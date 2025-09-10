Το ταξίδι του Κωνσταντίνου Κόμπου στα Τίρανα αποτέλεσε ένα ακόμα βήμα στην αναβάθμιση των σχέσεων της Κυπριακής Δημοκρατίας με την Αλβανία, μια χώρα με ιδιαίτερες σχέσεις με την Τουρκία. Αυτή ήταν η πρώτη επίσκεψη Κύπριου ΥΠΕΞ στην Αλβανία μετά από 13 χρόνια, ενώ τον περασμένο Ιούνιο ο Αλβανός Υπουργός Εξωτερικών ήταν στη Λευκωσία.

Η στήριξη της Κύπρου για την πλήρη ένταξης της Αλβανίας στην ΕΕ, η διμερής συνεργασία των δύο χωρών και μια πιθανή επίσκεψη του Έντι Ράμα στη Λευκωσία ήταν μεταξύ των θεμάτων που βρέθηκαν στο επίκεντρο των συνομιλιών του Κωνσταντίνου Κόμπου στα Τίρανα. Διπλωματικές πηγές στη Λευκωσία σημείωναν στον «Φ» τις «πολύ μεγάλες προοπτικές» που δημιουργούνται για τις σχέσεις ανάμεσα σε Κύπρο και Αλβανία. Υποδεικνύοντας, την ίδια ώρα, το γεγονός ότι όλα τα προηγούμενα χρόνια οι κυπρο-αλβανικές σχέσεις κινήθηκαν πολύ χαμηλά.

Κύπρος υποστηρίζει προσχώρηση Αλβανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Η Κύπρος υποστηρίζει την προοπτική προσχώρησης της Αλβανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, δήλωσε ο Υπουργός Εξωτερικών Κωνσταντίνος Κόμπος κατά τη διάρκεια επίσκεψής του στα Τίρανα τη Δευτέρα. Ο κ. Κόμπος τόνισε ότι η διεύρυνση της ΕΕ προς τα Δυτικά Βαλκάνια αποτελεί γεωπολιτική αναγκαιότητα.

«Αυτή είναι μια υπόσχεση ασφάλειας, σταθερότητας και ευημερίας», δήλωσε ο κ. Κόμπος σε συνέντευξή του στην εφημερίδα Albanian Daily News. Η επίσκεψη πραγματοποιήθηκε κατόπιν πρόσκλησης του Υπουργού Ευρώπης και Εξωτερικών της Αλβανίας, Igli Hasani, στο πλαίσιο της ενίσχυσης των διμερών σχέσεων και της προετοιμασίας για την Κυπριακή Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ το πρώτο εξάμηνο του 2026.

Κατά την ετήσια Σύνοδο των Αρχηγών Διπλωματικών Αποστολών της Αλβανίας, ο κ. Κόμπος συμμετείχε ως κύριος ομιλητής και παρουσίασε τις βασικές προτεραιότητες της εξωτερικής πολιτικής της Κυπριακής Δημοκρατίας, εστιάζοντας στην ενίσχυση της περιφερειακής συνεργασίας και την προώθηση της ειρήνης.

Διμερείς σχέσεις Κύπρου-Αλβανίας σε ανοδική πορεία

Ο Υπουργός Εξωτερικών ανέφερε ότι οι διμερείς σχέσεις Κύπρου-Αλβανίας ακολουθούν ανοδική πορεία και έχουν ιδιαίτερα θετικές προοπτικές. Μίλησε για μια ανεξερεύνητη δυναμική σε όλους τους τομείς που αξίζει να ενισχυθεί για να αυξηθεί η οικονομική συνεργασία και να προωθηθούν οι επενδύσεις.

Ειδική αναφορά έγινε στην προώθηση νέων συμφωνιών, όπως μιας για Αποφυγή Διπλής Φορολόγησης. Ο κ. Κόμπος σημείωσε ότι η επιχειρηματική κοινότητα της Κύπρου θεωρεί την περιοχή των Δυτικών Βαλκανίων ως έναν ιδιαίτερα ελκυστικό χώρο για την ανάπτυξη συνεργειών.

Στο περιθώριο της Συνόδου, ο Υπουργός είχε σειρά συναντήσεων με την πολιτειακή και πολιτική ηγεσία της Αλβανίας. Συγκεκριμένα, συναντήθηκε με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Bajram Begaj, τον Πρωθυπουργό Edi Rama, την Πρόεδρο του Κοινοβουλίου Elisa Spiropali και τον Υπουργό Εξωτερικών Igli Hasani. Οι συζητήσεις επικεντρώθηκαν στην ενίσχυση της διμερούς συνεργασίας, την ευρωπαϊκή πορεία της Αλβανίας και τις τρέχουσες περιφερειακές εξελίξεις.

Κυπριακή Προεδρία ΕΕ: Προτεραιότητες για το 2026

Ερωτηθείς για τις προτεραιότητες της Κύπρου κατά την ανάληψη της Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ τον Ιανουάριο του 2026, ο Υπουργός Εξωτερικών ανέφερε ότι η μετατόπιση της εστίασης της ΕΕ προς την ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής θα αποτελεί προτεραιότητα. Σημείωσε ότι η περιοχή δεν είναι μόνο χώρος διαδοχικών κρίσεων, αλλά και περιοχή ευκαιριών και δυνατοτήτων.

Οι προτεραιότητες της Κυπριακής Προεδρίας περιλαμβάνουν την ενίσχυση της συνοχής και της ανθεκτικότητας της ΕΕ, την προώθηση της πράσινης και ψηφιακής μετάβασης, την ενδυνάμωση της εξωτερικής δράσης της Ένωσης με έμφαση στη γειτονία και τις στρατηγικές συνεργασίες, και την προώθηση της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης των υποψήφιων χωρών, συμπεριλαμβανομένης της Αλβανίας.

Κυπριακό και περιφερειακές εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

Σχετικά με το Κυπριακό, ο κ. Κόμπος τόνισε ότι η Κυβέρνηση παραμένει πλήρως δεσμευμένη στον στόχο της απελευθέρωσης και επανένωσης της Κύπρου σε μια δικοινοτική, διζωνική ομοσπονδία, σύμφωνα με τα σχετικά ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ.

«Οι προσπάθειές μας για τη δημιουργία των αναγκαίων προϋποθέσεων για την επιστροφή σε ουσιαστικές διαπραγματεύσεις θα συνεχιστούν με αταλάντευτη αποφασιστικότητα και δέσμευση στο διεθνές δίκαιο και τις θεμελιώδεις αρχές και αξίες της ΕΕ», ανέφερε.