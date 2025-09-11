Έτοιμη για θετικές εξελίξεις που θα οδηγήσουν στην επανέναρξη των συνομιλιών στο Κυπριακό δηλώνει η Λευκωσία ενόψει της συνάντησης του Προέδρου της Δημοκρατίας Νίκου Χριστοδουλίδη με τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη.

Μιλώντας στα εγκαίνια του Φωτοβολταϊκού Πάρκου του Δήμου Αραδίππου, ο Πρόεδρος χαρακτήρισε θετική την επικείμενη επίσκεψη της προσωπικής απεσταλμένης του ΓΓ ΟΗΕ, Μαρίας Άνχελα Ολγκίν, στην Κύπρο. «Επέμεινε να πραγματοποιηθεί η κάθοδός της, ώστε να γίνει η αναγκαία προεργασία. Ευελπιστούμε σε θετικά αποτελέσματα στη συνάντηση της Νέας Υόρκης», ανέφερε.

Ο κ. Χριστοδουλίδης πρόσθεσε ότι η παρουσία της κ. Ολγκίν στην Κύπρο αποδεικνύει «την ισχυρή βούληση και πολιτική δέσμευση του Γενικού Γραμματέα για θετικές εξελίξεις». Διαβεβαίωσε ότι η κυπριακή πλευρά είναι έτοιμη να ανταποκριθεί.

Αναφερόμενος στο ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την κράτηση πέντε Ελληνοκυπρίων από το κατοχικό καθεστώς, ο Πρόεδρος εξέφρασε ικανοποίηση. Όπως είπε, η Πρόεδρος του Ευρωκοινοβουλίου του επισήμανε ότι «είναι από τις λίγες περιπτώσεις με τόσο συντριπτική υποστήριξη».

«Θεωρώ τη συγκεκριμένη εξέλιξη πολύ θετική και θέλω να συγχαρώ όσους ανέλαβαν την πρωτοβουλία», σημείωσε, υπογραμμίζοντας ότι είναι σημαντικό να στέλνονται μηνύματα κοινών στόχων και επιδιώξεων στο διεθνές επίπεδο. «Αν αυτό μπορούσε να γίνει και στο εσωτερικό, θα ήταν σαφώς καλύτερα», πρόσθεσε.

ΚΥΠΕ