τούτου «θα κριθούν τα κοινοβουλευτικά κόμματα και αυτό πρέπει να το αντιληφθούν».

Στη συνέντευξή του στο κανάλι «Plus» ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης ήταν αρκούντως δηκτικός αναφερόμενος στην κριτική των αντιπολιτευόμενων κομμάτων προς την κυβέρνηση του, ελέω και τον επερχόμενων βουλευτικών εκλογών. Απαντώντας σε ερωτήσεις κατά τη συνέντευξη ο Πρόεδρος:

Υπέδειξε πως «ο μηδενισμός, η τοξικότητα και η πλήρης απαξίωση δεν βοηθά τα κόμματα τα οποία ακολουθούν μια τέτοια προσέγγιση».

Διαμήνυσε πως «αυτό που γίνεται δεν επιφέρει πολιτικά οφέλη στα κόμματα που ασκούν την κριτική».

Παραδέχθηκε ότι η κριτική και η τοξικότητα «μπορεί να επιφέρει πολιτικό κόστος σ’ εμένα» αλλά «ενισχύει όλους αυτούς που παρουσιάζονται ως αντισυμβατικοί, εκτός τους συστήματος».

Υπογράμμισε πως «τον Μάιο του 2026 έχουμε βουλευτικές εκλογές, δεν έχουμε προεδρικές» υποδεικνύοντας ταυτόχρονα ότι «η κυβέρνηση θα κριθεί το 2028» ενώ «το 2026 θα κριθούν τα κοινοβουλευτικά κόμματα κι αυτό πρέπει να γίνει αντιληπτό».

Σύμφωνα με τον ΠτΔ δεν είναι προσφάτως που μπήκε ο τόπος σε πνεύμα εκλογών αλλά βρισκόμαστε σε «μια προεκλογική που ξεκίνησε την 1η Μαρτίου 2023». Δηλαδή από την επομένη που ο ίδιος ανέλαβε την Προεδρία. Κατά τον ίδιο «στη δική μας περίπτωση δεν είναι κάτι που μας απασχολεί ό,τι και αν λέγεται ό,τι και αν γράφεται». Ενώ εξέφρασε την ελπίδα η όλη συζήτηση να γίνεται με βάση του προεκλογικού πρόγραμμα.

Καλεί Πινδάρου να πει τις διαφωνίες

Ο Νίκος Χριστοδουλίδης τοποθετεί εαυτόν και κυβέρνηση στο χώρο της κεντροδεξιάς, σημειώνοντας πως αυτός ήταν και ένας από τους λόγους που ίδιος επέλεξε το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, ευθύς μετά την εκλογή του στην Προεδρία της Δημοκρατίας. Ενώ ως προς τις διαφωνίες του με τον Δημοκρατικό Συναγερμού διαμήνυσε προς την Πινδάρου να πει εάν:

Διαφωνεί με την εξωτερική πολιτική της κυβέρνησης, τον ξεκάθαρο δυτικό προσανατολισμό, την Ευρωπαϊκή Ένωση και τις σχέσεις με τις ΗΠΑ. Διαφωνεί με την οικονομική πολιτική ή με τον τρόπο που η κυβέρνηση χειρίζεται το μεταναστευτικό.

Από τα όσα δημοσίως διατυπώνονται από πλευράς Δημοκρατικού Συναγερμού, η εκτίμηση του Προέδρου Χριστοδουλίδη είναι πως «δεν υπάρχει διαφορετική προσέγγιση». Ενώ ξεκαθαρίζει πως «έχουμε σαφείς διαφορές με το ΑΚΕΛ, έχουμε διαφορετική ιδεολογία και στην εξωτερική πολιτική και στην οικονομία».

Όταν οι μεταρρυθμίσεις πάνε στη Βουλή

Από τις τοποθετήσεις του Προέδρου Χριστοδουλίδη είναι εμφανής η ανησυχία της κυβέρνησης για την τύχη της νέας μεταρρύθμισης που θα οδηγηθεί σύντομα ενώπιον της Βουλής. Υπάρχει ο φόβος η φορολογική μεταρρύθμιση, ελέω εκλογών, να έχει την ίδια τύχη της μεταρρύθμισης στην τοπική αυτοδιοίκηση.

Σημείωσε πως η μεταρρύθμιση της τοπικής αυτοδιοίκησης «μια πολύ σημαντική, τεράστια μεταρρύθμιση της προηγούμενης κυβέρνησης». Στη συνέχεια όμως: «Πήγε στη Βουλή, έγιναν τέτοιου είδους αλλαγές που δημιουργούν προβλήματα». Και «δεν γίνεται να έχουμε κάνει αλλαγές στο κοινοβούλιο για να εξυπηρετηθούν σκοπιμότητες και στο τέλος και στο τέλος της ημέρας να την πληρώνει ο κυπριακός λαός».

Αναφερόμενος στη φορολογική μεταρρύθμιση ο ΠτΔ εξέφρασε την ελπίδα «να μην γίνουν οποιεσδήποτε αλλαγές που θα αλλάξουν τη φιλοσοφία της». Ταυτόχρονα ευελπιστεί ότι με τις ψήφους ΔΗΣΥ, ΔΗΚΟ, ΔΗΠΑ και κάποιους άλλους η φορολογική μεταρρύθμιση θα περάσει από τη Βουλή, ενώ είναι σίγουρος για την καταψήφιση της από το ΑΚΕΛ.

Τον κατήγγειλαν στους Αμερικάνους για τους… Αμερικάνους

Η πρόσκληση για να έρθει το FBI στην Κύπρο για να βοηθήσει τις αρμόδιες αρχές στην αντιμετώπιση του οικονομικού εγκλήματος προκάλεσε ποικίλες αντιδράσεις με τον Πρόεδρο να αφήνει να διαφανεί ότι η κριτική που δέχεται μπορεί να έχει σχέση με την άφιξη των Αμερικανών: «Ενόχλησε και κάποιοι ανησύχησαν τόσο πολύ που πήγαν στους Αμερικανούς να εκφράσουν τις ανησυχίες τους, νομιζόμενοι ότι η αμερικανική κυβέρνηση δεν θα με ενημέρωνε για αυτές τις συζητήσεις. Τους ενόχλησε γιατί θεωρούσαν ότι θα μπορούσαν να συνεχίζουν χωρίς να υπάρχει ένας αυστηρός έλεγχος ή χωρίς να υπάρχει αυτή η αμερικανική ενίσχυση».

Ανακοινώνονται δεν προαγγέλλονται

«Όταν νοιώσω ότι πρέπει να κάνω θα τον κάνω» ήταν η απάντηση του Προέδρου Χριστοδουλίδη αναφερόμενος στο θέμα του ανασχηματισμού. Υπενθυμίζοντας την γνωστή ατάκα του Ανδρέα Παπανδρέου ο οποίος όντας πρωθυπουργός της Ελλάδας βρέθηκε σε μια ανάλογη κατάσταση είχε υποδείξει πως «οι ανασχηματισμοί δεν προαγγέλλονται, απλώς ανακοινώνονται», θέλοντας να καταδείξει ότι ο ίδιος ως πρωθυπουργός είχε την αποκλειστική ευθύνη και τον έλεγχο για το χρόνο και τον τρόπο που θα γινόταν.

Επανέλαβε ο Ν. Χριστοδουλίδης ότι χαμογελά κάθε φορά που διαβάζει ότι «δεν βρίσκω υπουργούς και ότι κανείς δεν θέλει να μπει στην κυβέρνηση». Σημειώνοντας ότι όλα αυτά δεν τον αφήνουν «να επηρεάσουν την καθημερινότητα ή να αποσπάσουν την προσοχή» του. Τονίζοντας εκ νέου πως ανεξαρτήτως των όσων λέγονται «όταν νοιώσω την ανάγκη για τον ανασχηματισμό θα ανακοινώσω», χωρίς να επηρεάζεται.